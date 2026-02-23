Дрони атакували Татарстан: уражено нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно". ФОТО
У ніч на 23 лютого в Татарстані атаковано нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" - ключовий вузол експортного нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Місцеві мешканці спочатку повідомили про сильний удар БпЛА, після чого спалахнула пожежа.
Офіційні представники російської влади та компанії "Транснефть" ніяк не коментували подію.
Що відомо про станцію?
НПС "Калейкіно" - одна з ключових нафтоперекачувальних станцій системи магістральних трубопроводів РФ. Входить до системи "Транснефти".
Є важливим елементом трубопровідної системи, через яку нафта з родовищ Татарстану та сусідніх регіонів надходить у магістральні напрямки - у тому числі в бік центральних регіонів РФ та на експорт.
Станція виконує функції:
- підтримки необхідного тиску в трубопроводі;
- перекачування нафти між ділянками магістралі;
- технологічного контролю параметрів потоку.
Альметьєвськ — центр нафтовидобутку Татарстану. У безпосередній близькості розташовані великі виробничі потужності "Татнефті".
НПС "Калейкіно" відіграє роль розподільного і транзитного вузла, забезпечуючи стабільність поставок сировини.
Об'єкти такого типу належать до критичної інфраструктури і знаходяться під посиленою охороною.
Саме район Альметьєвська вважається одним з ключових стартових вузлів "Дружби".
Через місцеві станції (включаючи інфраструктуру навколо Калейкіно) нафта з Татарстану та сусідніх регіонів надходить до магістралі, яка далі проходить через Самарську область і виходить на західний напрямок — у бік Білорусі та далі до країн Східної та Центральної Європи.
Наслідки атаки
