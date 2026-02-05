Келлог заявил, что ушел из администрации Трампа, чтобы более свободно комментировать войну РФ против Украины

Келлог раскрыл причины отставки

Бывший спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог объяснил свое увольнение из администрации в конце 2025 года желанием избавиться от должностных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Келлог заявил в интервью Kyiv Independent.

Он отметил, что в настоящее время работа в аналитическом центре America First Policy Institute дает ему возможность значительно свободнее и публично высказываться по поводу российской агрессии. Келлог категорически опроверг слухи о конфликтах с президентом США, назвав свой уход логичным шагом для перехода к открытой аналитической деятельности.

Роль Келлога в отношениях США и Украины

Отставной генерал армии США, которого считают одним из самых сильных проукраинских голосов в команде Трампа, играл ключевую роль в подготовке стратегического соглашения по полезным ископаемым, а также неоднократно резко осуждал удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Из-за четкой проукраинской позиции Кремль, по его словам, пытался заблокировать участие генерала в потенциальных мирных переговорах. Сам Келлог отнесся к этому спокойно, отметив, что его устраивает непосредственная работа с украинской стороной и передача результатов в Белый дом.

Россия уже проиграла войну, а Украина имеет преимущество

Оценивая ситуацию на фронте, Келлог заявил, что Россия уже потерпела стратегическое поражение, поскольку Владимир Путин не смог реализовать свои первоначальные планы. По его мнению, сейчас Кремль ищет приемлемый для себя выход из войны, несмотря на продолжение атак на украинскую энергосистему.

Генерал убежден, что долгосрочное преимущество будет на стороне Украины, особенно с наступлением весны. Он также сообщил о намерении в ближайшее время посетить Киев, чтобы лично подтвердить свои выводы.

Ранее Келлог заявлял, что война в Украине может завершиться до 24 августа 2026 года.

"Я искренне верю, что если Украина переживет эту зиму - январь и февраль - и выйдет на март-апрель, преимущество будет на вашей стороне, а не на российской", - подчеркнул он.

Зараз в США хто проти х.йла той і проти Трампа. Так вирішив Донік.
05.02.2026 08:55 Ответить
Келлог людина порядна і розумний політик ...коли працював у команді трампа ,було видно шо це для нього тягар . (Я думала з деяких його заяв ,шо він такий як венс , але Слава Богу помилилася ). Добре шо пішов з Білого дурдому ,перед совістю своєю не зганьбився , дякуємо Вам пан Келлог !!!❤️
05.02.2026 09:38 Ответить
От такий як Келлог , повинен бутипрезидент США !!!...
05.02.2026 09:56 Ответить
Единственный кто за Украину и того выперли с должности. Красноречивый показатель уровеня поддержки Украины в нынешней администрации.
05.02.2026 09:56 Ответить
Весна й літо швидко закінчаться й перейдуть у осінь й зиму, в які енергетика ввійде у жалюгідному стані, й м'ячик знову буде на боці рашки.
05.02.2026 10:27 Ответить
А я добре пам'ятаю, як цей чудовий Келлог назвав українців ослами, яким треба дати по пиці, щоб вони прийшли до тями, та почали, так звані, мирні перемовини та поступки рашистам. І це саме в той час, коли його шеф - рудий дід обрубав нам розвідданні та поставки зброї. У нас українців, що - коротка пам'ять?
05.02.2026 10:51 Ответить
ослами не называл , но звучало это не приятно (старый солдафон в высказываниях не церемонится). Дословно это звучало так :
«Это как бить осла палкой по носу». Кит Келлог объяснил, почему США прекратили поддержку Украины.

05.02.2026 11:14 Ответить
 
 