ЄС не зміг сьогодні ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ, - Каллас

Європейський Союз не зміг погодити 20-й пакет антиросійських санкцій

У понеділок, 23 лютого, Рада ЄС не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабної російської агресії проти України.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас по закінченню засідання Ради ЄС у закордонних справах, цитує "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Пакет санкцій не ухвалено 

Каллас висловила жаль з приводу того, що Євросоюз не зміг ухвалити новий пакет санкцій проти РФ.

"Я дуже шкодую, що ми не досягли згоди сьогодні, зважаючи на те, що завтра – сумна річниця початку цієї війни",- заявила очільниця європейської дипломатії.

Блокування Угорщиною

Щодо блокування пакета санкцій Угорщиною, головна дипломатка ЄС нагадала, що "ми вже бачили цей сценарій раніше".

"І ми також бачили, що нам вдавалося досягати спільних рішень... Тому ми проводимо роботу на різних рівнях з угорськими та словацькими колегами, щоб просунутися з цим пакетом. Звичайно, це нелегко, це ніколи не буває легко, але робота триває", - додала Каллас.

Так само і з сумнозвісною "п'ятою статтею НАТО" буде.
23.02.2026 18:58 Відповісти
п'ятою статтею НАТО є основою безпеки, що базується на солідарності та консультаціях. ???
North Atlantic Treaty Organization.

базується на і та консультаціях
23.02.2026 19:03 Відповісти
как это у кацапов:
... кошка родила котят; и пусть е..ться как хотят...
23.02.2026 19:01 Відповісти
DW
Санкційні пакети проти Росії застосовуються не так, як слід, вважає експерт Християнсько-демократичного союзу з зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер: "Головна проблема санкційних пакетів полягає в тому, що національні держави застосовують їх неналежним чином.
До того ж низка пакетів навмисне містить лазівки", - заявив Кізеветтер в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, опублікованому в понеділок, 23 лютого.
За його словами, раніше Німеччина теж неодноразово знижувала ефективність санкцій, зокрема, виключаючи санкції проти третіх країн або виводячи з-під обмежень товари подвійного призначення. "Крім того, сформувався тіньовий ринок, через який Росія і надалі отримує, наприклад, чіпи та напівпровідники на так званому вторинному ринку або шляхом вилучення компонентів з побутових товарів, таких як холодильники".
Ефективність санкцій в ЄС та державах-членах "послаблюється непослідовністю та відсутністю політичної волі", підкреслив Родеріх Кізеветтер.
23.02.2026 19:04 Відповісти
Бла бла бла...українці воюйте, Європа з вами до кінця)))))))
23.02.2026 19:10 Відповісти
Смотрю я на все эти пердимонокли и "марлезонские балеты" со стороны ЕС и утверждаюсь во мнении, что посредством бюрократии, эти господа действуют строго в соответствии со второй частью сократовского афоризма: "Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины"
23.02.2026 19:11 Відповісти
Пердимонокли? Это здесь уместно, или слово красивое?
23.02.2026 19:34 Відповісти
Уместно, если есть понимание в каком контексте это выражение, зачастую употребляется.
Насчёт "красоты", я не уверен.
23.02.2026 20:26 Відповісти
Дякую. Возможно я не понял
23.02.2026 20:49 Відповісти
"..з угорськими та словацькими колегами..."...нема цензурних слiв...
23.02.2026 19:13 Відповісти
Куколди прокляті.
23.02.2026 19:14 Відповісти
це була куколдиня...
23.02.2026 20:57 Відповісти
коли в тебе заноза в сраці, нормальні люди намагаються її витягнути,
а не умовляти її вилізти самою.
23.02.2026 19:17 Відповісти
Прийняли б чи не прийняли - різниці ніякоi.
23.02.2026 19:32 Відповісти
Я дуже шкодую, що ми не досягли згоди сьогодні, зважаючи на те, що завтра - сумна річниця початку цієї війни",- заявила очільниця європейської дипломатії. лицемірні аферисти і брехуни.Як може допомогти "ми дуже шкодуємо" Україні і українському народу....???
23.02.2026 19:40 Відповісти
Це та сама Каллас, яка ультиматуми пуйлу ставити збиралася. А сама з санкціями порішати не може.
23.02.2026 20:08 Відповісти
Окрема подяка найвеличнішому, за насміхання над животом Орбана.
23.02.2026 20:38 Відповісти
ЄС нагадує гумовий вироб який почерзі на свій обвислий член вдягає то фіцо то орбан. Огидно.
Але ЄС стійко тримається аби фіцо і орбан, мараючі їх з середини своїми сцаками,були задоволені.
23.02.2026 20:39 Відповісти
Фіцо і Орбан це просто відмазка, вони поточних санкцій не дотримуються та ж Німеччина чи Франція, дальше поставляє в рашу компоненти подвійного призначення, який зміст в прийнятті нових.
23.02.2026 21:10 Відповісти
импотенты и соплежуи!дождутся оккупацией их стран рашкой!тьфу на них!
23.02.2026 21:09 Відповісти
 
 