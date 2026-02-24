ЕС сократит российскую дипмиссию и ограничит въезд экс-военных РФ, - Каллас

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европейский Союз ограничит численность российской дипломатической миссии до 40 человек и готовит меры, чтобы не допустить бывших военных РФ в Шенгенскую зону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я решила ограничить максимальный размер российской миссии в Европейском Союзе до 40 человек. Мы не потерпим злоупотребления дипломатическими полномочиями. Вместе с Комиссией мы работаем над тем, чтобы не допустить сотни тысяч бывших российских солдат в Шенгенскую зону. Мы не хотим, чтобы военные преступники и саботажники разгуливали по нашим улицам", - отметила Каллас.

Также Каллас отметила, что современные войны ведутся не только оружием, но и "ложью и алгоритмами". Она добавила, что в этом году Россия потратит миллиарды на кампании влияния. Каллас призвала перейти от простого мониторинга к активному отсечению враждебных действий в сети. Она подчеркнула необходимость усиления санкций против сетей дезинформации и укрепления сотрудничества с правоохранительными органами для защиты демократий.

Что предшествовало?

Европейский Союз пересмотрит использование замороженных российских активов для помощи Украине, если Венгрия не снимет вето на кредит в 90 млрд евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не смог сегодня принять 20-й пакет санкций против РФ, - Каллас