ЄС продовжив санкції проти РФ на рік - до 24 лютого 2027 року

Європейський Союз продовжив на рік дію санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення до України.

Як передає Цензор.НЕТ, рішення опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Що відомо?

"Доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати основоположні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену у статті 2(4) Статуту Організації Об'єднаних Націй, або міжнародного гуманітарного права, доцільно залишати чинними всі заходи, запроваджені Союзом", - йдеться в рішенні.

Так, санкції продовжили до 24 лютого 2027 року.

Рішення набуде чинності 24 лютого 2026 року - у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ.

