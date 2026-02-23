Дроны атаковали Татарстан: поражена нефтеперекачивающая станция "Калейкино". ФОТО
В ночь на 23 февраля в Татарстане атакована нефтеперекачивающая станция "Калейкино" - ключевой узел экспортного нефтепровода "Дружба".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Местные жители сначала сообщили о сильном ударе БПЛА, после чего вспыхнул пожар.
Официальные представители российских властей и компании "Транснефть" никак не комментировали происшествие.
Что известно о станции?
НПС "Калейкино" - одна из ключевых нефтеперекачивающих станций системы магистральных трубопроводов РФ. Входит в систему "Транснефти".
Является важным элементом трубопроводной системы, через которую нефть из месторождений Татарстана и соседних регионов поступает в магистральные направления - в том числе в сторону центральных регионов РФ и на экспорт.
Станция выполняет функции:
- поддержания необходимого давления в трубопроводе;
- перекачки нефти между участками магистрали;
- технологического контроля параметров потока.
Альметьевск — центр нефтедобычи Татарстана. В непосредственной близости расположены крупные производственные мощности "Татнефти".
НПС "Калейкино" играет роль распределительного и транзитного узла, обеспечивая стабильность поставок сырья.
Объекты такого типа относятся к критической инфраструктуре и находятся под усиленной охраной.
Именно район Альметьевска считается одним из ключевых стартовых узлов "Дружбы".
Через местные станции (включая инфраструктуру вокруг Калейкино) нефть из Татарстана и соседних регионов поступает в магистраль, которая далее проходит через Самарскую область и выходит на западное направление — в сторону Беларуси и далее в страны Восточной и Центральной Европы.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Макєєєва, похмелись сутрєца, патрадіціі.
Добра новина до ранковой кави. І цукру не потрібно, така смачна кава з такой новиною.
Доколє?!!
А не ліз би ти московит, із війною в Україну, тобі б ****** і далі глаголив про вялічіє…, можем пафтаріть…, побєдобесіє…