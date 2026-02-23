Дрони атакували Татарстан: уражено нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно". ФОТО

У ніч на 23 лютого в Татарстані атаковано нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" - ключовий вузол експортного нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві мешканці спочатку повідомили про сильний удар БпЛА, після чого спалахнула пожежа.

Офіційні представники російської влади та компанії "Транснефть" ніяк не коментували подію.

Що відомо про станцію?

НПС "Калейкіно" - одна з ключових нафтоперекачувальних станцій системи магістральних трубопроводів РФ. Входить до системи "Транснефти".

Є важливим елементом трубопровідної системи, через яку нафта з родовищ Татарстану та сусідніх регіонів надходить у магістральні напрямки - у тому числі в бік центральних регіонів РФ та на експорт.

Станція виконує функції:

підтримки необхідного тиску в трубопроводі;

перекачування нафти між ділянками магістралі;

технологічного контролю параметрів потоку.

Альметьєвськ — центр нафтовидобутку Татарстану. У безпосередній близькості розташовані великі виробничі потужності "Татнефті".

НПС "Калейкіно" відіграє роль розподільного і транзитного вузла, забезпечуючи стабільність поставок сировини.

Об'єкти такого типу належать до критичної інфраструктури і знаходяться під посиленою охороною.

Саме район Альметьєвська вважається одним з ключових стартових вузлів "Дружби".

Через місцеві станції (включаючи інфраструктуру навколо Калейкіно) нафта з Татарстану та сусідніх регіонів надходить до магістралі, яка далі проходить через Самарську область і виходить на західний напрямок — у бік Білорусі та далі до країн Східної та Центральної Європи.

