Генсек ООН Гутерриш накануне годовщины вторжения РФ призвал остановить войну в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "немедленному, полному и безусловному" прекращению огня в Украине накануне четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Его заявление опубликовано на сайте ООН, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление ООН

Гутерриш подчеркнул, что война России против Украины представляет серьезную угрозу региональному и международному миру и безопасности. По его словам, именно гражданские украинцы несут основное бремя боевых действий, а 2025 год стал годом с наибольшим количеством жертв среди мирного населения.

Генсек ООН заявил, что длительное продолжение войны только усиливает ее смертоносность и усугубляет гуманитарные последствия.

Поддержка целостности Украины

"Эта разрушительная война является пятном на нашем коллективном сознании и остается угрозой для регионального и международного мира и безопасности. Чем дольше длится война, тем смертоноснее она становится. Гражданское население несет на себе основное бремя этого конфликта", - говорится в призыве.

Он подчеркнул, что справедливый и длительный мир должен соответствовать Уставу ООН, международному праву и резолюциям Организации Объединенных Наций, уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Гутерриш также заверил, что ООН готова поддерживать все дипломатические инициативы, направленные на достижение всеобъемлющего и прочного мира.

