РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8451 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Заявления о мире
889 19

Генсек ООН Гутерриш накануне годовщины вторжения РФ призвал остановить войну в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "немедленному, полному и безусловному" прекращению огня в Украине накануне четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Его заявление опубликовано на сайте ООН, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Заявление ООН

Гутерриш подчеркнул, что война России против Украины представляет серьезную угрозу региональному и международному миру и безопасности. По его словам, именно гражданские украинцы несут основное бремя боевых действий, а 2025 год стал годом с наибольшим количеством жертв среди мирного населения.

Генсек ООН заявил, что длительное продолжение войны только усиливает ее смертоносность и усугубляет гуманитарные последствия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Планы Путина по вторжению были секретом даже для Лаврова, - The Guardian

Поддержка целостности Украины

"Эта разрушительная война является пятном на нашем коллективном сознании и остается угрозой для регионального и международного мира и безопасности. Чем дольше длится война, тем смертоноснее она становится. Гражданское население несет на себе основное бремя этого конфликта", - говорится в призыве.

Он подчеркнул, что справедливый и длительный мир должен соответствовать Уставу ООН, международному праву и резолюциям Организации Объединенных Наций, уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Гутерриш также заверил, что ООН готова поддерживать все дипломатические инициативы, направленные на достижение всеобъемлющего и прочного мира.

Читайте также: Каллас призвала Россию к достижению мира в Украине: "Нам нужно увидеть уступки"

Автор: 

ООН (622) Гутерриш Антониу (95) война в Украине (7352)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А занепокоєння було?
показать весь комментарий
23.02.2026 23:45 Ответить
+5
https://t.me/putch111/61550 Юрій Луценко:
24 лютого 2022 для мене - це про відповідальність влади за відмову готуватися до неминучої війни.
* З серпня 21го по лютий 22го західні союзники їх попереджали, надавали план рос вторгнення, надавали зброю проти вже приготованих танкових колон.
У відповідь - "шашлики на майські" замість ракетних та артилерійських програм. І агресивна кампанія проти західних сигналів попередження. " Хуже скабєєвой"
* З вересня по лютий опозиція вимагала виділити гроші для створення бригад на тих напрямках, куди зрештою і пішов ворог.
У відповідь - "ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги". І на дороги в 2021 пішло 348 млрд грн. А на закупки для Армії - 36 млрд.
* Військові постійно просили дати можливість вивести війська з казарм і готувати на рубежі оборони. Для цього був потрібен Указ. Саме це прямо вимагає від Президента і Конституція.
У відповідь - виведення бригади ППО з ключевої цілі рф - Гостомеля в Луганську обл. І монарший гнів на переміщення всього 1 бригади на полігон в Херсонській області.
Потрібні Укази зʼявилися лише після того, як агресор підійшов до Дніпра навпроти Херсону.
* Зрештою, ворог відкрито розмістив у 2021-22 біля наших кордонів 180 тис військ.
Якщо Президент боявся оголосити воєнний стан (як того вимагає Конституція), то чому не підписав Указ про застосування ЗСУ?
Чому не оголосив мобілізацію?
Якщо й цього боявся, то чому не призвав у війська 50 тис резервістів першої черги. На допомогу тим 300 морпехам, які стояли на Чонгарі.
Якщо й це страшно, то чому не оголосити хоча б дзеркальні до ворога військові навчання?
Ціна такої політики страуса, який сховав голову в асфальт, - 55 тис кв км Херсонської і Миколаївської областей, які ворог майже без бою захопив у перший місяць війни.
Це понад 50% всіх захоплених територій під час широкомасштабного вторгнення!
І це - мільйони українців у окупації, десятки тисяч вбитих, згвалтованих та катованих.
І за це нема відповідальності.
Зате ми отримуємо промову Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, де він робить винними у всьому інших. І закінчує блюзнірським пасажем: "Так само, як зараз згадують про час перед російським вторгненням, що можна буде сказати про цей час через ще чотири роки? Чи буде хтось із теперішніх сильних світу цього шукати, як зняти з себе відповідальність та виправдатися?"
Хто зараз виправдовується?
показать весь комментарий
24.02.2026 00:39 Ответить
+2
B Росії збудована авторитарна система, де рішення все ж ухвалює в Кремлі одноосібно російський президент.
Тому він міг почати війну проти України - своїм виступом, а перед тим підготувавши основу для нападу у вигляді статті «Про історичну єдність росіян та українців».
Так само путін одноосібно може і завершити війну, бо практично немає інших впливових центрів влади ані якихось опозиційних фракцій у вищому керівництві Росії.
Принаймні поки що.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А занепокоєння було?
показать весь комментарий
23.02.2026 23:45 Ответить
Було, навiть ножкою тихенько тупнув
показать весь комментарий
24.02.2026 00:25 Ответить
Аж опух старий «закликатель»!!! З ранку до ночі, стане посеред вулиці і отак собі закликає сердешний, до Папи Римського з Банком ВАТІКАНА, щоб гроші ****** в ЄС передали на зброю та військовим Захисникам України, минаючи злочинні угрупування в Уряді, СБУ, ВРУ, ГПУ, ОДА, РНБОУ….опу!!!
показать весь комментарий
24.02.2026 01:24 Ответить
До сраки на твої закликання, ти ніщо
показать весь комментарий
23.02.2026 23:45 Ответить
B Росії збудована авторитарна система, де рішення все ж ухвалює в Кремлі одноосібно російський президент.
Тому він міг почати війну проти України - своїм виступом, а перед тим підготувавши основу для нападу у вигляді статті «Про історичну єдність росіян та українців».
Так само путін одноосібно може і завершити війну, бо практично немає інших впливових центрів влади ані якихось опозиційних фракцій у вищому керівництві Росії.
Принаймні поки що.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:46 Ответить
Геніальна ідея! Має спрацювати.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:47 Ответить
Гутеріш, ти не знаєш, як треба зупинити війну в Україні! Це дуже просто: вийди до трибуни ООН і дуже голосно крикни: ,, Війна, зупинись!"
показать весь комментарий
23.02.2026 23:53 Ответить
так, ху8ло такий почув та одразу зупинив
показать весь комментарий
24.02.2026 00:01 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 00:22 Ответить
Це він від ***** вимагає закінчення війни?
показать весь комментарий
24.02.2026 00:25 Ответить
Блін, за половину його зарплати я готовий виказувати вдвічі рішучіші заклики і втричі гучніші заяви! З таким самим результатом. Навіщо платити більше?
показать весь комментарий
24.02.2026 00:29 Ответить
https://t.me/putch111/61550 Юрій Луценко:
24 лютого 2022 для мене - це про відповідальність влади за відмову готуватися до неминучої війни.
* З серпня 21го по лютий 22го західні союзники їх попереджали, надавали план рос вторгнення, надавали зброю проти вже приготованих танкових колон.
У відповідь - "шашлики на майські" замість ракетних та артилерійських програм. І агресивна кампанія проти західних сигналів попередження. " Хуже скабєєвой"
* З вересня по лютий опозиція вимагала виділити гроші для створення бригад на тих напрямках, куди зрештою і пішов ворог.
У відповідь - "ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги". І на дороги в 2021 пішло 348 млрд грн. А на закупки для Армії - 36 млрд.
* Військові постійно просили дати можливість вивести війська з казарм і готувати на рубежі оборони. Для цього був потрібен Указ. Саме це прямо вимагає від Президента і Конституція.
У відповідь - виведення бригади ППО з ключевої цілі рф - Гостомеля в Луганську обл. І монарший гнів на переміщення всього 1 бригади на полігон в Херсонській області.
Потрібні Укази зʼявилися лише після того, як агресор підійшов до Дніпра навпроти Херсону.
* Зрештою, ворог відкрито розмістив у 2021-22 біля наших кордонів 180 тис військ.
Якщо Президент боявся оголосити воєнний стан (як того вимагає Конституція), то чому не підписав Указ про застосування ЗСУ?
Чому не оголосив мобілізацію?
Якщо й цього боявся, то чому не призвав у війська 50 тис резервістів першої черги. На допомогу тим 300 морпехам, які стояли на Чонгарі.
Якщо й це страшно, то чому не оголосити хоча б дзеркальні до ворога військові навчання?
Ціна такої політики страуса, який сховав голову в асфальт, - 55 тис кв км Херсонської і Миколаївської областей, які ворог майже без бою захопив у перший місяць війни.
Це понад 50% всіх захоплених територій під час широкомасштабного вторгнення!
І це - мільйони українців у окупації, десятки тисяч вбитих, згвалтованих та катованих.
І за це нема відповідальності.
Зате ми отримуємо промову Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, де він робить винними у всьому інших. І закінчує блюзнірським пасажем: "Так само, як зараз згадують про час перед російським вторгненням, що можна буде сказати про цей час через ще чотири роки? Чи буде хтось із теперішніх сильних світу цього шукати, як зняти з себе відповідальність та виправдатися?"
Хто зараз виправдовується?
показать весь комментарий
24.02.2026 00:39 Ответить
хряк вгодований
показать весь комментарий
24.02.2026 01:02 Ответить
Якщо ви заблукали у лісі - просто йдіть додому...
показать весь комментарий
24.02.2026 01:24 Ответить
Це точно.
А що ці зажирівші паразити брягузи ще можуть.... й на пенсію п#дли не йдуть, а навіщо - ляпай язиком якусь хрінь та отримую люкс життя.
показать весь комментарий
24.02.2026 02:50 Ответить
Війна стій! Раз, два. .....
Клоун- паразит на грошах платників податків, на наших грошах.
показать весь комментарий
24.02.2026 02:48 Ответить
💩💩💩🤮🤮🤮
показать весь комментарий
24.02.2026 05:54 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 07:49 Ответить
Пошановувач водкі, чорної ікри та маасковскіх молоденьких мальчіков.
А ви кажете епштейн....
показать весь комментарий
24.02.2026 08:00 Ответить
 
 