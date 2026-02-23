Ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ "може перервати мирні переговори", - глава МЗС Словаччини Бланар
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що ухвалення подальших санкцій Європейського Союзу проти Росії під час мирних переговорів може призвести до їх зупинки. З огляду на це, Словаччина має сумніви щодо затвердження 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.
Про це Бланар заявив на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах 23 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".
Санкції можуть перервати перемовини
"Словацька Республіка по суті висловила політичне застереження в тому сенсі, що ми вважаємо, що з огляду на мирні переговори, які зараз тривають чи то в Абу-Дабі, чи згодом у Женеві – по суті, тристоронні переговори між Сполученими Штатами Америки, Україною та Російською Федерацією, де обговорюється багато питань, як безпекових, так і територіальних, – ухвалення подальших санкцій може перервати ці мирні переговори",- заявив очільник МЗС Словаччини.
Бланар зазначив, що "це застереження залишається в силі на цей момент".
"Ми подивимося, з чим виступить Європейська Комісія: чи надасть вона певні гарантії, що це не матиме впливу на мирні переговори, чи ні", - сказав він.
Словацький міністр додав, що застереження щодо 20-го пакета санкцій мають ще декілька країн – "насамперед ті, що мають морські порти".
"Наразі обговорення триває, і ми побачимо, чим усе закінчиться",- підсумував Бланар.
ЄС не зміг ухвалити 20-й пакет санкцій
- Напередодні повідомлялося, що у понеділок, 23 лютого, Рада ЄС не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабної російської агресії проти України.
Є зупинення бойових дій?
Нема - не бажають кацапи ніякого миру!
Єдина можливість, це примусити кацапів до миру, а для того треба більше санкцій проти кацапів і більше зброї Україні - це єдиний шлях до миру!
Чехія за минулого уряду встигла відмовитися від російської нафти (синім), і спокійно з весни 2025 почали закуповувати НЕ російську нафту. Зараз би і Бабіш верещав, що немає жодного життя без ширева з РФ. Угорщина та Словаччина має нафтопровід через Хорватію (червоним)
