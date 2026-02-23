Дроны атаковали Татарстан: поражена нефтеперекачивающая станция "Калейкино". ФОТО

В ночь на 23 февраля в Татарстане атакована нефтеперекачивающая станция "Калейкино" - ключевой узел экспортного нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Местные жители сначала сообщили о сильном ударе БПЛА, после чего вспыхнул пожар.

Официальные представители российских властей и компании "Транснефть" никак не комментировали происшествие.

Что известно о станции?

НПС "Калейкино" - одна из ключевых нефтеперекачивающих станций системы магистральных трубопроводов РФ. Входит в систему "Транснефти".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали Москву: в аэропортах вводили ограничения на полеты

Является важным элементом трубопроводной системы, через которую нефть из месторождений Татарстана и соседних регионов поступает в магистральные направления - в том числе в сторону центральных регионов РФ и на экспорт.

Станция выполняет функции:

поддержания необходимого давления в трубопроводе;

перекачки нефти между участками магистрали;

технологического контроля параметров потока.

Альметьевск — центр нефтедобычи Татарстана. В непосредственной близости расположены крупные производственные мощности "Татнефти".

НПС "Калейкино" играет роль распределительного и транзитного узла, обеспечивая стабильность поставок сырья.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракеты "Фламинго" поразили "Воткинский завод", где РФ производит баллистические ракеты, - Генштаб

Объекты такого типа относятся к критической инфраструктуре и находятся под усиленной охраной.

Именно район Альметьевска считается одним из ключевых стартовых узлов "Дружбы".

Через местные станции (включая инфраструктуру вокруг Калейкино) нефть из Татарстана и соседних регионов поступает в магистраль, которая далее проходит через Самарскую область и выходит на западное направление — в сторону Беларуси и далее в страны Восточной и Центральной Европы.

Последствия атаки













