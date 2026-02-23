ЄС не може стати заручником Угорщини через санкції проти РФ, - Будріс

Литва різко відреагувала на блокування санкцій ЄС Угорщиною

Євросоюз не повинен бути заручником позиції Будапешта після намірів Угорщини заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Ми не можемо стати заручниками однієї країни. У той час як інші країни піднімають конкретні питання, пов'язані з майбутньою діяльністю своїх компаній, Угорщина просто блокує санкції з принципу", – заявив глава МЗС  Литви.

Будріс наголосив, що нафтопровід "Дружба" пошкоджений внаслідок атак російськими військами,  а не заблокований українською стороною. Він також нагадав, що Європа неодноразово пропонувала різні альтернативи для забезпечення постачання нафти до Угорщини.

"Це не влаштовує Угорщину. Вони хочуть російську нафту, яка дешева, класна і, можливо, пахне краще за іншу нафту, і все. Я бачу тут багато політики", – додав Будріс.

Що передувало?

Чого ж "не може стати заручником Угорщини"? Такі рішення в ЄС приймаються одностайно, тож бути заручником прокацапських держав-членів то доля ЄС 🤔
23.02.2026 13:10 Відповісти
Вже заручники Орбана.
23.02.2026 13:14 Відповісти
Ну так а де пропозиції, що робити Євросоюзу з Угорщиною? Знов декларація всім відомих речей.
23.02.2026 13:23 Відповісти
23.02.2026 13:42 Відповісти
 
 