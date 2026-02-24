Великобритания ввела новые санкции против РФ: в списке ПАО "Транснефть"

Великобритания ввела самый крупный пакет санкций против РФ с 2022 года. Он охватывает почти 300 человек и компаний, включая "Транснефть", теневой флот и ключевые LNG-терминалы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте британского правительства.

Среди ключевых решений – введение санкций против ПАО "Транснефть". Компания, которая отвечает за транспортировку более 80% российского экспорта нефти, что еще больше осложняет отчаянные попытки Кремля найти покупателей для своей нефти, на которую наложены санкции.

Под ограничениями – девять российских банков

Также в санкционном списке девять российских банков, которые играют роль в поддержке российской экономики и финансовых потоков в условиях войны против Украины:

"Точка Банк";

"Фора-Банк";

"Ак Барс Банк";

"Абсолют Банк";

"Транскапиталбанк";

"Аверс Банк";

"Почта Банк";

"Ланта-Банк";

"Синара Банк".

Санкции предусматривают замораживание активов, запрет финансовых операций с британскими контрагентами и ограничение доступа к международной финансовой системе. Британская сторона прямо не детализирует каждый кейс, однако в сопроводительных материалах отмечается, что под ограничения попадают финансовые учреждения, обеспечивающие обслуживание ключевых секторов российской экономики, в частности энергетики, промышленности и логистики.

Удар по "теневому флоту"

Кроме того, под санкции попала сеть оператора теневого флота 2Rivers (ранее – Coral Energy), в которую входят 175 компаний, а также 48 танкеров.

Дополнительные ограничения

Сегодняшние меры также направлены на:

49 юридических и физических лиц, причастных к поддержке военной машины России, включая международных поставщиков, которые предоставляют необходимые товары, компоненты и технологии для российских дронов и другого оружия.

3 гражданские энергетические компании и 2 лица, участвующие в попытках обеспечить контракты для новых российских ядерных установок за рубежом.

6 объектов в российской отрасли сжиженного природного газа (СПГ), в частности суда, торговцы и российские терминалы "Портовая" и "Высоцк", ответственные за экспорт российского СПГ.

На данный момент Великобритания наложила санкции на более 3000 человек, предприятий и судов в рамках своего режима в отношении России. Министр иностранных дел сегодня посещает Киев, где она также объявила о новом пакете военной, гуманитарной и реконструктивной поддержки для Украины.

"Сегодня Великобритания приняла решительные меры для пресечения критического финансирования, поставок военного оборудования и поступления доходов, которые поддерживают агрессию России. Это самый большой пакет мер с начала вторжения", – сказала глава британского МИД Иветт Купер.

