Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
7 371 17

Дрони атакували Татарстан: уражено нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно". ФОТО

У ніч на 23 лютого в Татарстані атаковано нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" - ключовий вузол експортного нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві мешканці спочатку повідомили про сильний удар БпЛА, після чого спалахнула пожежа.

Офіційні представники російської влади та компанії "Транснефть" ніяк не коментували подію.

Що відомо про станцію?

НПС "Калейкіно" - одна з ключових нафтоперекачувальних станцій системи магістральних трубопроводів РФ. Входить до системи "Транснефти".

Є важливим елементом трубопровідної системи, через яку нафта з родовищ Татарстану та сусідніх регіонів надходить у магістральні напрямки - у тому числі в бік центральних регіонів РФ та на експорт.

Станція виконує функції:

  • підтримки необхідного тиску в трубопроводі;
  • перекачування нафти між ділянками магістралі;
  • технологічного контролю параметрів потоку.

Альметьєвськ — центр нафтовидобутку Татарстану. У безпосередній близькості розташовані великі виробничі потужності "Татнефті".

НПС "Калейкіно" відіграє роль розподільного і транзитного вузла, забезпечуючи стабільність поставок сировини.

Об'єкти такого типу належать до критичної інфраструктури і знаходяться під посиленою охороною.

Саме район Альметьєвська вважається одним з ключових стартових вузлів "Дружби".

Через місцеві станції (включаючи інфраструктуру навколо Калейкіно) нафта з Татарстану та сусідніх регіонів надходить до магістралі, яка далі проходить через Самарську область і виходить на західний напрямок — у бік Білорусі та далі до країн Східної та Центральної Європи.

Наслідки атаки

Вночі 23 лютого зазнала атаки нафтоперекачувальна станція
дружба (166) нафта (6583) Татарстан (46) дрони (8307) Удари по РФ (988)
+34
Орбану сподобається
показати весь коментар
23.02.2026 06:41 Відповісти
+26
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Добра новина до ранковой кави. І цукру не потрібно, така смачна кава з такой новиною.
показати весь коментар
23.02.2026 07:20 Відповісти
+12
*он в восхищении*
показати весь коментар
23.02.2026 06:59 Відповісти
і фіці також сподобається
показати весь коментар
23.02.2026 08:47 Відповісти
Бульбапюрер теж буде у захваті...
показати весь коментар
23.02.2026 09:15 Відповісти
Ох, вже ця дрона......
Макєєєва, похмелись сутрєца, патрадіціі.
показати весь коментар
23.02.2026 06:44 Відповісти
Дрона це велика така Дрона
показати весь коментар
23.02.2026 06:46 Відповісти
дрин
показати весь коментар
23.02.2026 06:50 Відповісти
Мабудь...
показати весь коментар
23.02.2026 06:52 Відповісти
Дрона - це сестра дрон_а.
показати весь коментар
23.02.2026 06:57 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2026 07:20 Відповісти
Ти як вгадав що я зранку каву без цукру п'ю .
показати весь коментар
23.02.2026 08:46 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2026 09:06 Відповісти
Кватирка горить. На більше ж 3-кг дрончики не здатні.
Доколє?!!
показати весь коментар
23.02.2026 08:41 Відповісти
панове казанські татари пора референдум провести про вихід із ************ рейху і вас не будуть гнати на фарш-200 в донбас і нафти вам вистачить щоб жити як в еміратах
показати весь коментар
23.02.2026 08:52 Відповісти
Палає дупа в московитів, на них зійшов благодатний вогонь з Мирної України за їх злочини в Україні з 2014 року!!
А не ліз би ти московит, із війною в Україну, тобі б ****** і далі глаголив про вялічіє…, можем пафтаріть…, побєдобесіє…
показати весь коментар
23.02.2026 08:54 Відповісти
І бєрьоскі.
показати весь коментар
23.02.2026 09:23 Відповісти
Добити б.
показати весь коментар
23.02.2026 09:46 Відповісти
 
 