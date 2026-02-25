США объяснили, почему не поддержали резолюцию ООН о мире в Украине

США воздержались во время голосования в Генассамблее ООН за резолюцию в поддержку мира в Украине. Кит Келлог раскритиковал это решение.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Голосование

В резолюции ООН призвала к немедленному прекращению огня, подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины, а также подчеркнула важность Устава ООН в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

107 государств поддержали документ, против - 12, в том числе Россия, 51 страна воздержалась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призвали Украину воздерживаться от ударов по Новороссийску, - Стефанишина

Что сказал Келлог?

"Голосование ООН по прочному миру в Украине, а мы воздержались. Кто бы мог подумать. Это не деловая сделка - это война", - отметил он.

Реакция

Заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс объяснила, что резолюция "содержит формулировку, которая, вероятно, будет отвлекать от текущих переговоров, а не поддерживать обсуждение всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить путь к прочному миру".

По ее словам, США все еще работают над тем, чтобы прекратить войну.

Читайте: Келлог заявил, что ушел из администрации Трампа, чтобы более свободно комментировать войну РФ против Украины