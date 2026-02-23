РУС
ЕС не может стать заложником Венгрии из-за санкций против РФ, - Будрис

Литва резко отреагировала на блокирование санкций ЕС Венгрией

Евросоюз не должен быть заложником позиции Будапешта после намерений Венгрии заблокировать 20-й пакет санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Мы не можем стать заложниками одной страны. В то время как другие страны поднимают конкретные вопросы, связанные с будущей деятельностью своих компаний, Венгрия просто блокирует санкции из принципа", – заявил глава МИД Литвы.

Будрис подчеркнул, что нефтепровод "Дружба" поврежден в результате атак российских войск, а не заблокирован украинской стороной. Он также напомнил, что Европа неоднократно предлагала различные альтернативы для обеспечения поставок нефти в Венгрию.

"Это не устраивает Венгрию. Они хотят российскую нефть, которая дешевая, классная и, возможно, пахнет лучше другой нефти, и все. Я вижу здесь много политики", - добавил Будрис.

Что предшествовало?

Чого ж "не може стати заручником Угорщини"? Такі рішення в ЄС приймаються одностайно, тож бути заручником прокацапських держав-членів то доля ЄС 🤔
23.02.2026 13:10 Ответить
Вже заручники Орбана.
23.02.2026 13:14 Ответить
Ну так а де пропозиції, що робити Євросоюзу з Угорщиною? Знов декларація всім відомих речей.
23.02.2026 13:23 Ответить
23.02.2026 13:42 Ответить
 
 