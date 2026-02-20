Каллас призвала Россию к достижению мира в Украине: "Нам нужно увидеть уступки"

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия, как сторона, ответственная за развязывание войны, должна пойти на уступки на пути к подписанию мирного соглашения.

"Переговоры в Женеве в очередной раз показали, что Россия не отступает от своих максималистских требований. По большинству показателей, война стала еще более жестокой для Украины за последний год. Россия затягивает переговоры, а не движется к миру", - подчеркнула Каллас.

ЕС продолжает поддерживать Украину и давит на Москву

Каллас отметила, что ответом Европы является усиление помощи Украине, в частности кредит в размере 90 млрд евро и взносы на разработку гарантий безопасности. В то же время она подчеркнула: "Нам нужно увидеть уступки со стороны России, чтобы иметь устойчивый мир".

Высокий представитель также сообщила, что в следующий понедельник ЕС планирует принять пакет из 20 санкций против России, которые серьезно ухудшают способность Москвы вести войну. "Москва не является непобедимой, ее армия несет рекордные потери, а экономика находится под большой нагрузкой", - добавила Каллас.

Европа укрепляет безопасность и оборону

Каллас отметила, что безопасность Европы сейчас более неопределенна, чем когда-либо за последние десятилетия, из-за угроз со стороны России, нестабильности на Ближнем Востоке и вызовов со стороны Китая.

Она подчеркнула, что Европа предпринимает шаги для укрепления обороноспособности в рамках НАТО, в частности через развитие дешевых средств противовоздушной обороны.

Во время дискуссии в Кракове также обсуждались гибридные угрозы со стороны России, которая, по словам Каллас, "пытается ослабить Европу, не переступая порог открытой войны - от кибератак до саботажа и вторжений дронов".

