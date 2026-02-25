США запровадили санкції проти осіб і компаній з РФ через кіберзлочини

Сполучені Штати 24 лютого запровадили санкції проти чотирьох фізичних осіб та трьох організацій, пов’язаних із кіберзлочинною діяльністю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Міністерства фінансів США.

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Обмеження стосуються громадянина РФ Сергія Зеленюка та його компанії Matrix LLC, яка працює під брендом Operation Zero. До санкційного списку також включено ще кілька пов’язаних із ним осіб і структур, частина з яких зареєстрована в Росії, одна — в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За даними американської сторони, фігуранти займалися придбанням і подальшим розповсюдженням шкідливих кіберінструментів, що становлять загрозу національній безпеці Америки.

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Санкції через торгівлю експлойтами

У Міністерстві фінансів зазначили, що Зеленюк та його компанія спеціалізувалися на продажу так званих "експлойтів". Йдеться про програмні коди або методи, які використовують вразливості в програмному забезпеченні для отримання несанкціонованого доступу до систем.

За інформацією відомства, Operation Zero придбала щонайменше вісім кіберінструментів, створених для виключного використання урядом США та його союзниками. Ці інструменти були викрадені в американської компанії, після чого їх перепродали щонайменше одному неавторизованому користувачеві.

У повідомленні наголошується, що такі дії становлять пряму загрозу національній безпеці та підривають довіру до міжнародної кібербезпеки.

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Санкційна політика США щодо Росії

Рішення про нові обмеження ухвалене на тлі продовження санкційної політики Вашингтона проти Москви. Минулого тижня президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік дію санкцій, запроваджених через війну Росії проти України.

Крім того, у Конгресі США триває робота над двопартійним законопроєктом щодо посилення санкційного тиску на РФ.

У Вашингтоні підкреслюють, що й надалі реагуватимуть на кіберзагрози та спроби використання викрадених технологій у шкоду інтересам Сполучених Штатів і їхніх партнерів.

До слова, 24 лютого Зеленський запровадив санкції проти 29 російських суб’єктів та 15 організацій окупаційних адміністрацій.

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