ЕС не смог сегодня принять 20-й пакет санкций против РФ, - Каллас

В понедельник, 23 февраля, Совет ЕС не смог утвердить 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по окончании заседания Совета ЕС по иностранным делам, цитирует "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Пакет санкций не принят

Каллас выразила сожаление по поводу того, что Евросоюз не смог принять новый пакет санкций против РФ.

"Я очень сожалею, что мы не достигли согласия сегодня, учитывая, что завтра – печальная годовщина начала этой войны", - заявила глава европейской дипломатии.

Блокирование Венгрией

Что касается блокирования пакета санкций Венгрией, главный дипломат ЕС напомнила, что "мы уже видели этот сценарий раньше".

"И мы также видели, что нам удавалось достигать совместных решений... Поэтому мы проводим работу на разных уровнях с венгерскими и словацкими коллегами, чтобы продвинуться с этим пакетом. Конечно, это нелегко, это никогда не бывает легко, но работа продолжается", - добавила Каллас.

