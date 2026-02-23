Блокування санкцій Угорщиною - ганьба для Європи, - глава МЗС Швеції Стенергард

Стенергард: блокування санкцій Угорщиною — ганьба для Європи

ЄС повинен використати всі інструменти, щоб чинити тиск на Угорщину та Словаччину для розблокування пакета санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SVT, про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард перед початком засідання Ради ЄС.

Вона назвала дії Будапешта  "ганьбою".

"Це ганьба для Європи, і я очікую, що всі країни ЄС зроблять те, що зараз необхідно, тобто збільшать підтримку України та посилять тиск на Росію", – сказала міністерка.

На її думку,  ЄС повинен використати всі інструменти, щоб чинити тиск на Угорщину та Словаччину для розблокування пакета санкцій.

"Ми повинні використати всі наші політичні важелі, щоб посилити тиск на Угорщину та Словаччину, щоб вони відмовилися від блокування і чітко зрозуміли наші очікування", – додала міністерка.

Спасибо Швеции и ее министру иностранных дел за честность.
23.02.2026 14:00 Відповісти
Ганьба не фіцорбанам, а ганьба вам, бо ви з ними цяцькаєтесь і годуєте ************* шваль.
23.02.2026 14:00 Відповісти
ГАНЬБА- ДЛЯ ПОРЯДНИХ.А ТАКОЇ ГАНЬБИ В ЄС ЯК У БАЗАРНОЇ СУКИ БЛІХ, ЩО ВКАЗУЄ НА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЄС, З ЯКИМИ ВОНА ЖИВЕ,
23.02.2026 14:04 Відповісти
Європа, дає мадярам, останній шанс на виборах. Якщо залишається орбан, Угорщину викинуть із ЄС, і вони зможуть вступити в снд, замість Молдови...
23.02.2026 14:22 Відповісти
Ваші слова та Богові у вуха.
Нехай МУДЬЯри згадають "аромат" портянки расейськага солдата.
23.02.2026 14:33 Відповісти
Звісно ганьба. Ну, а шо ви Віті зробите з таким рожевим законодавством ЄС?
23.02.2026 14:32 Відповісти
Ну то викидайте Угорщину з ЄС. Може тоді Орбана самі угорці на вілах винесуть.
23.02.2026 14:46 Відповісти
Ну звісно блокування чергового , вже 20 пакету, нікчемних санкцій це ганьба. А як тоді назвати безперешкодне курсування біля берегів Швеції сотень танкерів тіньового флоту завдяки яким рф має змогу продовжувати фінансувати війну ? Євро єзуїти могли б вже давно зупинити війну без всяких санкцій, просто перекривши для російських кораблів виходи з Балтійського і Чорного морів та залишити ху**ла грошей на війну.
23.02.2026 15:06 Відповісти
 
 