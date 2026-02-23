ЄС не зміг сьогодні ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ, - Каллас
У понеділок, 23 лютого, Рада ЄС не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабної російської агресії проти України.
Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас по закінченню засідання Ради ЄС у закордонних справах, цитує "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.
Пакет санкцій не ухвалено
Каллас висловила жаль з приводу того, що Євросоюз не зміг ухвалити новий пакет санкцій проти РФ.
"Я дуже шкодую, що ми не досягли згоди сьогодні, зважаючи на те, що завтра – сумна річниця початку цієї війни",- заявила очільниця європейської дипломатії.
Блокування Угорщиною
Щодо блокування пакета санкцій Угорщиною, головна дипломатка ЄС нагадала, що "ми вже бачили цей сценарій раніше".
"І ми також бачили, що нам вдавалося досягати спільних рішень... Тому ми проводимо роботу на різних рівнях з угорськими та словацькими колегами, щоб просунутися з цим пакетом. Звичайно, це нелегко, це ніколи не буває легко, але робота триває", - додала Каллас.
Санкційні пакети проти Росії застосовуються не так, як слід, вважає експерт Християнсько-демократичного союзу з зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер: "Головна проблема санкційних пакетів полягає в тому, що національні держави застосовують їх неналежним чином.
До того ж низка пакетів навмисне містить лазівки", - заявив Кізеветтер в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, опублікованому в понеділок, 23 лютого.
За його словами, раніше Німеччина теж неодноразово знижувала ефективність санкцій, зокрема, виключаючи санкції проти третіх країн або виводячи з-під обмежень товари подвійного призначення. "Крім того, сформувався тіньовий ринок, через який Росія і надалі отримує, наприклад, чіпи та напівпровідники на так званому вторинному ринку або шляхом вилучення компонентів з побутових товарів, таких як холодильники".
Ефективність санкцій в ЄС та державах-членах "послаблюється непослідовністю та відсутністю політичної волі", підкреслив Родеріх Кізеветтер.
Але ЄС стійко тримається аби фіцо і орбан, мараючі їх з середини своїми сцаками,були задоволені.