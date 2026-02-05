Келлог заявив, що пішов з адміністрації Трампа, щоб вільніше коментувати війну РФ проти України

Колишній спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог пояснив своє звільнення з адміністрації наприкінці 2025 року бажанням позбутися посадових обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Келлог заявив в інтерв’ю Kyiv Independent.

Він зазначив, що наразі робота в аналітичному центрі America First Policy Institute дає йому можливість значно вільніше й публічно висловлюватися щодо російської агресії. Келлог категорично спростував чутки про конфлікти з президентом США, назвавши свій відхід логічним кроком для переходу до відкритої аналітичної діяльності.

Роль Келлога у відносинах США та України

Відставний генерал армії США, якого вважають одним із найсильніших проукраїнських голосів у команді Трампа, відігравав ключову роль у підготовці стратегічної угоди щодо корисних копалин, а також неодноразово різко засуджував удари РФ по цивільній інфраструктурі України.

Через чітку проукраїнську позицію Кремль, за його словами, намагався заблокувати участь генерала в потенційних мирних переговорах. Сам Келлог поставився до цього спокійно, зазначивши, що його влаштовує безпосередня робота з українською стороною та передача результатів до Білого дому.

Росія вже програла війну, а Україна має перевагу

Оцінюючи ситуацію на фронті, Келлог заявив, що Росія вже зазнала стратегічної поразки, оскільки Володимир Путін не зміг реалізувати свої початкові плани. На його думку, нині Кремль шукає прийнятний для себе вихід із війни, попри продовження атак на українську енергосистему.

Генерал переконаний, що довгострокова перевага буде на боці України, особливо з настанням весни. Він також повідомив про намір найближчим часом відвідати Київ, щоб особисто підтвердити свої висновки.

Раніше Келлог заявляв, що війна в Україні може завершитися до 24 серпня 2026 року.

"Я щиро вірю, що якщо Україна переживе цю зиму - січень і лютий - і вийде на березень–квітень, перевага буде на вашому боці, а не на російському", - наголосив він.

