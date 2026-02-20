Мир для Путина опасен не меньше, чем война, - The Economist

Мирное соглашение может стать для российского диктатора Владимира Путина политическим вызовом, угрожающим экономической и внутренней нестабильностью в РФ.

Несмотря на надежды Кремля на то, что возвращение Дональда Трампа к власти в США и переговоры в Женеве заставят Украину капитулировать, реальность оказывается гораздо сложнее. Даже территориальные уступки, на которые мог бы рассчитывать Путин, не решают фундаментальных проблем, угрожающих его режиму.

Военное истощение и нехватка ресурсов

Первая ключевая проблема — критическое замедление темпов наступления. Если во время Второй мировой войны советская армия за четыре года прошла 1600 км до Берлина, то за аналогичный период нынешней войны российские войска в Донецкой области продвинулись лишь на 60 км.

Ресурс для прорыва исчерпывается: к началу 2026 года Россия начала терять больше солдат, чем способна мобилизовать. Новобранцы плохо обучены, уровень дезертирства рекордно высок, а связь на передовой парализована после отключения Telegram правительством РФ и блокировки Starlink.

Экономические риски и угроза внутреннего кризиса

Экономический аспект становится для Кремля не менее опасным, чем военный. Российская модель держится на огромных выплатах наемникам, а не на патриотизме, что постоянно повышает стоимость ведения войны на фоне падения доходов от нефти и роста долгов.

Эксперты прогнозируют, что даже заключение мира может спровоцировать кризис внутри России. Переход от военной к мирной экономике грозит глубокой рецессией, а тысячи ветеранов, которые вернутся с фронта и не смогут найти работу, могут стать фактором политической нестабильности.

Путин между войной и миром

В конце концов, по версии The Economist, Путин боится мира так же сильно, как и затяжной войны. Любое соглашение, которое не будет означать полного уничтожения украинской государственности, подорвет миф о нем как о "выдающемся лидере в истории".

Российский диктатор может продолжать удары по энергосистеме Украины, пытаясь сломать ее экономику, однако эти действия не способны обеспечить ему стратегическую победу - вместо этого они только глубже загоняют саму Россию в зону экономической деградации.

