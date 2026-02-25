РУС
20 157 124

США призвали Украину воздерживаться от ударов по Новороссийску, - Стефанишина

США просят Украину не бить по Новороссийску: что известно?

Белый дом предупредил Украину, что ее удары по российскому порту Новороссийск якобы повлияли на американские экономические интересы.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Подробности

По ее словам, США заявили, что украинские удары по Новороссийску "повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан".

"И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, знаете, атак на американские интересы", - отметила Стефанишина.

Посол рассказала, что получила "демарш" от Госдепа США по поводу этой ситуации.

В то же время, отметила дипломат, Штаты не предлагали Украине в целом воздерживаться от атаки на российскую военную и энергетическую инфраструктуры.

"Это было связано с тем, что американские экономические интересы там пострадали. Мы приняли это к сведению", - добавила она.

По словам Стефанишиной, в послании от Госдепа отмечается, что США пока не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.

"Мне было очень, очень обидно, что за 35 лет независимости Украины, имея так много возможностей, мы никогда не достигли ситуации, когда мы могли бы сделать то же самое", - пояснила она.

Давление на РФ

Посол призвала американских законодателей принять законопроект об усилении санкций против РФ, поскольку задержка его принятия рассматривается как победа для Москвы.

"Если мы сможем наложить больше санкций и оказать большее давление на Россию, она не сможет выйти из переговоров", - подытожила она.

Топ комментарии
+52
США це союзники РФ. Це треба уже зрозуміти. Навіть якщо зникне Український етнос або скоротиться до 5 млн США від того буде ні холодно ні жарко
25.02.2026 08:28 Ответить
+47
А що таке, чому утриматись? А чому би не закликати рашку утриматись від ударів по Чорноморську, Одесі, Південному, Ізмаїлі?
25.02.2026 08:32 Ответить
+44
Трамп + путін= два мудака в квадраті 😡
25.02.2026 08:25 Ответить
Їх взагалі не хвилюють американські компанії, ні в Україні, ні на кацапії! Їх хвилюють тільки особисті інтереси сім'ї трампа. А щодо російсько-української війни їх хвилює лише одне. Це щоб рашка не впала і не розвалилася. І це питання в них стоїть на рівні держ депа. А Україна їх взагалі не цікавить, виживе, чи зникне з політичної карти світу, це ні на що не вплине глобально. Ось про це я і казав. А ви звертаєте увагу на такі дрібниці як інтереси якихось пересічних американських компаній, доля яких нікого не цікавить, так само, як і доля України.
25.02.2026 19:49 Ответить
Роман Коваль де я взагалі писала за якусь помсту?
25.02.2026 15:31 Ответить
А но нам можна? Це така подяка за те, що ми захищаємо все НАТО?
25.02.2026 13:58 Ответить
Что бы сказали Рузвельту, если бы он требовал прекратить бомбежки нацисткой Германии, ибо это затрагивает американские экономические интересы?
25.02.2026 13:59 Ответить
А якщо раша цілеспрямовано нищить ам.бизнес в Україні... то це для тр нормально?
25.02.2026 15:44 Ответить
Капець, а по нам можна бити? Отака благодарність за те, що стоїмо за все НАТО живим щитом, щоб путлер не відкотив його до кордону 97-го року!
25.02.2026 14:25 Ответить
кремль еще не просил американцев помочь оружием (якобы для защиты американских бизнес-интересов) ?
25.02.2026 14:44 Ответить
Не підказуйте
25.02.2026 15:36 Ответить
Упс! Сорян. Мы больше не будем. Честное будапештское.
25.02.2026 15:06 Ответить
Піндоси, і цим все сказано вже давно.
25.02.2026 16:25 Ответить
До чого тут приазовсько причорноморські греки піндоси?
25.02.2026 18:13 Ответить
Нам треба зрозуміти що ніхто нам не допоможе якщо ми самі собі не допоможемо.
Америка показала себе сповна
Європа показала себе також.
Нам нема на кого надіятися.
Чорні сили як ззовні так і зсередини нас хочуть розірвати . То є вже зрозумілим фактом .
Ну що знову будемо вибирати менше зло чи вже в кінці кінців зможемо зрозуміти що зло не буває меншим . ЗЛО ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЗЛОМ
25.02.2026 17:02 Ответить
і схоже зло таки може перемогти. А це вже руйнує світоглядні основи людства
26.02.2026 01:20 Ответить
А по чому нам ще бити у відповідь на геноцид агресора? хай США скажуть в ООН, коли він бьє по ТЕЦ міст мільонників, по живим кварталам - нафтоперевалка і нафтоперегонка це цілком законні цілі вони є джерелом фінансування агресії, чи нам теж уподібнитися цім вбивцям і бити по жилим кварталам і ТЕЦ Белгорода і Курщини які не якого відношення до кремля не мають. Тому бити потрібно по військовій інфраструктурі і джерелу фінансування цієї інфраструктури а по ТЕЦ і жилим кварталам ні а у ***** і Трампа виявляється спільне бачення на ведення війни через геноцид.
25.02.2026 17:55 Ответить
Вітаємо у світі переможного абсурду, де американський гаманець офіційно став священною коровою, заради якої Україна має смиренно підставляти голову під російські ракети. .....Це ж справжній майстер-клас із геополітичного куколдизму: поки росія стирає з лиця землі українські порти та елеватори, Білий дім б'ється в істериці через своі ,,економічні інтереси'', бо, бачите, російська нафта в новоросійську пахне свободою і стабільними рейтингами демократів......Виходить, що українська кров - це припустимі витрати війни, а от ціна за галон бензину в Огайо - це вже екзистенційна загроза людству. Нам м'яко натякають: ,,Захищайтеся, хлопці, але якось так, щоб агресору не було боляче платити за нові ракети''. Це не просто подвійні стандарти, це дипломатичний канібалізм, де жертву просять не смикатися, щоб не зіпсувати апетит тому, хто її пожирає. Може, наступним кроком Вашингтон попросить ЗСУ заздалегідь узгоджувати список цілей з бухгалтерією кремля, щоб, не дай Боже, не постраждали дивіденди західних інвесторів? Це ж так зворушливо - спостерігати, як ,,лідер вільного світу'' перетворюється на охоронця російського експорту, аби тільки світовий ринок не здригнувся від того, що хтось реально дає здачі окупанту. Схоже, що зворушлива американська обіцянка ,,As long as it takes'' насправді означає ,,допоки це не заважає нам заробляти на стабільності ворога''.....
А які ще ,,святині'' агресора нам заборонять чіпати, щоб не засмутити світовий фондовий ринок?
25.02.2026 17:58 Ответить
Жодних офіційних заяв із цього приводу ніде немає. Усі джерела цієї інформації виходять лише з адміністрації президента України. Дехто на банковои видає свої інтереси за інтереси США.
За словами, посла США не пропонували Києву утримуватися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру в принципі
25.02.2026 18:41 Ответить
Давайте трампісти, розкажіть нам вкотре про змову Бідона з ******...
25.02.2026 19:30 Ответить
Американці призупинили допомогу, бо самим собі вже допомагати треба, без образ.
25.02.2026 21:51 Ответить
Може взагалі кацапів не чіпати? Нехай пруть прямо на Берлін і Париж?
25.02.2026 18:52 Ответить
так взагалі їх помилка була зайти в Україну, якби вони пішли на Захід через ********** то здобули б Берлін і Париж за кілька днів максимум тиждень, там ніхто в окопи не пішов би.
26.02.2026 01:32 Ответить
Тобто коли кацапія пи*дячить по американським підприємствам у нас - це на економічні інтереси штатів не впливає. ніякої стурбованості, закликів до ***** утриматися навіть думки не з'явилося. Мда, до якого всратого дна опустилися штати за цей рік, десятиліттями відмиватимуться і не відмиються...
25.02.2026 19:21 Ответить
грьобані харанти. Причому всі троє
26.02.2026 01:26 Ответить
Розповім дещо про "велич" США. Нещодавно заплановану військову операцію проти Ірану довелося згорнути бо під час виконання місії на флагманському авіаносці зламалася вакуумна каналізація і кілька тис.унітазів виявилися заблоковані військові були просто дезорієнтовані.
26.02.2026 01:28 Ответить
