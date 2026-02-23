РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8243 посетителя онлайн
Новости Венгрия блокирует санкции против РФ Санкции ЕС против России
1 538 8

Блокирование санкций Венгрией - позор для Европы, - глава МИД Швеции Стенергард

Стенергард: блокирование санкций Венгрией — позор для Европы

ЕС должен использовать все инструменты, чтобы оказать давление на Венгрию и Словакию для разблокирования пакета санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SVT, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард перед началом заседания Совета ЕС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Она назвала действия Будапешта "позором".

"Это позор для Европы, и я ожидаю, что все страны ЕС сделают то, что сейчас необходимо, то есть увеличат поддержку Украины и усилят давление на Россию", – сказала министр.

По ее мнению, ЕС должен использовать все инструменты, чтобы оказать давление на Венгрию и Словакию для разблокирования пакета санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не может стать заложником Венгрии из-за санкций против РФ, - Будрис

"Мы должны использовать все наши политические рычаги, чтобы усилить давление на Венгрию и Словакию, чтобы они отказались от блокировки и четко поняли наши ожидания", – добавила министр.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы МИД ЕС призовут Венгрию пересмотреть позицию по санкциям против РФ, - Вадефуль

Автор: 

Венгрия (786) Швеция (281) Евросоюз (2829)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибо Швеции и ее министру иностранных дел за честность.
показать весь комментарий
23.02.2026 14:00 Ответить
Ганьба не фіцорбанам, а ганьба вам, бо ви з ними цяцькаєтесь і годуєте ************* шваль.
показать весь комментарий
23.02.2026 14:00 Ответить
ГАНЬБА- ДЛЯ ПОРЯДНИХ.А ТАКОЇ ГАНЬБИ В ЄС ЯК У БАЗАРНОЇ СУКИ БЛІХ, ЩО ВКАЗУЄ НА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЄС, З ЯКИМИ ВОНА ЖИВЕ,
показать весь комментарий
23.02.2026 14:04 Ответить
Європа, дає мадярам, останній шанс на виборах. Якщо залишається орбан, Угорщину викинуть із ЄС, і вони зможуть вступити в снд, замість Молдови...
показать весь комментарий
23.02.2026 14:22 Ответить
Ваші слова та Богові у вуха.
Нехай МУДЬЯри згадають "аромат" портянки расейськага солдата.
показать весь комментарий
23.02.2026 14:33 Ответить
Звісно ганьба. Ну, а шо ви Віті зробите з таким рожевим законодавством ЄС?
показать весь комментарий
23.02.2026 14:32 Ответить
Ну то викидайте Угорщину з ЄС. Може тоді Орбана самі угорці на вілах винесуть.
показать весь комментарий
23.02.2026 14:46 Ответить
Ну звісно блокування чергового , вже 20 пакету, нікчемних санкцій це ганьба. А як тоді назвати безперешкодне курсування біля берегів Швеції сотень танкерів тіньового флоту завдяки яким рф має змогу продовжувати фінансувати війну ? Євро єзуїти могли б вже давно зупинити війну без всяких санкцій, просто перекривши для російських кораблів виходи з Балтійського і Чорного морів та залишити ху**ла грошей на війну.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:06 Ответить
 
 