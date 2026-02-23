ЄС не зміг сьогодні ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ, - Каллас

У понеділок, 23 лютого, Рада ЄС не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабної російської агресії проти України.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас по закінченню засідання Ради ЄС у закордонних справах, цитує "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Пакет санкцій не ухвалено

Каллас висловила жаль з приводу того, що Євросоюз не зміг ухвалити новий пакет санкцій проти РФ.

"Я дуже шкодую, що ми не досягли згоди сьогодні, зважаючи на те, що завтра – сумна річниця початку цієї війни",- заявила очільниця європейської дипломатії.

Блокування Угорщиною

Щодо блокування пакета санкцій Угорщиною, головна дипломатка ЄС нагадала, що "ми вже бачили цей сценарій раніше".

"І ми також бачили, що нам вдавалося досягати спільних рішень... Тому ми проводимо роботу на різних рівнях з угорськими та словацькими колегами, щоб просунутися з цим пакетом. Звичайно, це нелегко, це ніколи не буває легко, але робота триває", - додала Каллас.

