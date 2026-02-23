Блокирование санкций Венгрией - позор для Европы, - глава МИД Швеции Стенергард
ЕС должен использовать все инструменты, чтобы оказать давление на Венгрию и Словакию для разблокирования пакета санкций.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SVT, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард перед началом заседания Совета ЕС.
Она назвала действия Будапешта "позором".
"Это позор для Европы, и я ожидаю, что все страны ЕС сделают то, что сейчас необходимо, то есть увеличат поддержку Украины и усилят давление на Россию", – сказала министр.
По ее мнению, ЕС должен использовать все инструменты, чтобы оказать давление на Венгрию и Словакию для разблокирования пакета санкций.
"Мы должны использовать все наши политические рычаги, чтобы усилить давление на Венгрию и Словакию, чтобы они отказались от блокировки и четко поняли наши ожидания", – добавила министр.
Что предшествовало?
- Ранее Венгрия заявила, что не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не будет восстановлена поставка нефти через украинскую территорию по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Будапешт официально отказывается поддержать выделение Украине займа в размере 90 млрд евро, согласованного в Брюсселе.
- Также венгерская сторона заявила о намерении заблокировать 20-й пакет санкций Европейского Союза против РФ.
