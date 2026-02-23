РУС
Атака дронов на регионы РФ
Дроны атаковали Татарстан: поражена нефтеперекачивающая станция "Калейкино". ФОТО

В ночь на 23 февраля в Татарстане атакована нефтеперекачивающая станция "Калейкино" - ключевой узел экспортного нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Местные жители сначала сообщили о сильном ударе БПЛА, после чего вспыхнул пожар.

Официальные представители российских властей и компании "Транснефть" никак не комментировали происшествие.

Что известно о станции?

НПС "Калейкино" - одна из ключевых нефтеперекачивающих станций системы магистральных трубопроводов РФ. Входит в систему "Транснефти".

Является важным элементом трубопроводной системы, через которую нефть из месторождений Татарстана и соседних регионов поступает в магистральные направления - в том числе в сторону центральных регионов РФ и на экспорт.

Станция выполняет функции:

  • поддержания необходимого давления в трубопроводе;
  • перекачки нефти между участками магистрали;
  • технологического контроля параметров потока.

Альметьевск — центр нефтедобычи Татарстана. В непосредственной близости расположены крупные производственные мощности "Татнефти".

НПС "Калейкино" играет роль распределительного и транзитного узла, обеспечивая стабильность поставок сырья.

Объекты такого типа относятся к критической инфраструктуре и находятся под усиленной охраной.

Именно район Альметьевска считается одним из ключевых стартовых узлов "Дружбы".

Через местные станции (включая инфраструктуру вокруг Калейкино) нефть из Татарстана и соседних регионов поступает в магистраль, которая далее проходит через Самарскую область и выходит на западное направление — в сторону Беларуси и далее в страны Восточной и Центральной Европы.

Последствия атаки

Ночью 23 февраля подверглась атаке нефтеперекачивающая станция
+34
Орбану сподобається
23.02.2026 06:41
+25
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Добра новина до ранковой кави. І цукру не потрібно, така смачна кава з такой новиною.
23.02.2026 07:20
+12
*он в восхищении*
23.02.2026 06:59
Орбану сподобається
23.02.2026 06:41
*он в восхищении*
23.02.2026 06:59
і фіці також сподобається
23.02.2026 08:47
Бульбапюрер теж буде у захваті...
23.02.2026 09:15
Ох, вже ця дрона......
Макєєєва, похмелись сутрєца, патрадіціі.
23.02.2026 06:44
Дрона це велика така Дрона
23.02.2026 06:46
дрин
23.02.2026 06:50
Мабудь...
23.02.2026 06:52
Дрона - це сестра дрон_а.
23.02.2026 06:57
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Добра новина до ранковой кави. І цукру не потрібно, така смачна кава з такой новиною.
23.02.2026 07:20
Ти як вгадав що я зранку каву без цукру п'ю .
23.02.2026 08:46
23.02.2026 09:06
Кватирка горить. На більше ж 3-кг дрончики не здатні.
Доколє?!!
Доколє?!!
23.02.2026 08:41
панове казанські татари пора референдум провести про вихід із ************ рейху і вас не будуть гнати на фарш-200 в донбас і нафти вам вистачить щоб жити як в еміратах
23.02.2026 08:52
Палає дупа в московитів, на них зійшов благодатний вогонь з Мирної України за їх злочини в Україні з 2014 року!!
А не ліз би ти московит, із війною в Україну, тобі б ****** і далі глаголив про вялічіє…, можем пафтаріть…, побєдобесіє…
23.02.2026 08:54
І бєрьоскі.
23.02.2026 09:23
Добити б.
23.02.2026 09:46
 
 