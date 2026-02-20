Путин принял решение о полномасштабном вторжении в начале 2020 года

Российский диктатор Владимир Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину в первой половине 2020 года.

Об этом говорится в тексте газеты The Guardian на основе интервью более 100 собеседников из числа украинских, американских и европейских действующих и бывших должностных лиц, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Медиа пишет, что Центральное разведывательное управление США выяснило многое о планах Путина относительно нападения, но точно установить, когда именно он принял решение пойти на решительные действия, сначала не удалось. Впоследствии, анализируя доказательства, некоторые аналитики агентства определили первую половину 2020 года как наиболее вероятный момент.

"В течение этих месяцев Путин принял поправки к конституции, чтобы обеспечить себе пребывание у власти после 2024 года. Затем, находясь в изоляции в течение нескольких месяцев во время пандемии коронавируса, он жадно читал книги по российской истории и размышлял о своем месте в ней", - пишут в СМИ.

Летом жестокое подавление протестного движения в соседней Беларуси ослабило диктатора Александра Лукашенко и сделало его еще более зависимым от Кремля. Это открыло возможность заставить белорусского диктатора разрешить использование территории страны в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения.

