Келлог заявил, что ушел из администрации Трампа, чтобы более свободно комментировать войну РФ против Украины

Бывший спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог объяснил свое увольнение из администрации в конце 2025 года желанием избавиться от должностных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Келлог заявил в интервью Kyiv Independent.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что в настоящее время работа в аналитическом центре America First Policy Institute дает ему возможность значительно свободнее и публично высказываться по поводу российской агрессии. Келлог категорически опроверг слухи о конфликтах с президентом США, назвав свой уход логичным шагом для перехода к открытой аналитической деятельности.

Роль Келлога в отношениях США и Украины

Отставной генерал армии США, которого считают одним из самых сильных проукраинских голосов в команде Трампа, играл ключевую роль в подготовке стратегического соглашения по полезным ископаемым, а также неоднократно резко осуждал удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Из-за четкой проукраинской позиции Кремль, по его словам, пытался заблокировать участие генерала в потенциальных мирных переговорах. Сам Келлог отнесся к этому спокойно, отметив, что его устраивает непосредственная работа с украинской стороной и передача результатов в Белый дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог покинет пост спецпредставителя Трампа по вопросам Украины в январе, - Reuters

Россия уже проиграла войну, а Украина имеет преимущество

Оценивая ситуацию на фронте, Келлог заявил, что Россия уже потерпела стратегическое поражение, поскольку Владимир Путин не смог реализовать свои первоначальные планы. По его мнению, сейчас Кремль ищет приемлемый для себя выход из войны, несмотря на продолжение атак на украинскую энергосистему.

Генерал убежден, что долгосрочное преимущество будет на стороне Украины, особенно с наступлением весны. Он также сообщил о намерении в ближайшее время посетить Киев, чтобы лично подтвердить свои выводы.

Ранее Келлог заявлял, что война в Украине может завершиться до 24 августа 2026 года.

"Я искренне верю, что если Украина переживет эту зиму - январь и февраль - и выйдет на март-апрель, преимущество будет на вашей стороне, а не на российской", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрисколл стал новым спецпредставителем Трампа, - The Guardian