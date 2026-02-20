Уражено пункти управління, склади та райони зосередження росіян на окупованих територіях, - Генштаб
У межах системних та планомірних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по критично важливих об’єктах ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
ТОТ Запорізької області
Одразу кілька цілей було уражено на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, під удари потрапили:
- пункт управління БпЛА в районі Златополя,
- склад матеріально-технічних засобів (р-н н.п. Богданівка),
- ремонтна база окупантів у районі Розівки.
Також українські воїни били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська.
ТОТ Херсонщини
У районі Любимівки та на Тендрівській косі, що на території тимчасово окупованої Херсонщини, уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора.
ТОТ Криму і Луганщини
Також Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів:
- один - у районі Лобанового (ТОТ АР Крим),
- інший - у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині.
У Генштабі зазначають, що втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнний потенціал", - наголошується в повідомленні.
