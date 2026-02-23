ЄС не може стати заручником Угорщини через санкції проти РФ, - Будріс
Євросоюз не повинен бути заручником позиції Будапешта після намірів Угорщини заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.
"Ми не можемо стати заручниками однієї країни. У той час як інші країни піднімають конкретні питання, пов'язані з майбутньою діяльністю своїх компаній, Угорщина просто блокує санкції з принципу", – заявив глава МЗС Литви.
Будріс наголосив, що нафтопровід "Дружба" пошкоджений внаслідок атак російськими військами, а не заблокований українською стороною. Він також нагадав, що Європа неодноразово пропонувала різні альтернативи для забезпечення постачання нафти до Угорщини.
"Це не влаштовує Угорщину. Вони хочуть російську нафту, яка дешева, класна і, можливо, пахне краще за іншу нафту, і все. Я бачу тут багато політики", – додав Будріс.
Що передувало?
- Раніше Угорщина заявила, що не відновить експорт дизельного пального до України, поки не буде відновлено постачання нафти через українську територію нафтогоном "Дружба". Крім того, Будапешт офіційно відмовляється підтримати виділення Україні позики обсягом 90 млрд євро, погодженої в Брюсселі.
- Також угорська сторона заявила про намір заблокувати 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ.
