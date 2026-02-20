РУС
Путин принял решение о полномасштабном вторжении в начале 2020 года

Путин принял решение о войне в начале 2020 года

Российский диктатор Владимир Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину в первой половине 2020 года.

Об этом говорится в тексте газеты The Guardian на основе интервью более 100 собеседников из числа украинских, американских и европейских действующих и бывших должностных лиц, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Медиа пишет, что Центральное разведывательное управление США выяснило многое о планах Путина относительно нападения, но точно установить, когда именно он принял решение пойти на решительные действия, сначала не удалось. Впоследствии, анализируя доказательства, некоторые аналитики агентства определили первую половину 2020 года как наиболее вероятный момент.

"В течение этих месяцев Путин принял поправки к конституции, чтобы обеспечить себе пребывание у власти после 2024 года. Затем, находясь в изоляции в течение нескольких месяцев во время пандемии коронавируса, он жадно читал книги по российской истории и размышлял о своем месте в ней", - пишут в СМИ.

Летом жестокое подавление протестного движения в соседней Беларуси ослабило диктатора Александра Лукашенко и сделало его еще более зависимым от Кремля. Это открыло возможность заставить белорусского диктатора разрешить использование территории страны в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения.

Читайте также: Мир для Путина опасен не меньше, чем война, - The Economist

Автор: 

путин владимир (16080) война в Украине (7318)
+12
А де був ішак? Тільки не кажіть що він нічого не знав, навпаки, в Оман же для чогось літав? Літав, що там підписував чи обговорював воно рано чи пізно стане оприлюднене але я думаю навіть наріду буде видно що оце зелене чмо просто здавало навмисно Україну.
20.02.2026 15:40
+11
правильно , тому обдовбиш 🤡зеленський і допомагав ху* лу поспіхом ,призупинкою розробок далекобіної зброї в Україні , розмінуванням Чонгару , відводом українських військ ,від лінії оборони ... але 73 % хтіли воз'єднання з мишебратами , мають те шо хтіли ...
20.02.2026 15:42
+9
Тобто, РФ готувалася до вторгнення з початку правління ЗЄ.

Як і казали раніше, обрання ватного блазня в Україні було стартовим пострілом для вторгнення РФ.

І всі дії ЗЄ з 2019 по 2022 рік це доводять.
20.02.2026 15:50
А де був ішак? Тільки не кажіть що він нічого не знав, навпаки, в Оман же для чогось літав? Літав, що там підписував чи обговорював воно рано чи пізно стане оприлюднене але я думаю навіть наріду буде видно що оце зелене чмо просто здавало навмисно Україну.
20.02.2026 15:40
якщо керуватися логікою, то якби в Омані все порішалось, то і війни ніякої не потрібно було робити. усе порішали би і без війни. короче, розвели кацапи нашу бубочку, як лоха, скільки би він не говорив публічно, що він не лох. він не лохом міг бути у себе в кварталі чи на нараді десь у райцентрі, де виганяв "розбійників" із зали. а коли взявся за державні серйозні справи, то виявився справжнім лохом. коли ти цвіркаєш і гнеш проти ху йла пальці, то у випадку можливого замісу, ти маєш бути готовим дати отвєтку. це означає, що ти маєш посилювти свою армію, а не хєрити її фінансування. якщо хєриш армію, то тоді не цвіркай до ху йла, не дратуй його. веди себе дипломатично стримано. поїхали у Нориандію на саміт, то замість погодженого зермаком і козаком документу дали ху йлу на підпис зовсім інший документ. бубочка думала, що може так розвести чекіста. не вийшло. чекіст закипів і наказав готуватися до вторгнення..
20.02.2026 16:03
це все справедливо для лоха-зеленського, але "зеленський президент-лох" це москальський проект "Буратино", тому все не так. Перший загинувший в операції "Буратино" був Тимчук, бо він був керівником громадської організації «Центр військово-політичних досліджень» і був координатором групи «Інформаційний супротив». Він був головною препоною для брехні зеленського і шобли.
20.02.2026 16:30
А хіба нарід проти? Нарід якраз і голосував за обіцянку "сайтісь пасєрєдінє"
Армія підвела нарід, тому він ненавидить військових і всяко їм шкодить разом зі своєю небритою бубачькаю. І у грьобаного наріду досі винен Порошенко і зінка, тільки не бубачька.
20.02.2026 16:10
Де був? Не знаю. Мабуть, В стране Оз. Ви зрозуміли, що стаття-це ретроспектива погляд назад на 5 років. Добре бути розумним заднім числом.
20.02.2026 16:23
правильно , тому обдовбиш 🤡зеленський і допомагав ху* лу поспіхом ,призупинкою розробок далекобіної зброї в Україні , розмінуванням Чонгару , відводом українських військ ,від лінії оборони ... але 73 % хтіли воз'єднання з мишебратами , мають те шо хтіли ...
20.02.2026 15:42
Нагадайте собі, як воно перелякано називало Московію "та сторона".
20.02.2026 16:30
Попер на Київ - удар з білорусі був несподіваний
20.02.2026 15:43
Але можновладці встигли підготуватись, поки зеленський заспокоював народ
20.02.2026 16:00
Інфошум ... вони , зараз , це не можуть знати . Це знають лише в кремлі , а там вміють зберігати таємниці
20.02.2026 15:44
Пальцем в небо. Таежный царь унаследовал эту идею от Ельцина, мечтающего о том же.
20.02.2026 15:47
Він міг хоч від Сраліна ідею окупації Європи унаслідувати.
Питання в іншому - чому саме в 20-у році він повірив у те що це в нього вийде.
20.02.2026 16:23
Він і до корони мріяв про радянський союз і не він один. Там чверть віку працювала і працює пропаганда повернення всіх під руку московії.
Усе на це працювало - від розповідей про савєцкоє мароженоє і до серіалів.

Поки у нас у суспільстві є (а вона є) критична маса ідіотів, котрим подобається таке слухати і про таке мріяти - ми у небезпеці.
Мають або вимерти (і це дуже довго), або виїхати, або сісти за глорифікацію загарбників і спроби зруйнувати державність України,
або втратити паспорти України, отримавши паспорти негромадян БЕЗ ПРАВА ГОЛОСУВАТИ і подаватись на виборчі засади.
20.02.2026 15:47
От значить коли картопляний тарган сів свою карту про "откуда на Беларусь готовилось нападение" (с) малювати 🤔
20.02.2026 15:48
Тобто, РФ готувалася до вторгнення з початку правління ЗЄ.

Як і казали раніше, обрання ватного блазня в Україні було стартовим пострілом для вторгнення РФ.

І всі дії ЗЄ з 2019 по 2022 рік це доводять.
20.02.2026 15:50
Ну так , це не просто збіг обставин я думаю ще так сказати троянський кінь під соусом "демократично" обраної влади від "наріду" , читати треба, неформальний агент фсб козир, який виконав і продовжує бездоганно виконувати вказівки свого кремлівського шефа.
20.02.2026 16:02
Це вже давно відомо... У 2020-му почали масово повертать у армію офіцерів, які були раніше звільнені з служби за скороченням штатів, обмежено придатних, і навіть звільнеих по дискредитації (частіше всього, за алкоголізм). Знаю про подібне, з особистих контактів...
20.02.2026 15:51
маєш на увазі армію орків?
20.02.2026 16:09
А яку ж іще? З нашої, при Януковичу, масово звільняли, за будь-яких причин, офіцерів, які мали бойовий досвід Афганістану... Особливо - артилеристів... З нашими говорив особисто - бо з багатьма був знайомий...
20.02.2026 16:16
зєлічка у владу прийшов, в очку шось прочитав, - однозначний момент зривати день! "вчора було рано, завтра буде пізно"
20.02.2026 15:51
І скажіть, що з результатами виборів в 2019-му це рішення ніяк не пов*язане!
Ну, от зовсім ніяк!
Не міг х..ло не скористатись таким шансом!
Саме тому йому був хороший любий президент України, крім Порошенка!
От любого нарід йому і подарував!
20.02.2026 15:56
Ніяк. Війна була невідворотня, хоча б сама йюля була. Розумні люди це знали ще з 90х.
20.02.2026 16:26
Ідею примусового повернення України в ,,лоно,, почали виношувати наступного дня після підписання розпаду СРСР. ***** просто це почав робити.
20.02.2026 16:03
Все в стопітсотий раз співпало - Оманська зустріч ЗЕлупи та Єрмака з патрушевим в січні 2020, зняття клістронів з нашого ППО влітку 2020, призначення агентів фсб Кулініча, Наумова теж 2020 рік, злиття операції по вагнерівцям теж 2020, перший зрив оборонного замовлення теж у 2020 році, все співпадає...
20.02.2026 16:09
Для себе це ***** його затвердило ще як тільки кокнув єльцина з своєю бандою.
20.02.2026 16:09 Ответить
Ну правильно. В Омане, в январе 2020 года, зеленский продал Украину. Ковид москалям помешал.
20.02.2026 16:19 Ответить
Зустріч зеленського з патрушевим в Омані також відбулась на початку 2020 року
20.02.2026 16:19 Ответить
З Бідоном йухло ухвалювало рішення про повномасштабне вторгнення. Негр Обама продав кацапам Крим та Донбас . А Бідон повинен був повинен забеспечити інтеграцію до кацапстану проданих українських теріторій. але піло все трохи не плану
20.02.2026 16:22 Ответить
Згоден на 100%.
20.02.2026 16:27 Ответить
Який саме з цих "Путіних" прийняв рішення? Коллективний?
Почитайте "Криголам" Суворова чи "Визволитель" - нема різниці, хто сидить в Кремлі, державний тероризм не змінюється... Хоча, ще одне: Пукін по мамі - "Шеломов", а мама - Марія АБРАМІВНА, якщо хто не знав. Дімон Медведєв - насправді Меахем Ааронович Мендель.
Брежнєв був Ганапольським, Хрущов - Перельмутер, Андропов - Ліберман, Горбачов - Гальдер, Єльцин - Ельцин; Джугашвілі сухорукий ушльопок - син єврея (джуга так і перекладається з осетинської); Ленін - Бланк по мамі (євреї його тушку гоям вже 100 років з гроші показують).
А загалом, складається враження, що "полігон Україна" готували 30 років: забрали ЯЗ, стратегічну авіацію порізали, не приймали в НАТО - ну, от як кацапам не напасти?
А може їх і підштовхнули "зацікавлені особи".
Є така фраза: "Якщо вам здається - вам не здається".
20.02.2026 16:30 Ответить
 
 