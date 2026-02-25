США объяснили, почему не поддержали резолюцию ООН о мире в Украине
США воздержались во время голосования в Генассамблее ООН за резолюцию в поддержку мира в Украине. Кит Келлог раскритиковал это решение.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Голосование
В резолюции ООН призвала к немедленному прекращению огня, подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины, а также подчеркнула важность Устава ООН в годовщину полномасштабного вторжения РФ.
107 государств поддержали документ, против - 12, в том числе Россия, 51 страна воздержалась.
Что сказал Келлог?
"Голосование ООН по прочному миру в Украине, а мы воздержались. Кто бы мог подумать. Это не деловая сделка - это война", - отметил он.
Реакция
Заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс объяснила, что резолюция "содержит формулировку, которая, вероятно, будет отвлекать от текущих переговоров, а не поддерживать обсуждение всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить путь к прочному миру".
По ее словам, США все еще работают над тем, чтобы прекратить войну.
є така забава в США - завжди допомагати рузкім - то нашу зброю туди передадуть, то гуманітарку їм підкинуть
Так чому утрималися від підтримки, гаранти хренові?
Трамп уже давно "рамси сплутав", і, (як висловився "таварищ Саахов", у комедії "Кавказская пленница"), "спутал собственный карман, с гасударственным...". Тобто, почав просувать сіменйні інтереси, за рахунок власної держави...
Спробуємо догадатися, що то за "формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру".
Ще раз!
У резолюції ООН закликала до негайного припинення вогню (1), підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України (2), а також підкреслювала важливість Статуту ООН у роковини повномасштабного вторгнення РФ (3).
Тобто США УТРИМАЛИСЯ тому, що РЕЗОЛЮЦІЯ підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України ?
Голосування в ООН щодо міцного миру в Україні, а ми утрималися. Хто б міг подумати. Російська Федерація була проти проголошення. Хіба чотирьох років війни недостатньо? Хіба зниклих безвісти дітей, обстрілів міст та вбивств невинних людей недостатньо? Це не ділова угода - це війна - https://x.com/generalkellogg/status/2026361650236784824 Кіт Келлог
Ще 3 роки керівництва Краснова-ТАКО і США буде Буркіна - Фасо.
Вистачить побачити як воно приймає путлєра і, наприклад, Дуду чи цілу когорту презів зі свого пісділа.
З таким підходом, можна всі 4 роки трампа адвокатувати росію. Не знаю, хімічну зброю чи навіть ядерку можна виправдати, а ****. "Переговори ж"
Він і раду миру видумав, щоб самому рулити. І освятив його - заснув на засіданні. Скоро насере.
А трампівські сша -- пітараси. Приєдналися до Габону, Лаосу і Ботсвани.
Заступниця посла США в ООН Теммі Брюс пояснила, що резолюція "містить формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру".
За її словами, США все ще працюють над тим, щоб припинити війну. Джерело: https://censor.net/ua/n3602306
Ви самі своїми руками знищили свій імідж лідера демократичного світу і захисника свободи.
Тапер тільки НА--ХУЙ.