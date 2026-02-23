ЄС продовжив санкції проти РФ на рік - до 24 лютого 2027 року
Європейський Союз продовжив на рік дію санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення до України.
Як передає Цензор.НЕТ, рішення опубліковано в Офіційному журналі ЄС.
Що відомо?
"Доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати основоположні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену у статті 2(4) Статуту Організації Об'єднаних Націй, або міжнародного гуманітарного права, доцільно залишати чинними всі заходи, запроваджені Союзом", - йдеться в рішенні.
Так, санкції продовжили до 24 лютого 2027 року.
Рішення набуде чинності 24 лютого 2026 року - у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ.
