Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку миру в Україні: США утримались, РФ – проти

24 лютого, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні", закликавши до негайного припинення вогню та необхідності дотримання суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Це підтвердження того, що Україна не є сам на сам — і що принципи Статуту ООН і надалі мають значення. Ми вдячні всім 107 державам-членам, які підтримали цей чіткий сигнал. Ми й надалі діятимемо — твердо і послідовно — задля досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права", - заявив він.

Як проголосували країни

  • Резолюцію підтримали 107 країн світу, утрималися — 51. Проти резолюції проголосували Росія, Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Північна Корея, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан. США утримались.

Більше про резолюцію

У документі йдеться, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже чотири роки й має руйнівні наслідки для країни, а також для регіональної й глобальної стабільності. 

  • Резолюція закликає до негайного припинення вогню, дотримання територіальної цілісності України, обміну військовополоненими та звільнення всіх незаконно затриманих осіб.

У резолюції Генасамблея висловлює занепокоєння щодо атак Росії на цивільних, інфраструктуру та енергетичні об'єкти, а також стурбованість погіршенням гуманітарної ситуації.

У документі висловили підтримку зусиллям Сполучених Штатів, європейських країн та інших держав, які спрямовані на припинення війни.

Топ коментарі
+21
Ось і весь цирк трампа і ще хтось вірить рудому не дуже розумному баризі.
24.02.2026 19:41 Відповісти
+20
США безупинно скочується до рівня навіть не Аргентини, а Буркіна-Фасо. Ще 3 роки керівництва Краснова-ТАКО і США буде Буркіна - Фасо.
24.02.2026 19:40 Відповісти
+17
штати - тепер диванна болонка рфії. будуть сидіти і мовчати, гавкати - за дозволом кремля
24.02.2026 19:43 Відповісти
США не проти і за те велика дяка
24.02.2026 19:36 Відповісти
Це сарказм?
24.02.2026 19:41 Відповісти
Так - в мене більшість дописів сарказм
24.02.2026 19:43 Відповісти
Дозвольте, використаю Ваш текст для посилання - з сарказмом й від генерала Кривоноса також

ЛИШ ОДНЕ з риторичних питань від самого Кривоноса - чи була необхідністю стратегічна дорога до Чорнобиля в чотири полоси від Великого крадівництва ? Так була - для рашистів ...
24.02.2026 20:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oR2lxT971Hw https://www.youtube.com/watch?v=Генерал КРИВОНОС: Я ЗЛИВ ПАЛИВО З ТРЬОХ ЛІТАКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Він хотів ТІКАТИ? Усі документи ЗНИЩЕНО
24.02.2026 20:08 Відповісти
Тут народ говорит что Трамп то ли агент, то ли болонка Путина. Я вас огорчу ни то ни другое. Трампу п****ер что на Путина что на зеленского. Да только Путин предложил ему бизнес на 12 триллионов бакинских комиссаров. Из своих полезных ископаемых. Вот и весь х** до копейки. Деньги деньги и ничего кроме денег.
24.02.2026 20:31 Відповісти
США безупинно скочується до рівня навіть не Аргентини, а Буркіна-Фасо. Ще 3 роки керівництва Краснова-ТАКО і США буде Буркіна - Фасо.
24.02.2026 19:40 Відповісти
Та нікуди США не скочується. Пасіонарна частина населення США залишилася незмінною, а ідіоти побачили, що може бути з країною, коли вибирають такого президента. Потерпіти ганьбу їм залишилося до листопада цього року. Там все виправлять вибори, Конгрес і Сенат. Чого не станеться ще довго в Україні.
24.02.2026 19:55 Відповісти
то, шкільні туалети для воно повертаються?
24.02.2026 20:04 Відповісти
Може бути. За принципом "чим гірше, тим краще" - дати Золотому Президенту довести ситуацію до такого абсурду, щоб більше питань не виникало навіть в упоротих його фанатів.
24.02.2026 20:07 Відповісти
Не факт...
24.02.2026 20:09 Відповісти
Ось і весь цирк трампа і ще хтось вірить рудому не дуже розумному баризі.
24.02.2026 19:41 Відповісти
цей " Цирк " заколотив губатий негр Обама ( верніш його куратори) ще у 2014 році коли продав кацапам Крим та Донбас. зараз США ведуть СВО по легімітизації кацапм проданих українськіх теріторій
24.02.2026 20:09 Відповісти
штати - тепер диванна болонка рфії. будуть сидіти і мовчати, гавкати - за дозволом кремля
24.02.2026 19:43 Відповісти
от тобі, бабуся, і розклад, хто кому рабінович...
24.02.2026 19:43 Відповісти
У Трампа є кишенькова "Рада миру".
Це лише питання часу, коли Трамп вийде з ООН.
24.02.2026 19:44 Відповісти
а, нафіга виходити?
не платити внески.
та, відключити всі комунікації за несплату.
нью йорк, велике яблуко, що не спить....
24.02.2026 19:47 Відповісти
шапкі на голо!
буркі на фасо!!!
24.02.2026 19:44 Відповісти
Острів "Свободи" майже в одній компанії з островом Епштейна...
24.02.2026 19:45 Відповісти
На ООН вже сміливо можна класти болт
24.02.2026 19:46 Відповісти
Шапіто...
24.02.2026 19:46 Відповісти
Як тільки Трамп почне роззявляти рота про Нобелівську премію, треба його поганий писок тикати в результати голосування. Та й під час перемовин треба весь час нагадувати про цю ганьбу.
24.02.2026 19:51 Відповісти
Пройде час і все стане зрозумілим
24.02.2026 19:52 Відповісти
Все і так зрозуміло. Нічого ждати. Трамп - деменційний тупий дід.
24.02.2026 20:13 Відповісти
США потужно висрались на Україну.
24.02.2026 19:53 Відповісти
а що ще робити з без'ядерною, слабкою аграрною країною?
24.02.2026 19:55 Відповісти
Трамп утримався, бо радикально за повернення до державних кордонів України 1991-го року!
24.02.2026 19:55 Відповісти
🙄
24.02.2026 19:56 Відповісти
США .КОТРІ УТРИМАЛИСЬ ВОРОГИ УКРАЇИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.КОТРІ Є СПІВУЧАСНИКАМИ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ І ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
24.02.2026 19:55 Відповісти
Миротворец США не смогли выбрать за что голосовать....

(Почему то вспомнилась притча про "Буриданового осла")
24.02.2026 19:56 Відповісти
193 країни є постійними членами ООН та дві країни-спостерігачі Святий Престол і Палестина. В підсумку цим голосуванням майже половина членів організації не підтримали її основні принципи, в тому числі непорушність державних кордонів країн членів ООН. Можна констатувати що бобік здох.
24.02.2026 19:57 Відповісти
Для сша тепер головне, щоб чуб у трампакса красіво лежав і галстук висів правильно
Решта, як кремлівська руда ганчірка скаже, так і буде.
24.02.2026 19:59 Відповісти
Гарна компанія - Ботсвана, Ангола, Бангладеш, Таджикистан і...США.
24.02.2026 20:03 Відповісти
Свого часу за резолюцію в підттримку України голосувало ~140 країн. Але тоді Президентом був Джо Байден...
24.02.2026 20:06 Відповісти
США - утримались...
Хтось ще вірить в якісь там гарантії безпеки для України? Саме так вони будут нас захищати, як зараз голосують. Вся ця маячня від США про необхідність виборів, про компроміси з питання теріторій - це сценарій пуйла. З нашого боку, навіть обговорення цього - це гра за його правилами. Саме до цього пуйло хоче нас підвести. Щоб ми діяли не за Конституцією України, а за чиїмось персональними забаганками і таким чином губили свою гідність, перетворюючись на бантустан.
Участі у цьому спектаклі українці точно не мають брати, навіть не обговорювати, що вже, нажаль, сталося. Під час війни - ніяких виборів, ніяких референдумів. Крапка!
Трам любить казати "для танго потрібно двоє". Ось нехай Трамп удвох із пуйлом і танцюють в напрамку на ЙУХ.
24.02.2026 20:09 Відповісти
До чого тут вибори президента України? Негайно провести і самозванця посадити на кіл.
24.02.2026 20:16 Відповісти
Моя думка про діючего Президента України - він має піти під суд... Після нашої Перемоги. Зараз це ні до чого хорошего не приведе, окрім додаткового хаоса на користь російским свиням.
24.02.2026 20:35 Відповісти
А яким саме чином ви хочете досягти нашої Перемоги зі зрадником на чолі Держави?
24.02.2026 22:00 Відповісти
Порівняно з тим, що рік назад США разом з кацапами взагалі проти такої резолюції голосували. Прогрес
24.02.2026 20:13 Відповісти
ахиреть..имбицілі
24.02.2026 20:15 Відповісти
парадокс! при всіх штатівських закликах до миру вони, блін, утримались! при тому що "Резолюція закликає до негайного припинення вогню, ...." чого лижі не їдуть?
24.02.2026 20:21 Відповісти
сша просто ******* стид, у що перетворюється країна коли президент педофіл і долбайоб
24.02.2026 20:40 Відповісти
******* маємо будапештанських ґарантів... Єдиним нашим ґарантом є ядерна зброя !
24.02.2026 20:45 Відповісти
США більше не існує. Є кацапська піндосія
24.02.2026 21:03 Відповісти
США утримались. Капец! На шо перетворилися США при рудому кловану! Досі не можу зрозуміти як американці вибрали такого негідника
24.02.2026 21:06 Відповісти
Вдруге! Ше й опісля імпічменту!
24.02.2026 22:03 Відповісти
Трампізди ! Як вам така хочмочка?
24.02.2026 21:50 Відповісти
Найбільше всього мене здивувало те, що вірмени утримались. Обісрались, бо пуйло пригрозив?
24.02.2026 22:06 Відповісти
США вирішили помародерити на біді України
24.02.2026 22:57 Відповісти
Цього разу моя країна була на боці України,Ізраїль голосував за.А ще до Київа зараз постачаються117 генераторів.
25.02.2026 06:03 Відповісти
 
 