РУС
Главы МИД ЕС призовут Венгрию пересмотреть позицию по санкциям против РФ, - Вадефуль

Венгрия блокирует санкции против РФ: ЕС будет убеждать изменить позицию

Министры иностранных дел ЕС призовут Венгрию пересмотреть свое решение о блокировании 20-го пакета санкций ЕС против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль.

Подробности

"Я не считаю, что Венгрия имеет право предавать собственную борьбу за свободу и европейский суверенитет.

Вот почему мы еще раз представим наши аргументы венграм в Будапеште, но также и здесь, в Брюсселе, конечно, и попросим их пересмотреть свою позицию", - отметил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Венгрия (786) Германия (1835) санкции (1929) Евросоюз (2829) Вадефуль Иоганн (105)
Топ комментарии
+12
Таке відчуття що для єс орбан корисний. Просто щоб прикривати власне небажання витрачатися на Україну. Інакше цю всю клоунаду логічно не пояснити.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:02 Ответить
+7
Самим найкращим рішенням буде забрати голос у влади Угорщини в ЄС. А ще краще викинути їх з ЄС, вони тільки вставляють палку в колеса ЄС на користь росії, заробляючи гроші, як від ЄС так і московщини.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:02 Ответить
+3
ЛИЦЕМІРНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ КЛИКУШНИКИ .КОТРІ ДАЮТЬ МІЛЬЯРДИ ОРБАНУ І НЕ МОЖУТЬ З НИМ ДАТИ РАДИ....ЗАКЛИКАЮТЬ ДЛЯ "ПОКАЗУХИ" А НА ДІЛІ МАБУТЬ КАЖУТЬ ОРБАНУ "ЗАБЛОКУЙ" ???
показать весь комментарий
23.02.2026 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Самі ж ОДНОСТАЙНО і наваяли цю купу одностайності а зараз закликають цей шматок гівна не псувати їм діжку меду.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:04 Ответить
Нічо не допоможе примусити Орбана, бо https://zn.ua/ukr/war/kljuchovij-vuzol-mahistaralnikh-naftoprovodiv-rf-u-tatarstani-horit-nps-kalejkino.html наші знову пошкодили "Дружбу":
У ніч на 23 лютого жителі Альметьєвська (Татарстан) повідомляли про численні вибухи та пожежу. Ймовірно, у результаті атаки загорілася нафтоперекачувальна станція біля села Калейкіно, https://t.me/astrapress/105086 інформує російське опозиційне видання ASTRA. Вибухи пролунали в районі стратегічного енергетичного об'єкта, після чого над станцією піднявся густий дим і спалахнуло полум'я, на об'єкті виникла масштабна пожежа. Попередньо, йдеться про удар безпілотників.
НПС «Калейкіно» - найбільша нафтоперекачувальна станція АТ «Транснефть - Прикамье» в Альметьєвському районі Татарстану. Це великий транспортний вузол, який приймає та змішує нафту різної якості з Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії. Вона зберігається у численних резервуарах і далі перекачується магістральними трубопроводами, зокрема на Нижньокамський НПЗ та на експортні маршрути.
Зазначається, що НПС «Калейкіно» не є «заводом Дружба». Однак, це одна з головних стартових станцій, звідки нафта потрапляє у знаменитий нафтопровід «Дружба».
Офіційної інформації щодо масштабів пошкоджень наразі немає. Російська влада коментує загальним фразами; зокрема, у пресслужбі керівника Татарстану заявили, що під удар потрапило одне з промислових підприємств республіки. За офіційною версією, займання виникло через падіння уламків збитих безпілотників, а пожежу назвали «локальною». Тим часом компанія «Транснефть» фактично відмовчується.
Водночас у соцмережах поширюєються відео, на яких видно масштабне займання на території станції.
Відстань від кордону України до Альметьєвська приблизно 1300 км.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:05 Ответить
от і вся концепція "гарантій безпеки " для України від "партнерів" як це діє на практиці. едина гарантія це своя ядерна зброя. яку реально можна було відновити за 4 ри роки війни.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:06 Ответить
Заїба.. ли вже!
показать весь комментарий
23.02.2026 12:07 Ответить
Беріть за шию крепко, в замок і тоді починайте закликать. Діє на 100 відсотків. Добре слово та вмовляння тут не спрацюють.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:10 Ответить
Вітьок чхав на це ЄС, а ці хропаки ще й навколішки перед ним стануть. Імпотенти.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:15 Ответить
шо там закликати. Фінансовий краник перекрити і Орбан міттево забуде сво вимоги. (під час голосування вийде попити кави)
показать весь комментарий
23.02.2026 12:16 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡
показать весь комментарий
23.02.2026 13:06 Ответить
 
 