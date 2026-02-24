Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку миру в Україні: США утримались, РФ – проти
24 лютого, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні", закликавши до негайного припинення вогню та необхідності дотримання суверенітету й територіальної цілісності України.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Це підтвердження того, що Україна не є сам на сам — і що принципи Статуту ООН і надалі мають значення. Ми вдячні всім 107 державам-членам, які підтримали цей чіткий сигнал. Ми й надалі діятимемо — твердо і послідовно — задля досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права", - заявив він.
Як проголосували країни
- Резолюцію підтримали 107 країн світу, утрималися — 51. Проти резолюції проголосували Росія, Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Північна Корея, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан. США утримались.
Більше про резолюцію
У документі йдеться, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже чотири роки й має руйнівні наслідки для країни, а також для регіональної й глобальної стабільності.
- Резолюція закликає до негайного припинення вогню, дотримання територіальної цілісності України, обміну військовополоненими та звільнення всіх незаконно затриманих осіб.
У резолюції Генасамблея висловлює занепокоєння щодо атак Росії на цивільних, інфраструктуру та енергетичні об'єкти, а також стурбованість погіршенням гуманітарної ситуації.
У документі висловили підтримку зусиллям Сполучених Штатів, європейських країн та інших держав, які спрямовані на припинення війни.
ЛИШ ОДНЕ з риторичних питань від самого Кривоноса - чи була необхідністю стратегічна дорога до Чорнобиля в чотири полоси від Великого крадівництва ? Так була - для рашистів ...
Це лише питання часу, коли Трамп вийде з ООН.
не платити внески.
та, відключити всі комунікації за несплату.
нью йорк, велике яблуко, що не спить....
буркі на фасо!!!
(Почему то вспомнилась притча про "Буриданового осла")
Решта, як кремлівська руда ганчірка скаже, так і буде.
Хтось ще вірить в якісь там гарантії безпеки для України? Саме так вони будут нас захищати, як зараз голосують. Вся ця маячня від США про необхідність виборів, про компроміси з питання теріторій - це сценарій пуйла. З нашого боку, навіть обговорення цього - це гра за його правилами. Саме до цього пуйло хоче нас підвести. Щоб ми діяли не за Конституцією України, а за чиїмось персональними забаганками і таким чином губили свою гідність, перетворюючись на бантустан.
Участі у цьому спектаклі українці точно не мають брати, навіть не обговорювати, що вже, нажаль, сталося. Під час війни - ніяких виборів, ніяких референдумів. Крапка!
Трам любить казати "для танго потрібно двоє". Ось нехай Трамп удвох із пуйлом і танцюють в напрамку на ЙУХ.