ЄС скоротить російську дипмісію та обмежить в’їзд ексвійськових РФ, - Каллас

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європейський Союз обмежить чисельність російської дипломатичної місії до 40 осіб та готує заходи, щоб не допустити колишніх військових РФ до Шенгенської зони.

"Я вирішила обмежити максимальний розмір російської місії в Європейському Союзі до 40 осіб. Ми не потерпимо зловживання дипломатичними повноваженнями. Разом із Комісією ми працюємо над тим, щоб не допустити сотні тисяч колишніх російських солдатів до Шенгенської зони. Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та саботажники розгулювали нашими вулицями", - зазначила Каллас.

Також Каллас зазначила, що учасні війни ведуться не лише зброєю, а й "брехнею та алгоритмами". Вона додала, що цього року Росія витратить мільярди на кампанії впливу. Каллас закликала перейти від простого моніторингу до активної відсічі ворожим діям у мережі. Вона наголосила на необхідності посилення санкцій проти мереж дезінформації та зміцнення співпраці з правоохоронними органами для захисту демократій.

Що передувало?

Європейський Союз перегляне використання заморожених російських активів для допомоги Україні, якщо Угорщина не зніме вето на кредит у 90 млрд євро.

