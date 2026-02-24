Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку мира в Украине: США воздержались, РФ - против

24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине", призвав к немедленному прекращению огня и необходимости соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Это подтверждение того, что Украина - не одинока, и что принципы Устава ООН по-прежнему имеют значение. Мы благодарны всем 107 государствам-членам, которые поддержали этот четкий сигнал. Мы и в дальнейшем будем действовать - твердо и последовательно - для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - заявил он.

Как проголосовали страны

Резолюцию поддержали 107 стран мира, воздержались - 51. Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан. США воздержались.

Подробнее о резолюции

В документе говорится, что полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже четыре года и имеет разрушительные последствия для страны, а также для региональной и глобальной стабильности.

Резолюция призывает к немедленному прекращению огня, соблюдению территориальной целостности Украины, обмену военнопленными и освобождению всех незаконно задержанных лиц.

В резолюции Генассамблея выражает обеспокоенность по поводу атак России на гражданских лиц, инфраструктуру и энергетические объекты, а также обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации.

В документе выразили поддержку усилиям Соединенных Штатов, европейских стран и других государств, направленным на прекращение войны.

