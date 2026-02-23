Блокування санкцій Угорщиною - ганьба для Європи, - глава МЗС Швеції Стенергард
ЄС повинен використати всі інструменти, щоб чинити тиск на Угорщину та Словаччину для розблокування пакета санкцій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SVT, про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард перед початком засідання Ради ЄС.
Вона назвала дії Будапешта "ганьбою".
"Це ганьба для Європи, і я очікую, що всі країни ЄС зроблять те, що зараз необхідно, тобто збільшать підтримку України та посилять тиск на Росію", – сказала міністерка.
На її думку, ЄС повинен використати всі інструменти, щоб чинити тиск на Угорщину та Словаччину для розблокування пакета санкцій.
"Ми повинні використати всі наші політичні важелі, щоб посилити тиск на Угорщину та Словаччину, щоб вони відмовилися від блокування і чітко зрозуміли наші очікування", – додала міністерка.
Що передувало?
- Раніше Угорщина заявила, що не відновить експорт дизельного пального до України, поки не буде відновлено постачання нафти через українську територію нафтогоном "Дружба". Крім того, Будапешт офіційно відмовляється підтримати виділення Україні позики обсягом 90 млрд євро, погодженої в Брюсселі.
- Також угорська сторона заявила про намір заблокувати 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ.
Нехай МУДЬЯри згадають "аромат" портянки расейськага солдата.