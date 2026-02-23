Ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ "може перервати мирні переговори", - глава МЗС Словаччини Бланар

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що ухвалення подальших санкцій Європейського Союзу проти Росії під час мирних переговорів може призвести до їх зупинки. З огляду на це, Словаччина має сумніви щодо затвердження 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Про це Бланар заявив на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах 23 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

Санкції можуть перервати перемовини

"Словацька Республіка по суті висловила політичне застереження в тому сенсі, що ми вважаємо, що з огляду на мирні переговори, які зараз тривають чи то в Абу-Дабі, чи згодом у Женеві – по суті, тристоронні переговори між Сполученими Штатами Америки, Україною та Російською Федерацією, де обговорюється багато питань, як безпекових, так і територіальних, – ухвалення подальших санкцій може перервати ці мирні переговори",- заявив очільник МЗС Словаччини.

Бланар зазначив, що "це застереження залишається в силі на цей момент".

"Ми подивимося, з чим виступить Європейська Комісія: чи надасть вона певні гарантії, що це не матиме впливу на мирні переговори, чи ні", - сказав він. 

Словацький міністр додав, що застереження щодо 20-го пакета санкцій мають ще декілька країн – "насамперед ті, що мають морські порти".

"Наразі обговорення триває, і ми побачимо, чим усе закінчиться",- підсумував Бланар.

ЄС не зміг ухвалити 20-й пакет санкцій 

  • Напередодні повідомлялося, що у понеділок, 23 лютого, Рада ЄС не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабної російської агресії проти України.

Топ коментарі
+21
Касапський наратив. Просто цікаво, скільки ***** відвалив, щоб цей тісовець таке заявив?
+10
Навпаки, коли санкції будуть такі, що і валєжнік не собереш то переговори посиляться, навіть поступки будуть.
23.02.2026 21:22 Відповісти
+9
23.02.2026 21:26 Відповісти
Запитайте, скільки вони хочуть. Ну, щоб сумніви не заважали.
23.02.2026 21:22 Відповісти
23.02.2026 21:22 Відповісти
Він виглядає так, наче його в житті багато били. Необов'язково це були саме гроші, може й шантаж.
23.02.2026 22:59 Відповісти
Може просто на якомусь острові колись відпочив, тепер відробляти все життя. москва не платитиме там, де можна залякати.
24.02.2026 05:26 Відповісти
А бомбежки не остановят переговоры?
23.02.2026 21:25 Відповісти
23.02.2026 21:26 Відповісти
Це нагадує систему ICE в сша. Застрелили безневинного громадянина країни, щоб показати, що буде з тими, хто йде проти трампівської політики. Цент- ціна цій демократії.
23.02.2026 21:27 Відповісти
кацапська агентура в дії!!!
23.02.2026 21:28 Відповісти
Які мирні перемовини???
Є зупинення бойових дій?
Нема - не бажають кацапи ніякого миру!
Єдина можливість, це примусити кацапів до миру, а для того треба більше санкцій проти кацапів і більше зброї Україні - це єдиний шлях до миру!
23.02.2026 21:28 Відповісти
"мирні переговори" це є таємні домовленості між США І 3,14ДЕРАЦІЄЮ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ І ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ.ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ "МИРНІ ПЕРЕГОВОРИ " ОМИТІ ЩОДЕННО КРОВЬЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ВБИТИМИ УКРАЇНЦЯМИ І РУЙНАЦІЄЮ УКРАЇНИ....ЦЕ Є ТОРГІВЛЯ НА МОГИЛАХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, ЗА УКРАЇНСЬКУ ТЕРИТОРІЮ.КОТРУ ЗАХОТІВ КРОВОЖАДНИЙ РАШИСТСЬКИЙ КУЙЛО,
23.02.2026 21:28 Відповісти
Немає і не буде ніяких мирних переговорів, все що є зараз - це просто симуляція чогось на зразок переговорів!
23.02.2026 21:30 Відповісти
Де цей їБланар побачив мирні переговори?
23.02.2026 21:32 Відповісти
А чи не пофіг? Вся та говорільня це тільки спектакль для трампона. Нову розвагу собі вигадає.
23.02.2026 21:32 Відповісти
Страшать і страшать.... та пошліть їх всіх страшишьщиків в еротичну прогулянку і порпередьте що інші теж підуть за ними і вони перестануть страшити. Кажуть що хто страшить той сам боїться.
23.02.2026 21:35 Відповісти
Врядли, раше пох на ці безтолкови європейські пакети.
23.02.2026 21:37 Відповісти
Ой бл*дь, та йди ти нах*й з ними разом!
23.02.2026 21:46 Відповісти
ПНХ,бабуїн неголений...
23.02.2026 21:47 Відповісти
Нехай прирве!
23.02.2026 21:58 Відповісти
https://x.com/LidaSharko @LidaSharko
Чехія за минулого уряду встигла відмовитися від російської нафти (синім), і спокійно з весни 2025 почали закуповувати НЕ російську нафту. Зараз би і Бабіш верещав, що немає жодного життя без ширева з РФ. Угорщина та Словаччина має нафтопровід через Хорватію (червоним)

https://x.com/LidaSharko/status/2025987716228260049/photo/1



23.02.2026 22:02 Відповісти
А є що переривати, правда?
23.02.2026 22:03 Відповісти
19 пакетів не перервали, а 20й - перерве. *****, ..здуй ..уй!
23.02.2026 22:08 Відповісти
Ти подивись як це чмо переймається перемовинами!
23.02.2026 22:12 Відповісти
"20 пакетів" схожі на ідіотський тролінг, а не на санкції.
23.02.2026 22:22 Відповісти
Ті мирні переговори не що інше, як трампівський рятівний круг для пуйла від санкцій, більш ніякого їх призначення не спостерігається. Просто тягнуть кота за хвоста.
23.02.2026 22:30 Відповісти
Ще один тракторист на тому тракторі, що "в полі дир-дир-дир".
23.02.2026 22:37 Відповісти
Вибачаюсь за мій французський, але як воно є - вся ********** піздота повиповзала, ще чекаємо на бубцю Шмеркель.
23.02.2026 22:37 Відповісти
Ну тепер думайте кому вигідні всі ці мірні перагавори. Далі буде ще цікавіше. Всі ці кремлівські гниди будуть вимагати щоб проти України ввели ембарго на постачання зброї щоб не зірвати так звану ''мірну угоду'' яку Україна збирається підписати
24.02.2026 00:09 Відповісти
Харош пи...ть противно слухать.
24.02.2026 08:35 Відповісти
 
 