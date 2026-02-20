Путин принял решение о полномасштабном вторжении в начале 2020 года
Российский диктатор Владимир Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину в первой половине 2020 года.
Об этом говорится в тексте газеты The Guardian на основе интервью более 100 собеседников из числа украинских, американских и европейских действующих и бывших должностных лиц, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Медиа пишет, что Центральное разведывательное управление США выяснило многое о планах Путина относительно нападения, но точно установить, когда именно он принял решение пойти на решительные действия, сначала не удалось. Впоследствии, анализируя доказательства, некоторые аналитики агентства определили первую половину 2020 года как наиболее вероятный момент.
"В течение этих месяцев Путин принял поправки к конституции, чтобы обеспечить себе пребывание у власти после 2024 года. Затем, находясь в изоляции в течение нескольких месяцев во время пандемии коронавируса, он жадно читал книги по российской истории и размышлял о своем месте в ней", - пишут в СМИ.
Летом жестокое подавление протестного движения в соседней Беларуси ослабило диктатора Александра Лукашенко и сделало его еще более зависимым от Кремля. Это открыло возможность заставить белорусского диктатора разрешить использование территории страны в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія підвела нарід, тому він ненавидить військових і всяко їм шкодить разом зі своєю небритою бубачькаю. І у грьобаного наріду досі винен Порошенко і зінка, тільки не бубачька.
Питання в іншому - чому саме в 20-у році він повірив у те що це в нього вийде.
Усе на це працювало - від розповідей про савєцкоє мароженоє і до серіалів.
Поки у нас у суспільстві є (а вона є) критична маса ідіотів, котрим подобається таке слухати і про таке мріяти - ми у небезпеці.
Мають або вимерти (і це дуже довго), або виїхати, або сісти за глорифікацію загарбників і спроби зруйнувати державність України,
або втратити паспорти України, отримавши паспорти негромадян БЕЗ ПРАВА ГОЛОСУВАТИ і подаватись на виборчі засади.
Як і казали раніше, обрання ватного блазня в Україні було стартовим пострілом для вторгнення РФ.
І всі дії ЗЄ з 2019 по 2022 рік це доводять.
Ну, от зовсім ніяк!
Не міг х..ло не скористатись таким шансом!
Саме тому йому був хороший любий президент України, крім Порошенка!
От любого нарід йому і подарував!
Почитайте "Криголам" Суворова чи "Визволитель" - нема різниці, хто сидить в Кремлі, державний тероризм не змінюється... Хоча, ще одне: Пукін по мамі - "Шеломов", а мама - Марія АБРАМІВНА, якщо хто не знав. Дімон Медведєв - насправді Меахем Ааронович Мендель.
Брежнєв був Ганапольським, Хрущов - Перельмутер, Андропов - Ліберман, Горбачов - Гальдер, Єльцин - Ельцин; Джугашвілі сухорукий ушльопок - син єврея (джуга так і перекладається з осетинської); Ленін - Бланк по мамі (євреї його тушку гоям вже 100 років з гроші показують).
А загалом, складається враження, що "полігон Україна" готували 30 років: забрали ЯЗ, стратегічну авіацію порізали, не приймали в НАТО - ну, от як кацапам не напасти?
А може їх і підштовхнули "зацікавлені особи".
Є така фраза: "Якщо вам здається - вам не здається".