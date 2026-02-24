Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку миру в Україні: США утримались, РФ – проти

24 лютого, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні", закликавши до негайного припинення вогню та необхідності дотримання суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Це підтвердження того, що Україна не є сам на сам — і що принципи Статуту ООН і надалі мають значення. Ми вдячні всім 107 державам-членам, які підтримали цей чіткий сигнал. Ми й надалі діятимемо — твердо і послідовно — задля досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права", - заявив він.

Як проголосували країни

Резолюцію підтримали 107 країн світу, утрималися — 51. Проти резолюції проголосували Росія, Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Північна Корея, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан. США утримались.

Більше про резолюцію

У документі йдеться, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже чотири роки й має руйнівні наслідки для країни, а також для регіональної й глобальної стабільності.

Резолюція закликає до негайного припинення вогню, дотримання територіальної цілісності України, обміну військовополоненими та звільнення всіх незаконно затриманих осіб.

У резолюції Генасамблея висловлює занепокоєння щодо атак Росії на цивільних, інфраструктуру та енергетичні об'єкти, а також стурбованість погіршенням гуманітарної ситуації.

У документі висловили підтримку зусиллям Сполучених Штатів, європейських країн та інших держав, які спрямовані на припинення війни.

