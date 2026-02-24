РУС
Новости
5 700 51

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку мира в Украине: США воздержались, РФ - против

24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине", призвав к немедленному прекращению огня и необходимости соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Это подтверждение того, что Украина - не одинока, и что принципы Устава ООН по-прежнему имеют значение. Мы благодарны всем 107 государствам-членам, которые поддержали этот четкий сигнал. Мы и в дальнейшем будем действовать - твердо и последовательно - для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - заявил он.

Как проголосовали страны

  • Резолюцию поддержали 107 стран мира, воздержались - 51. Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан. США воздержались.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Украины

Подробнее о резолюции

В документе говорится, что полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже четыре года и имеет разрушительные последствия для страны, а также для региональной и глобальной стабильности. 

  • Резолюция призывает к немедленному прекращению огня, соблюдению территориальной целостности Украины, обмену военнопленными и освобождению всех незаконно задержанных лиц.

В резолюции Генассамблея выражает обеспокоенность по поводу атак России на гражданских лиц, инфраструктуру и энергетические объекты, а также обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации.

В документе выразили поддержку усилиям Соединенных Штатов, европейских стран и других государств, направленным на прекращение войны.

ООН (624) США (7070) поддержка (244) резолюция ООН (14) война в Украине (7377)
Топ комментарии
+21
Ось і весь цирк трампа і ще хтось вірить рудому не дуже розумному баризі.
24.02.2026 19:41 Ответить
+20
США безупинно скочується до рівня навіть не Аргентини, а Буркіна-Фасо. Ще 3 роки керівництва Краснова-ТАКО і США буде Буркіна - Фасо.
24.02.2026 19:40 Ответить
+17
штати - тепер диванна болонка рфії. будуть сидіти і мовчати, гавкати - за дозволом кремля
24.02.2026 19:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
США не проти і за те велика дяка
24.02.2026 19:36 Ответить
Це сарказм?
24.02.2026 19:41 Ответить
Так - в мене більшість дописів сарказм
24.02.2026 19:43 Ответить
Дозвольте, використаю Ваш текст для посилання - з сарказмом й від генерала Кривоноса також

ЛИШ ОДНЕ з риторичних питань від самого Кривоноса - чи була необхідністю стратегічна дорога до Чорнобиля в чотири полоси від Великого крадівництва ? Так була - для рашистів ...
24.02.2026 20:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oR2lxT971Hw https://www.youtube.com/watch?v=Генерал КРИВОНОС: Я ЗЛИВ ПАЛИВО З ТРЬОХ ЛІТАКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Він хотів ТІКАТИ? Усі документи ЗНИЩЕНО
24.02.2026 20:08 Ответить
Тут народ говорит что Трамп то ли агент, то ли болонка Путина. Я вас огорчу ни то ни другое. Трампу п****ер что на Путина что на зеленского. Да только Путин предложил ему бизнес на 12 триллионов бакинских комиссаров. Из своих полезных ископаемых. Вот и весь х** до копейки. Деньги деньги и ничего кроме денег.
24.02.2026 20:31 Ответить
США безупинно скочується до рівня навіть не Аргентини, а Буркіна-Фасо. Ще 3 роки керівництва Краснова-ТАКО і США буде Буркіна - Фасо.
24.02.2026 19:40 Ответить
Та нікуди США не скочується. Пасіонарна частина населення США залишилася незмінною, а ідіоти побачили, що може бути з країною, коли вибирають такого президента. Потерпіти ганьбу їм залишилося до листопада цього року. Там все виправлять вибори, Конгрес і Сенат. Чого не станеться ще довго в Україні.
24.02.2026 19:55 Ответить
то, шкільні туалети для воно повертаються?
24.02.2026 20:04 Ответить
Може бути. За принципом "чим гірше, тим краще" - дати Золотому Президенту довести ситуацію до такого абсурду, щоб більше питань не виникало навіть в упоротих його фанатів.
24.02.2026 20:07 Ответить
Не факт...
24.02.2026 20:09 Ответить
Ось і весь цирк трампа і ще хтось вірить рудому не дуже розумному баризі.
24.02.2026 19:41 Ответить
цей " Цирк " заколотив губатий негр Обама ( верніш його куратори) ще у 2014 році коли продав кацапам Крим та Донбас. зараз США ведуть СВО по легімітизації кацапм проданих українськіх теріторій
показать весь комментарий
штати - тепер диванна болонка рфії. будуть сидіти і мовчати, гавкати - за дозволом кремля
24.02.2026 19:43 Ответить
от тобі, бабуся, і розклад, хто кому рабінович...
24.02.2026 19:43 Ответить
У Трампа є кишенькова "Рада миру".
Це лише питання часу, коли Трамп вийде з ООН.
24.02.2026 19:44 Ответить
а, нафіга виходити?
не платити внески.
та, відключити всі комунікації за несплату.
нью йорк, велике яблуко, що не спить....
24.02.2026 19:47 Ответить
шапкі на голо!
показать весь комментарий
24.02.2026 19:44 Ответить
Острів "Свободи" майже в одній компанії з островом Епштейна...
24.02.2026 19:45 Ответить
На ООН вже сміливо можна класти болт
24.02.2026 19:46 Ответить
Шапіто...
24.02.2026 19:46 Ответить
Як тільки Трамп почне роззявляти рота про Нобелівську премію, треба його поганий писок тикати в результати голосування. Та й під час перемовин треба весь час нагадувати про цю ганьбу.
24.02.2026 19:51 Ответить
Пройде час і все стане зрозумілим
24.02.2026 19:52 Ответить
Все і так зрозуміло. Нічого ждати. Трамп - деменційний тупий дід.
24.02.2026 20:13 Ответить
США потужно висрались на Україну.
24.02.2026 19:53 Ответить
а що ще робити з без'ядерною, слабкою аграрною країною?
24.02.2026 19:55 Ответить
Трамп утримався, бо радикально за повернення до державних кордонів України 1991-го року!
24.02.2026 19:55 Ответить
🙄
24.02.2026 19:56 Ответить
США .КОТРІ УТРИМАЛИСЬ ВОРОГИ УКРАЇИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.КОТРІ Є СПІВУЧАСНИКАМИ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ І ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
24.02.2026 19:55 Ответить
Миротворец США не смогли выбрать за что голосовать....

(Почему то вспомнилась притча про "Буриданового осла")
24.02.2026 19:56 Ответить
193 країни є постійними членами ООН та дві країни-спостерігачі Святий Престол і Палестина. В підсумку цим голосуванням майже половина членів організації не підтримали її основні принципи, в тому числі непорушність державних кордонів країн членів ООН. Можна констатувати що бобік здох.
24.02.2026 19:57 Ответить
Для сша тепер головне, щоб чуб у трампакса красіво лежав і галстук висів правильно
Решта, як кремлівська руда ганчірка скаже, так і буде.
24.02.2026 19:59 Ответить
Гарна компанія - Ботсвана, Ангола, Бангладеш, Таджикистан і...США.
24.02.2026 20:03 Ответить
Свого часу за резолюцію в підттримку України голосувало ~140 країн. Але тоді Президентом був Джо Байден...
24.02.2026 20:06 Ответить
США - утримались...
Хтось ще вірить в якісь там гарантії безпеки для України? Саме так вони будут нас захищати, як зараз голосують. Вся ця маячня від США про необхідність виборів, про компроміси з питання теріторій - це сценарій пуйла. З нашого боку, навіть обговорення цього - це гра за його правилами. Саме до цього пуйло хоче нас підвести. Щоб ми діяли не за Конституцією України, а за чиїмось персональними забаганками і таким чином губили свою гідність, перетворюючись на бантустан.
Участі у цьому спектаклі українці точно не мають брати, навіть не обговорювати, що вже, нажаль, сталося. Під час війни - ніяких виборів, ніяких референдумів. Крапка!
Трам любить казати "для танго потрібно двоє". Ось нехай Трамп удвох із пуйлом і танцюють в напрамку на ЙУХ.
24.02.2026 20:09 Ответить
До чого тут вибори президента України? Негайно провести і самозванця посадити на кіл.
24.02.2026 20:16 Ответить
Моя думка про діючего Президента України - він має піти під суд... Після нашої Перемоги. Зараз це ні до чого хорошего не приведе, окрім додаткового хаоса на користь російским свиням.
24.02.2026 20:35 Ответить
А яким саме чином ви хочете досягти нашої Перемоги зі зрадником на чолі Держави?
24.02.2026 22:00 Ответить
Порівняно з тим, що рік назад США разом з кацапами взагалі проти такої резолюції голосували. Прогрес
24.02.2026 20:13 Ответить
ахиреть..имбицілі
24.02.2026 20:15 Ответить
парадокс! при всіх штатівських закликах до миру вони, блін, утримались! при тому що "Резолюція закликає до негайного припинення вогню, ...." чого лижі не їдуть?
24.02.2026 20:21 Ответить
сша просто ******* стид, у що перетворюється країна коли президент педофіл і долбайоб
24.02.2026 20:40 Ответить
******* маємо будапештанських ґарантів... Єдиним нашим ґарантом є ядерна зброя !
24.02.2026 20:45 Ответить
США більше не існує. Є кацапська піндосія
24.02.2026 21:03 Ответить
США утримались. Капец! На шо перетворилися США при рудому кловану! Досі не можу зрозуміти як американці вибрали такого негідника
24.02.2026 21:06 Ответить
Вдруге! Ше й опісля імпічменту!
24.02.2026 22:03 Ответить
Трампізди ! Як вам така хочмочка?
24.02.2026 21:50 Ответить
Найбільше всього мене здивувало те, що вірмени утримались. Обісрались, бо пуйло пригрозив?
24.02.2026 22:06 Ответить
США вирішили помародерити на біді України
24.02.2026 22:57 Ответить
Цього разу моя країна була на боці України,Ізраїль голосував за.А ще до Київа зараз постачаються117 генераторів.
25.02.2026 06:03 Ответить
 
 