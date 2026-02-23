РУС
Новости Санкции ЕС против России
2 004 20

ЕС не смог сегодня принять 20-й пакет санкций против РФ, - Каллас

Европейский Союз не смог согласовать 20-й пакет антироссийских санкций

В понедельник, 23 февраля, Совет ЕС не смог утвердить 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по окончании заседания Совета ЕС по иностранным делам, цитирует "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Пакет санкций не принят 

Каллас выразила сожаление по поводу того, что Евросоюз не смог принять новый пакет санкций против РФ.

"Я очень сожалею, что мы не достигли согласия сегодня, учитывая, что завтра – печальная годовщина начала этой войны", - заявила глава европейской дипломатии.

Читайте также: ЕС не ожидает согласования 20-го пакета санкций против РФ, - Каллас

Блокирование Венгрией

Что касается блокирования пакета санкций Венгрией, главный дипломат ЕС напомнила, что "мы уже видели этот сценарий раньше".

"И мы также видели, что нам удавалось достигать совместных решений... Поэтому мы проводим работу на разных уровнях с венгерскими и словацкими коллегами, чтобы продвинуться с этим пакетом. Конечно, это нелегко, это никогда не бывает легко, но работа продолжается", - добавила Каллас.

Читайте также: ЕС продлил санкции против РФ на год - до 24 февраля 2027 года

Топ комментарии
+12
Так само і з сумнозвісною "п'ятою статтею НАТО" буде.
показать весь комментарий
23.02.2026 18:58 Ответить
+7
Смотрю я на все эти пердимонокли и "марлезонские балеты" со стороны ЕС и утверждаюсь во мнении, что посредством бюрократии, эти господа действуют строго в соответствии со второй частью сократовского афоризма: "Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины"
показать весь комментарий
23.02.2026 19:11 Ответить
+5
Бла бла бла...українці воюйте, Європа з вами до кінця)))))))
показать весь комментарий
23.02.2026 19:10 Ответить
п'ятою статтею НАТО є основою безпеки, що базується на солідарності та консультаціях. ???
North Atlantic Treaty Organization.

базується на і та консультаціях
показать весь комментарий
23.02.2026 19:03 Ответить
как это у кацапов:
... кошка родила котят; и пусть е..ться как хотят...
показать весь комментарий
23.02.2026 19:01 Ответить
DW
Санкційні пакети проти Росії застосовуються не так, як слід, вважає експерт Християнсько-демократичного союзу з зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер: "Головна проблема санкційних пакетів полягає в тому, що національні держави застосовують їх неналежним чином.
До того ж низка пакетів навмисне містить лазівки", - заявив Кізеветтер в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, опублікованому в понеділок, 23 лютого.
За його словами, раніше Німеччина теж неодноразово знижувала ефективність санкцій, зокрема, виключаючи санкції проти третіх країн або виводячи з-під обмежень товари подвійного призначення. "Крім того, сформувався тіньовий ринок, через який Росія і надалі отримує, наприклад, чіпи та напівпровідники на так званому вторинному ринку або шляхом вилучення компонентів з побутових товарів, таких як холодильники".
Ефективність санкцій в ЄС та державах-членах "послаблюється непослідовністю та відсутністю політичної волі", підкреслив Родеріх Кізеветтер.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:04 Ответить
Пердимонокли? Это здесь уместно, или слово красивое?
показать весь комментарий
23.02.2026 19:34 Ответить
Уместно, если есть понимание в каком контексте это выражение, зачастую употребляется.
Насчёт "красоты", я не уверен.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:26 Ответить
Дякую. Возможно я не понял
показать весь комментарий
23.02.2026 20:49 Ответить
"..з угорськими та словацькими колегами..."...нема цензурних слiв...
показать весь комментарий
23.02.2026 19:13 Ответить
Куколди прокляті.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:14 Ответить
це була куколдиня...
показать весь комментарий
23.02.2026 20:57 Ответить
коли в тебе заноза в сраці, нормальні люди намагаються її витягнути,
а не умовляти її вилізти самою.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:17 Ответить
Прийняли б чи не прийняли - різниці ніякоi.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:32 Ответить
Я дуже шкодую, що ми не досягли згоди сьогодні, зважаючи на те, що завтра - сумна річниця початку цієї війни",- заявила очільниця європейської дипломатії. лицемірні аферисти і брехуни.Як може допомогти "ми дуже шкодуємо" Україні і українському народу....???
показать весь комментарий
23.02.2026 19:40 Ответить
Це та сама Каллас, яка ультиматуми пуйлу ставити збиралася. А сама з санкціями порішати не може.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:08 Ответить
Окрема подяка найвеличнішому, за насміхання над животом Орбана.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:38 Ответить
ЄС нагадує гумовий вироб який почерзі на свій обвислий член вдягає то фіцо то орбан. Огидно.
Але ЄС стійко тримається аби фіцо і орбан, мараючі їх з середини своїми сцаками,були задоволені.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:39 Ответить
Фіцо і Орбан це просто відмазка, вони поточних санкцій не дотримуються та ж Німеччина чи Франція, дальше поставляє в рашу компоненти подвійного призначення, який зміст в прийнятті нових.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:10 Ответить
импотенты и соплежуи!дождутся оккупацией их стран рашкой!тьфу на них!
показать весь комментарий
23.02.2026 21:09 Ответить
 
 