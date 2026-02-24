Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку мира в Украине: США воздержались, РФ - против
24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине", призвав к немедленному прекращению огня и необходимости соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Это подтверждение того, что Украина - не одинока, и что принципы Устава ООН по-прежнему имеют значение. Мы благодарны всем 107 государствам-членам, которые поддержали этот четкий сигнал. Мы и в дальнейшем будем действовать - твердо и последовательно - для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - заявил он.
Как проголосовали страны
- Резолюцию поддержали 107 стран мира, воздержались - 51. Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан. США воздержались.
Подробнее о резолюции
В документе говорится, что полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже четыре года и имеет разрушительные последствия для страны, а также для региональной и глобальной стабильности.
- Резолюция призывает к немедленному прекращению огня, соблюдению территориальной целостности Украины, обмену военнопленными и освобождению всех незаконно задержанных лиц.
В резолюции Генассамблея выражает обеспокоенность по поводу атак России на гражданских лиц, инфраструктуру и энергетические объекты, а также обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации.
В документе выразили поддержку усилиям Соединенных Штатов, европейских стран и других государств, направленным на прекращение войны.
ЛИШ ОДНЕ з риторичних питань від самого Кривоноса - чи була необхідністю стратегічна дорога до Чорнобиля в чотири полоси від Великого крадівництва ? Так була - для рашистів ...
Це лише питання часу, коли Трамп вийде з ООН.
не платити внески.
та, відключити всі комунікації за несплату.
нью йорк, велике яблуко, що не спить....
буркі на фасо!!!
(Почему то вспомнилась притча про "Буриданового осла")
Решта, як кремлівська руда ганчірка скаже, так і буде.
Хтось ще вірить в якісь там гарантії безпеки для України? Саме так вони будут нас захищати, як зараз голосують. Вся ця маячня від США про необхідність виборів, про компроміси з питання теріторій - це сценарій пуйла. З нашого боку, навіть обговорення цього - це гра за його правилами. Саме до цього пуйло хоче нас підвести. Щоб ми діяли не за Конституцією України, а за чиїмось персональними забаганками і таким чином губили свою гідність, перетворюючись на бантустан.
Участі у цьому спектаклі українці точно не мають брати, навіть не обговорювати, що вже, нажаль, сталося. Під час війни - ніяких виборів, ніяких референдумів. Крапка!
Трам любить казати "для танго потрібно двоє". Ось нехай Трамп удвох із пуйлом і танцюють в напрамку на ЙУХ.