ЄС скоротить російську дипмісію та обмежить в’їзд ексвійськових РФ, - Каллас

ЄС скорочує присутність російських дипломатів і посилює візові обмеження

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європейський Союз обмежить чисельність російської дипломатичної місії до 40 осіб та готує заходи, щоб не допустити колишніх військових РФ до Шенгенської зони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Я вирішила обмежити максимальний розмір російської місії в Європейському Союзі до 40 осіб. Ми не потерпимо зловживання дипломатичними повноваженнями. Разом із Комісією ми працюємо над тим, щоб не допустити сотні тисяч колишніх російських солдатів до Шенгенської зони. Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та саботажники розгулювали нашими вулицями", - зазначила Каллас.

Також Каллас зазначила, що учасні війни ведуться не лише зброєю, а й "брехнею та алгоритмами". Вона додала, що цього року Росія витратить мільярди на кампанії впливу. Каллас закликала перейти від простого моніторингу до активної відсічі ворожим діям у мережі. Вона наголосила на необхідності посилення санкцій проти мереж дезінформації та зміцнення співпраці з правоохоронними органами для захисту демократій.

Що передувало?

Європейський Союз перегляне використання заморожених російських активів для допомоги Україні, якщо Угорщина не зніме вето на кредит у 90 млрд євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС не зміг сьогодні ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ, - Каллас

https://www.facebook.com/photo?fbid=927812419665547&set=a.167977215649075 Скрепно

Директор московского центра лечения алкоголизма жестоко избил мать-пенсионерку после четырёхдневного запоя с женой.

По данным СМИ, врач Сергей Спирин ушёл в многодневный загул вместе с супругой - тоже сотрудницей рехаба. Когда 78-летняя мать попыталась остановить их пьянку, получила от невестки удары по спине, а от сына - по голове.

Пенсионерку увезли в больницу с сотрясением мозга, ушибами головы и спины. Кстати, один приём у Спирина стоит от 8,5 до 15 тысяч рублей.
24.02.2026 08:35 Відповісти
Це мабуть ті кодіровщікі, що кодують гіпнозом та іконами.
24.02.2026 09:03 Відповісти
ОБМЕЖИТЬ в'їзд ексвійськових рифи. Ні, Європа ще не прокинулась. А що, українські воїни тримають європейський вал, можна ще чотири роки роздуплятись і нехай ваґнера бігають по ЄС, нічого страшного.
24.02.2026 09:14 Відповісти
Давно пора не просто "обмежувать", а БУДУВАТЬ БЕТОННУ СТІНУ... Наступний крок - депортація "русскамирцев" - бо саме вони розповсюджують потенціальну загрозу західному стилю життя, і стають "п'ятою колоною", яка протистїть західним цінностям... Виясняється простим питанням: "Чий Крим?"
24.02.2026 10:07 Відповісти
А чому б тих кацапів не арештовувати і потім судити на території ЄС?
24.02.2026 10:31 Відповісти
 
 