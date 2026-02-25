США ввели санкции против лиц и компаний из РФ из-за киберпреступлений
24 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против четырех физических лиц и трех организаций, связанных с киберпреступной деятельностью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Министерства финансов США.
Ограничения касаются гражданина РФ Сергея Зеленюка и его компании Matrix LLC, которая работает под брендом Operation Zero. В санкционный список также включены еще несколько связанных с ним лиц и структур, часть из которых зарегистрирована в России, одна — в Объединенных Арабских Эмиратах.
По данным американской стороны, фигуранты занимались приобретением и дальнейшим распространением вредоносных киберинструментов, представляющих угрозу национальной безопасности Америки.
Санкции из-за торговли эксплойтами
В Министерстве финансов отметили, что Зеленюк и его компания специализировались на продаже так называемых "эксплойтов". Речь идет о программных кодах или методах, которые используют уязвимости в программном обеспечении для получения несанкционированного доступа к системам.
По информации ведомства, Operation Zero приобрела по меньшей мере восемь киберинструментов, созданных для исключительного использования правительством США и его союзниками. Эти инструменты были похищены у американской компании, после чего их перепродали по меньшей мере одному неавторизованному пользователю.
В сообщении отмечается, что такие действия представляют прямую угрозу национальной безопасности и подрывают доверие к международной кибербезопасности.
Санкционная политика США в отношении России
Решение о новых ограничениях принято на фоне продолжения санкционной политики Вашингтона против Москвы. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций, введенных из-за войны России против Украины.
Кроме того, в Конгрессе США продолжается работа над двухпартийным законопроектом об усилении санкционного давления на РФ.
В Вашингтоне подчеркивают, что и в дальнейшем будут реагировать на киберугрозы и попытки использования похищенных технологий в ущерб интересам Соединенных Штатов и их партнеров.
- К слову, 24 февраля Зеленский ввел санкции против 29 российских субъектов и 15 организаций оккупационных администраций.
