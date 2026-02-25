США призвали Украину воздерживаться от ударов по Новороссийску, - Стефанишина

Белый дом предупредил Украину, что ее удары по российскому порту Новороссийск якобы повлияли на американские экономические интересы.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По ее словам, США заявили, что украинские удары по Новороссийску "повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан".

"И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, знаете, атак на американские интересы", - отметила Стефанишина.

Посол рассказала, что получила "демарш" от Госдепа США по поводу этой ситуации.

В то же время, отметила дипломат, Штаты не предлагали Украине в целом воздерживаться от атаки на российскую военную и энергетическую инфраструктуры.

"Это было связано с тем, что американские экономические интересы там пострадали. Мы приняли это к сведению", - добавила она.

По словам Стефанишиной, в послании от Госдепа отмечается, что США пока не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.

"Мне было очень, очень обидно, что за 35 лет независимости Украины, имея так много возможностей, мы никогда не достигли ситуации, когда мы могли бы сделать то же самое", - пояснила она.

Давление на РФ

Посол призвала американских законодателей принять законопроект об усилении санкций против РФ, поскольку задержка его принятия рассматривается как победа для Москвы.

"Если мы сможем наложить больше санкций и оказать большее давление на Россию, она не сможет выйти из переговоров", - подытожила она.

