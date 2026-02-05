Келлог заявив, що пішов з адміністрації Трампа, щоб вільніше коментувати війну РФ проти України

Келлог розкрив причини відставки

Колишній спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог пояснив своє звільнення з адміністрації наприкінці 2025 року бажанням позбутися посадових обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Келлог заявив  в інтерв’ю Kyiv Independent.

Він зазначив,  що наразі робота в аналітичному центрі America First Policy Institute дає йому можливість значно вільніше й публічно висловлюватися щодо російської агресії. Келлог категорично спростував чутки про конфлікти з президентом США, назвавши свій відхід логічним кроком для переходу до відкритої аналітичної діяльності.

Роль Келлога у відносинах США та України

Відставний генерал армії США, якого вважають одним із найсильніших проукраїнських голосів у команді Трампа, відігравав ключову роль у підготовці стратегічної угоди щодо корисних копалин, а також неодноразово різко засуджував удари РФ по цивільній інфраструктурі України.

Через чітку проукраїнську позицію Кремль, за його словами, намагався заблокувати участь генерала в потенційних мирних переговорах. Сам Келлог поставився до цього спокійно, зазначивши, що його влаштовує безпосередня робота з українською стороною та передача результатів до Білого дому.

Росія вже програла війну, а Україна має перевагу

Оцінюючи ситуацію на фронті, Келлог заявив, що Росія вже зазнала стратегічної поразки, оскільки Володимир Путін не зміг реалізувати свої початкові плани. На його думку, нині Кремль шукає прийнятний для себе вихід із війни, попри продовження атак на українську енергосистему.

Генерал переконаний, що довгострокова перевага буде на боці України, особливо з настанням весни. Він також повідомив про намір найближчим часом відвідати Київ, щоб особисто підтвердити свої висновки.

Раніше Келлог заявляв, що війна в Україні може завершитися до 24 серпня 2026 року.

"Я щиро вірю, що якщо Україна переживе цю зиму - січень і лютий - і вийде на березень–квітень, перевага буде на вашому боці, а не на російському", - наголосив він.

Зараз в США хто проти х.йла той і проти Трампа. Так вирішив Донік.
05.02.2026 08:55 Відповісти
Келлог людина порядна і розумний політик ...коли працював у команді трампа ,було видно шо це для нього тягар . (Я думала з деяких його заяв ,шо він такий як венс , але Слава Богу помилилася ). Добре шо пішов з Білого дурдому ,перед совістю своєю не зганьбився , дякуємо Вам пан Келлог !!!❤️
05.02.2026 09:38 Відповісти
От такий як Келлог , повинен бутипрезидент США !!!...
05.02.2026 09:56 Відповісти
Единственный кто за Украину и того выперли с должности. Красноречивый показатель уровеня поддержки Украины в нынешней администрации.
05.02.2026 09:56 Відповісти
Весна й літо швидко закінчаться й перейдуть у осінь й зиму, в які енергетика ввійде у жалюгідному стані, й м'ячик знову буде на боці рашки.
05.02.2026 10:27 Відповісти
А я добре пам'ятаю, як цей чудовий Келлог назвав українців ослами, яким треба дати по пиці, щоб вони прийшли до тями, та почали, так звані, мирні перемовини та поступки рашистам. І це саме в той час, коли його шеф - рудий дід обрубав нам розвідданні та поставки зброї. У нас українців, що - коротка пам'ять?
05.02.2026 10:51 Відповісти
ослами не называл , но звучало это не приятно (старый солдафон в высказываниях не церемонится). Дословно это звучало так :
«Это как бить осла палкой по носу». Кит Келлог объяснил, почему США прекратили поддержку Украины.

05.02.2026 11:14 Відповісти
 
 