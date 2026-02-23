Главы МИД ЕС призовут Венгрию пересмотреть позицию по санкциям против РФ, - Вадефуль

Министры иностранных дел ЕС призовут Венгрию пересмотреть свое решение о блокировании 20-го пакета санкций ЕС против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль.

Подробности

"Я не считаю, что Венгрия имеет право предавать собственную борьбу за свободу и европейский суверенитет.

Вот почему мы еще раз представим наши аргументы венграм в Будапеште, но также и здесь, в Брюсселе, конечно, и попросим их пересмотреть свою позицию", - отметил он.

Что предшествовало?

