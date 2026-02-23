ЕС не может стать заложником Венгрии из-за санкций против РФ, - Будрис
Евросоюз не должен быть заложником позиции Будапешта после намерений Венгрии заблокировать 20-й пакет санкций против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
"Мы не можем стать заложниками одной страны. В то время как другие страны поднимают конкретные вопросы, связанные с будущей деятельностью своих компаний, Венгрия просто блокирует санкции из принципа", – заявил глава МИД Литвы.
Будрис подчеркнул, что нефтепровод "Дружба" поврежден в результате атак российских войск, а не заблокирован украинской стороной. Он также напомнил, что Европа неоднократно предлагала различные альтернативы для обеспечения поставок нефти в Венгрию.
"Это не устраивает Венгрию. Они хотят российскую нефть, которая дешевая, классная и, возможно, пахнет лучше другой нефти, и все. Я вижу здесь много политики", - добавил Будрис.
Что предшествовало?
- Ранее Венгрия заявила, что не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не будет восстановлена поставка нефти через украинскую территорию по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Будапешт официально отказывается поддержать выделение Украине займа в размере 90 млрд евро, согласованного в Брюсселе.
- Также венгерская сторона заявила о намерении заблокировать 20-й пакет санкций Европейского Союза против РФ.
