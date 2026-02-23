Блокирование санкций Венгрией - позор для Европы, - глава МИД Швеции Стенергард

ЕС должен использовать все инструменты, чтобы оказать давление на Венгрию и Словакию для разблокирования пакета санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SVT, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард перед началом заседания Совета ЕС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Она назвала действия Будапешта "позором".

"Это позор для Европы, и я ожидаю, что все страны ЕС сделают то, что сейчас необходимо, то есть увеличат поддержку Украины и усилят давление на Россию", – сказала министр.

По ее мнению, ЕС должен использовать все инструменты, чтобы оказать давление на Венгрию и Словакию для разблокирования пакета санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не может стать заложником Венгрии из-за санкций против РФ, - Будрис

"Мы должны использовать все наши политические рычаги, чтобы усилить давление на Венгрию и Словакию, чтобы они отказались от блокировки и четко поняли наши ожидания", – добавила министр.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы МИД ЕС призовут Венгрию пересмотреть позицию по санкциям против РФ, - Вадефуль