Глави МЗС ЄС закликатимуть Угорщину переглянути позицію щодо санкцій проти РФ, - Вадефуль
Міністри закордонних справ ЄС закликатимуть Угорщину переглянути своє рішення про блокування 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.
Подробиці
"Я не вважаю, що Угорщина має право зраджувати власну боротьбу за свободу та європейський суверенітет.
Ось чому ми ще раз представимо наші аргументи угорцям у Будапешті, але також і тут, у Брюсселі, звичайно, і попросимо їх переглянути свою позицію", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше Угорщина заявила, що не відновить експорт дизельного пального до України, поки не буде відновлено постачання нафти через українську територію нафтогоном "Дружба". Крім того, Будапешт офіційно відмовляється підтримати виділення Україні позики обсягом 90 млрд євро, погодженої в Брюсселі.
- Також угорська сторона заявила про намір заблокувати 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ.
Топ коментарі
+12 Gary Grant
показати весь коментар23.02.2026 12:02 Відповісти Посилання
+7 Поділля16
показати весь коментар23.02.2026 12:02 Відповісти Посилання
+3 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар23.02.2026 12:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У ніч на 23 лютого жителі Альметьєвська (Татарстан) повідомляли про численні вибухи та пожежу. Ймовірно, у результаті атаки загорілася нафтоперекачувальна станція біля села Калейкіно, https://t.me/astrapress/105086 інформує російське опозиційне видання ASTRA. Вибухи пролунали в районі стратегічного енергетичного об'єкта, після чого над станцією піднявся густий дим і спалахнуло полум'я, на об'єкті виникла масштабна пожежа. Попередньо, йдеться про удар безпілотників.
НПС «Калейкіно» - найбільша нафтоперекачувальна станція АТ «Транснефть - Прикамье» в Альметьєвському районі Татарстану. Це великий транспортний вузол, який приймає та змішує нафту різної якості з Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії. Вона зберігається у численних резервуарах і далі перекачується магістральними трубопроводами, зокрема на Нижньокамський НПЗ та на експортні маршрути.
Зазначається, що НПС «Калейкіно» не є «заводом Дружба». Однак, це одна з головних стартових станцій, звідки нафта потрапляє у знаменитий нафтопровід «Дружба».
Офіційної інформації щодо масштабів пошкоджень наразі немає. Російська влада коментує загальним фразами; зокрема, у пресслужбі керівника Татарстану заявили, що під удар потрапило одне з промислових підприємств республіки. За офіційною версією, займання виникло через падіння уламків збитих безпілотників, а пожежу назвали «локальною». Тим часом компанія «Транснефть» фактично відмовчується.
Водночас у соцмережах поширюєються відео, на яких видно масштабне займання на території станції.
Відстань від кордону України до Альметьєвська приблизно 1300 км.