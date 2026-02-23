УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13967 відвідувачів онлайн
Новини Угорщина блокує санкції проти РФ Санкції ЄС проти Росії
947 12

Глави МЗС ЄС закликатимуть Угорщину переглянути позицію щодо санкцій проти РФ, - Вадефуль

Угорщина блокує санкції проти РФ: ЄС переконуватиме змінити позицію

Міністри закордонних справ ЄС закликатимуть Угорщину переглянути своє рішення про блокування 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Я не вважаю, що Угорщина має право зраджувати власну боротьбу за свободу та європейський суверенітет.

Ось чому ми ще раз представимо наші аргументи угорцям у Будапешті, але також і тут, у Брюсселі, звичайно, і попросимо їх переглянути свою позицію", - зазначив він.

Також читайте: ЄС хоче почути позицію Угорщини, чому вона пов’язує санкції проти РФ з нафтопроводом "Дружба"

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України відповіло на погрози Угорщини та Словаччини: Ультиматуми треба відправляти до Кремля, а не до Києва

Автор: 

Угорщина (2995) Німеччина (8058) санкції (13193) Євросоюз (15153) Вадефуль Йоганн (122)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Таке відчуття що для єс орбан корисний. Просто щоб прикривати власне небажання витрачатися на Україну. Інакше цю всю клоунаду логічно не пояснити.
показати весь коментар
23.02.2026 12:02 Відповісти
+7
Самим найкращим рішенням буде забрати голос у влади Угорщини в ЄС. А ще краще викинути їх з ЄС, вони тільки вставляють палку в колеса ЄС на користь росії, заробляючи гроші, як від ЄС так і московщини.
показати весь коментар
23.02.2026 12:02 Відповісти
+3
ЛИЦЕМІРНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ КЛИКУШНИКИ .КОТРІ ДАЮТЬ МІЛЬЯРДИ ОРБАНУ І НЕ МОЖУТЬ З НИМ ДАТИ РАДИ....ЗАКЛИКАЮТЬ ДЛЯ "ПОКАЗУХИ" А НА ДІЛІ МАБУТЬ КАЖУТЬ ОРБАНУ "ЗАБЛОКУЙ" ???
показати весь коментар
23.02.2026 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самим найкращим рішенням буде забрати голос у влади Угорщини в ЄС. А ще краще викинути їх з ЄС, вони тільки вставляють палку в колеса ЄС на користь росії, заробляючи гроші, як від ЄС так і московщини.
показати весь коментар
23.02.2026 12:02 Відповісти
Таке відчуття що для єс орбан корисний. Просто щоб прикривати власне небажання витрачатися на Україну. Інакше цю всю клоунаду логічно не пояснити.
показати весь коментар
23.02.2026 12:02 Відповісти
Самі ж ОДНОСТАЙНО і наваяли цю купу одностайності а зараз закликають цей шматок гівна не псувати їм діжку меду.
показати весь коментар
23.02.2026 12:04 Відповісти
Нічо не допоможе примусити Орбана, бо https://zn.ua/ukr/war/kljuchovij-vuzol-mahistaralnikh-naftoprovodiv-rf-u-tatarstani-horit-nps-kalejkino.html наші знову пошкодили "Дружбу":
У ніч на 23 лютого жителі Альметьєвська (Татарстан) повідомляли про численні вибухи та пожежу. Ймовірно, у результаті атаки загорілася нафтоперекачувальна станція біля села Калейкіно, https://t.me/astrapress/105086 інформує російське опозиційне видання ASTRA. Вибухи пролунали в районі стратегічного енергетичного об'єкта, після чого над станцією піднявся густий дим і спалахнуло полум'я, на об'єкті виникла масштабна пожежа. Попередньо, йдеться про удар безпілотників.
НПС «Калейкіно» - найбільша нафтоперекачувальна станція АТ «Транснефть - Прикамье» в Альметьєвському районі Татарстану. Це великий транспортний вузол, який приймає та змішує нафту різної якості з Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії. Вона зберігається у численних резервуарах і далі перекачується магістральними трубопроводами, зокрема на Нижньокамський НПЗ та на експортні маршрути.
Зазначається, що НПС «Калейкіно» не є «заводом Дружба». Однак, це одна з головних стартових станцій, звідки нафта потрапляє у знаменитий нафтопровід «Дружба».
Офіційної інформації щодо масштабів пошкоджень наразі немає. Російська влада коментує загальним фразами; зокрема, у пресслужбі керівника Татарстану заявили, що під удар потрапило одне з промислових підприємств республіки. За офіційною версією, займання виникло через падіння уламків збитих безпілотників, а пожежу назвали «локальною». Тим часом компанія «Транснефть» фактично відмовчується.
Водночас у соцмережах поширюєються відео, на яких видно масштабне займання на території станції.
Відстань від кордону України до Альметьєвська приблизно 1300 км.
показати весь коментар
23.02.2026 12:05 Відповісти
Заїба.. ли вже!
показати весь коментар
23.02.2026 12:07 Відповісти
ЛИЦЕМІРНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ КЛИКУШНИКИ .КОТРІ ДАЮТЬ МІЛЬЯРДИ ОРБАНУ І НЕ МОЖУТЬ З НИМ ДАТИ РАДИ....ЗАКЛИКАЮТЬ ДЛЯ "ПОКАЗУХИ" А НА ДІЛІ МАБУТЬ КАЖУТЬ ОРБАНУ "ЗАБЛОКУЙ" ???
показати весь коментар
23.02.2026 12:08 Відповісти
Беріть за шию крепко, в замок і тоді починайте закликать. Діє на 100 відсотків. Добре слово та вмовляння тут не спрацюють.
показати весь коментар
23.02.2026 12:10 Відповісти
Вітьок чхав на це ЄС, а ці хропаки ще й навколішки перед ним стануть. Імпотенти.
показати весь коментар
23.02.2026 12:15 Відповісти
шо там закликати. Фінансовий краник перекрити і Орбан міттево забуде сво вимоги. (під час голосування вийде попити кави)
показати весь коментар
23.02.2026 12:16 Відповісти
🤡🤡🤡🤡🤡
показати весь коментар
23.02.2026 13:06 Відповісти
 
 