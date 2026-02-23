Генсек ООН Гутерриш накануне годовщины вторжения РФ призвал остановить войну в Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "немедленному, полному и безусловному" прекращению огня в Украине накануне четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.
Его заявление опубликовано на сайте ООН, информирует Цензор.НЕТ.
Заявление ООН
Гутерриш подчеркнул, что война России против Украины представляет серьезную угрозу региональному и международному миру и безопасности. По его словам, именно гражданские украинцы несут основное бремя боевых действий, а 2025 год стал годом с наибольшим количеством жертв среди мирного населения.
Генсек ООН заявил, что длительное продолжение войны только усиливает ее смертоносность и усугубляет гуманитарные последствия.
Поддержка целостности Украины
"Эта разрушительная война является пятном на нашем коллективном сознании и остается угрозой для регионального и международного мира и безопасности. Чем дольше длится война, тем смертоноснее она становится. Гражданское население несет на себе основное бремя этого конфликта", - говорится в призыве.
Он подчеркнул, что справедливый и длительный мир должен соответствовать Уставу ООН, международному праву и резолюциям Организации Объединенных Наций, уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Гутерриш также заверил, что ООН готова поддерживать все дипломатические инициативы, направленные на достижение всеобъемлющего и прочного мира.
- Ранее мы сообщали, что на четвертую годовщину полномасштабной войны в Киев прибудет ряд министров и лидеров стран.
Тому він міг почати війну проти України - своїм виступом, а перед тим підготувавши основу для нападу у вигляді статті «Про історичну єдність росіян та українців».
Так само путін одноосібно може і завершити війну, бо практично немає інших впливових центрів влади ані якихось опозиційних фракцій у вищому керівництві Росії.
Принаймні поки що.
24 лютого 2022 для мене - це про відповідальність влади за відмову готуватися до неминучої війни.
* З серпня 21го по лютий 22го західні союзники їх попереджали, надавали план рос вторгнення, надавали зброю проти вже приготованих танкових колон.
У відповідь - "шашлики на майські" замість ракетних та артилерійських програм. І агресивна кампанія проти західних сигналів попередження. " Хуже скабєєвой"
* З вересня по лютий опозиція вимагала виділити гроші для створення бригад на тих напрямках, куди зрештою і пішов ворог.
У відповідь - "ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги". І на дороги в 2021 пішло 348 млрд грн. А на закупки для Армії - 36 млрд.
* Військові постійно просили дати можливість вивести війська з казарм і готувати на рубежі оборони. Для цього був потрібен Указ. Саме це прямо вимагає від Президента і Конституція.
У відповідь - виведення бригади ППО з ключевої цілі рф - Гостомеля в Луганську обл. І монарший гнів на переміщення всього 1 бригади на полігон в Херсонській області.
Потрібні Укази зʼявилися лише після того, як агресор підійшов до Дніпра навпроти Херсону.
* Зрештою, ворог відкрито розмістив у 2021-22 біля наших кордонів 180 тис військ.
Якщо Президент боявся оголосити воєнний стан (як того вимагає Конституція), то чому не підписав Указ про застосування ЗСУ?
Чому не оголосив мобілізацію?
Якщо й цього боявся, то чому не призвав у війська 50 тис резервістів першої черги. На допомогу тим 300 морпехам, які стояли на Чонгарі.
Якщо й це страшно, то чому не оголосити хоча б дзеркальні до ворога військові навчання?
Ціна такої політики страуса, який сховав голову в асфальт, - 55 тис кв км Херсонської і Миколаївської областей, які ворог майже без бою захопив у перший місяць війни.
Це понад 50% всіх захоплених територій під час широкомасштабного вторгнення!
І це - мільйони українців у окупації, десятки тисяч вбитих, згвалтованих та катованих.
І за це нема відповідальності.
Зате ми отримуємо промову Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, де він робить винними у всьому інших. І закінчує блюзнірським пасажем: "Так само, як зараз згадують про час перед російським вторгненням, що можна буде сказати про цей час через ще чотири роки? Чи буде хтось із теперішніх сильних світу цього шукати, як зняти з себе відповідальність та виправдатися?"
Хто зараз виправдовується?
А що ці зажирівші паразити брягузи ще можуть.... й на пенсію п#дли не йдуть, а навіщо - ляпай язиком якусь хрінь та отримую люкс життя.
Клоун- паразит на грошах платників податків, на наших грошах.
А ви кажете епштейн....