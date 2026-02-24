РУС
Новости Санкции против России
1 357 7

ЕС сократит российскую дипмиссию и ограничит въезд экс-военных РФ, - Каллас

ЕС сокращает присутствие российских дипломатов и ужесточает визовые ограничения

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европейский Союз ограничит численность российской дипломатической миссии до 40 человек и готовит меры, чтобы не допустить бывших военных РФ в Шенгенскую зону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я решила ограничить максимальный размер российской миссии в Европейском Союзе до 40 человек. Мы не потерпим злоупотребления дипломатическими полномочиями. Вместе с Комиссией мы работаем над тем, чтобы не допустить сотни тысяч бывших российских солдат в Шенгенскую зону. Мы не хотим, чтобы военные преступники и саботажники разгуливали по нашим улицам", - отметила Каллас.

Также Каллас отметила, что современные войны ведутся не только оружием, но и "ложью и алгоритмами". Она добавила, что в этом году Россия потратит миллиарды на кампании влияния. Каллас призвала перейти от простого мониторинга к активному отсечению враждебных действий в сети. Она подчеркнула необходимость усиления санкций против сетей дезинформации и укрепления сотрудничества с правоохранительными органами для защиты демократий.

Что предшествовало?

Европейский Союз пересмотрит использование замороженных российских активов для помощи Украине, если Венгрия не снимет вето на кредит в 90 млрд евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не смог сегодня принять 20-й пакет санкций против РФ, - Каллас

Автор: 

россия (22233) Каллас Кая (299)
https://www.facebook.com/photo?fbid=927812419665547&set=a.167977215649075 Скрепно

Директор московского центра лечения алкоголизма жестоко избил мать-пенсионерку после четырёхдневного запоя с женой.

По данным СМИ, врач Сергей Спирин ушёл в многодневный загул вместе с супругой - тоже сотрудницей рехаба. Когда 78-летняя мать попыталась остановить их пьянку, получила от невестки удары по спине, а от сына - по голове.

Пенсионерку увезли в больницу с сотрясением мозга, ушибами головы и спины. Кстати, один приём у Спирина стоит от 8,5 до 15 тысяч рублей.
показать весь комментарий
24.02.2026 08:35 Ответить
Це мабуть ті кодіровщікі, що кодують гіпнозом та іконами.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:03 Ответить
ОБМЕЖИТЬ в'їзд ексвійськових рифи. Ні, Європа ще не прокинулась. А що, українські воїни тримають європейський вал, можна ще чотири роки роздуплятись і нехай ваґнера бігають по ЄС, нічого страшного.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:14 Ответить
Давно пора не просто "обмежувать", а БУДУВАТЬ БЕТОННУ СТІНУ... Наступний крок - депортація "русскамирцев" - бо саме вони розповсюджують потенціальну загрозу західному стилю життя, і стають "п'ятою колоною", яка протистїть західним цінностям... Виясняється простим питанням: "Чий Крим?"
показать весь комментарий
24.02.2026 10:07 Ответить
А чому б тих кацапів не арештовувати і потім судити на території ЄС?
показать весь комментарий
24.02.2026 10:31 Ответить
 
 