ЕС не смог сегодня принять 20-й пакет санкций против РФ, - Каллас
В понедельник, 23 февраля, Совет ЕС не смог утвердить 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабной российской агрессии против Украины.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по окончании заседания Совета ЕС по иностранным делам, цитирует "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.
Пакет санкций не принят
Каллас выразила сожаление по поводу того, что Евросоюз не смог принять новый пакет санкций против РФ.
"Я очень сожалею, что мы не достигли согласия сегодня, учитывая, что завтра – печальная годовщина начала этой войны", - заявила глава европейской дипломатии.
Блокирование Венгрией
Что касается блокирования пакета санкций Венгрией, главный дипломат ЕС напомнила, что "мы уже видели этот сценарий раньше".
"И мы также видели, что нам удавалось достигать совместных решений... Поэтому мы проводим работу на разных уровнях с венгерскими и словацкими коллегами, чтобы продвинуться с этим пакетом. Конечно, это нелегко, это никогда не бывает легко, но работа продолжается", - добавила Каллас.
Санкційні пакети проти Росії застосовуються не так, як слід, вважає експерт Християнсько-демократичного союзу з зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер: "Головна проблема санкційних пакетів полягає в тому, що національні держави застосовують їх неналежним чином.
До того ж низка пакетів навмисне містить лазівки", - заявив Кізеветтер в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, опублікованому в понеділок, 23 лютого.
За його словами, раніше Німеччина теж неодноразово знижувала ефективність санкцій, зокрема, виключаючи санкції проти третіх країн або виводячи з-під обмежень товари подвійного призначення. "Крім того, сформувався тіньовий ринок, через який Росія і надалі отримує, наприклад, чіпи та напівпровідники на так званому вторинному ринку або шляхом вилучення компонентів з побутових товарів, таких як холодильники".
Ефективність санкцій в ЄС та державах-членах "послаблюється непослідовністю та відсутністю політичної волі", підкреслив Родеріх Кізеветтер.
Але ЄС стійко тримається аби фіцо і орбан, мараючі їх з середини своїми сцаками,були задоволені.