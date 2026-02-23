ЕС продлил санкции против РФ на год - до 24 февраля 2027 года
Европейский Союз продлил на год действие санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.
Что известно
"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать основополагающие нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, закрепленный в статье 2(4) Устава Организации Объединенных Наций, или международного гуманитарного права, целесообразно оставлять в силе все меры, введенные Союзом", - говорится в решении.
Так, санкции продлили до 24 февраля 2027 года.
Решение вступит в силу 24 февраля 2026 года - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І хто ж той лікар - офтальмолог шо їм їх очне яблуко на їх же сраки натягнув за нічь? Кажуть шо медиціна в Німетччині так собі за сервісов але лікарі непогані, особливо офтальмологи.