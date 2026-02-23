ЕС продлил санкции против РФ на год - до 24 февраля 2027 года

Европейский Союз продлил на год действие санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Что известно

"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать основополагающие нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, закрепленный в статье 2(4) Устава Организации Объединенных Наций, или международного гуманитарного права, целесообразно оставлять в силе все меры, введенные Союзом", - говорится в решении.

Так, санкции продлили до 24 февраля 2027 года.

Решение вступит в силу 24 февраля 2026 года - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

