Новости Санкции ЕС против России
ЕС продлил санкции против РФ на год - до 24 февраля 2027 года

ЕС продлил на год санкции против России за вторжение в Украину

Европейский Союз продлил на год действие санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Что известно

"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать основополагающие нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, закрепленный в статье 2(4) Устава Организации Объединенных Наций, или международного гуманитарного права, целесообразно оставлять в силе все меры, введенные Союзом", - говорится в решении.

Так, санкции продлили до 24 февраля 2027 года.

Решение вступит в силу 24 февраля 2026 года - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

россия (22219) санкции (1929) Евросоюз (2829)
Якби Орбана та Фіцо не покрутило....дуже за них лячно
показать весь комментарий
23.02.2026 15:22 Ответить
Та я вас благаю, нема чого турбуватись за хробакив та жабів.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:45 Ответить
А шо же Вітя Орбан з покемоном Уйобіком-Сіярто? Вже попрали в Дунає своє обісране ісподне? А чмирь Фіцо навітть не піскнув.
І хто ж той лікар - офтальмолог шо їм їх очне яблуко на їх же сраки натягнув за нічь? Кажуть шо медиціна в Німетччині так собі за сервісов але лікарі непогані, особливо офтальмологи.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:42 Ответить
 
 