США ввели санкции против лиц и компаний из РФ из-за киберпреступлений

Санкции США в отношении российских киберпреступников

24 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против четырех физических лиц и трех организаций, связанных с киберпреступной деятельностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Министерства финансов США.

Ограничения касаются гражданина РФ Сергея Зеленюка и его компании Matrix LLC, которая работает под брендом Operation Zero. В санкционный список также включены еще несколько связанных с ним лиц и структур, часть из которых зарегистрирована в России, одна — в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным американской стороны, фигуранты занимались приобретением и дальнейшим распространением вредоносных киберинструментов, представляющих угрозу национальной безопасности Америки.

Санкции из-за торговли эксплойтами

В Министерстве финансов отметили, что Зеленюк и его компания специализировались на продаже так называемых "эксплойтов". Речь идет о программных кодах или методах, которые используют уязвимости в программном обеспечении для получения несанкционированного доступа к системам.

По информации ведомства, Operation Zero приобрела по меньшей мере восемь киберинструментов, созданных для исключительного использования правительством США и его союзниками. Эти инструменты были похищены у американской компании, после чего их перепродали по меньшей мере одному неавторизованному пользователю.

В сообщении отмечается, что такие действия представляют прямую угрозу национальной безопасности и подрывают доверие к международной кибербезопасности.

Санкционная политика США в отношении России

Решение о новых ограничениях принято на фоне продолжения санкционной политики Вашингтона против Москвы. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций, введенных из-за войны России против Украины.

Кроме того, в Конгрессе США продолжается работа над двухпартийным законопроектом об усилении санкционного давления на РФ.

В Вашингтоне подчеркивают, что и в дальнейшем будут реагировать на киберугрозы и попытки использования похищенных технологий в ущерб интересам Соединенных Штатов и их партнеров.

  • К слову, 24 февраля Зеленский ввел санкции против 29 российских субъектов и 15 организаций оккупационных администраций.

россия (22233) санкции (1937) США (7081) кибербезопасность (69)
Найбільша загроза у всьому світі, пов'язана з кіберзлочинністю, виходить від незначної кількості країн, а її головним осередком є Росія, за якою йдуть Україна, Китай, США та Нігерія.
До таких висновків дійшли автори дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Уельсу в Канберрі, результати якого були опубліковані 10 квітня 2024 року.
показать весь комментарий
25.02.2026 01:06 Ответить
В результаті
Росія, що опинилася на першому місці, отримала 58,39 бала,
Україна - 36,44 бала,
Китай - 27,86 бала,
США - 25,01 бала,
Нігерія - 21,28 бала.
До першої десятки осередків світової кіберзлочинності також увійшли Румунія (14,83 бала), Північна Корея (10,61 бала), Великобританія (9,01 бала), Бразилія (8,93 бала) та Індія (6,13 бала).
Місця з 11-го по 20-е зайняли відповідно Іран, Білорусь, Гана, ПАР, Молдова, Ізраїль, Польща, Німеччина, Нідерланди та Латвія. Значення WCI усіх цих країн не досягає 5 балів.
показать весь комментарий
25.02.2026 01:07 Ответить
Зразу видно - є бали...
показать весь комментарий
25.02.2026 01:25 Ответить
 
 