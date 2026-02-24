Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ: у списку ПАТ "Транснефть"

Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року. Він охоплює майже 300 осіб та компаній, включно з "Транснефть", тіньовим флотом і ключовими LNG-терміналами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті британського уряду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Серед ключових рішень – введення санкцій проти ПАТ "Транснефть". Компанії, яка відповідає за транспортування понад 80% російського експорту нафти, що ще більше ускладнює відчайдушні спроби Кремля знайти покупців для своєї нафти, на яку накладено санкції.

Під обмеженнями – дев’ять російських банків

Також у санкційному списку дев'ять російських банків, які відіграють роль у підтримці російської економіки та фінансових потоків в умовах війни проти України:

"Точка Банк";

"Фора-Банк";

"Ак Барс Банк";

"Абсолют Банк";

"Транскапіталбанк";

"Аверс Банк";

"Пошта Банк";

"Ланта-Банк";

"Сінара Банк".

Санкції передбачають заморожування активів, заборону фінансових операцій з британськими контрагентами та обмеження доступу до міжнародної фінансової системи. Британська сторона прямо не деталізує кожен кейс, однак у супровідних матеріалах зазначається, що під обмеження потрапляють фінансові установи, які забезпечують обслуговування ключових секторів російської економіки, зокрема енергетики, промисловості та логістики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС скоротить російську дипмісію та обмежить в’їзд ексвійськових РФ, - Каллас

Удар по "тіньовому флоту"

Крім того, під санкції потрапила мережа оператора тіньового флоту 2Rivers (раніше – Coral Energy), до якої входять 175 компаній, а також 48 танкерів.

Додаткові обмеження

Сьогоднішні заходи також спрямовані на:

49 юридичних та фізичних осіб, причетних до підтримки військової машини Росії, включаючи міжнародних постачальників, які надають необхідні товари, компоненти та технології для російських дронів та іншої зброї.

3 цивільні енергетичні компанії та 2 особи, які беруть участь у спробах забезпечити контракти для нових російських ядерних установок за кордоном.

6 об'єктів у російській галузі скрапленого природного газу (СПГ), зокрема судна, торговців та російські термінали "Портовая" і "Висоцк", відповідальні за експорт російського СПГ.

Наразі Велика Британія наклала санкції на понад 3000 осіб, підприємств та суден у рамках свого режиму щодо Росії. Міністр закордонних справ сьогодні відвідує Київ, де вона також оголосила про новий пакет військової, гуманітарної та реконструктивної підтримки для України.

"Сьогодні Велика Британія вжила рішучих заходів для переривання критичного фінансування, постачання військового обладнання та надходження доходів, які підтримують агресію Росії. Це найбільший пакет заходів з початку вторгнення", – сказала глава британського МЗС Іветт Купер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ "може перервати мирні переговори", - глава МЗС Словаччини Бланар