Мир для Путина опасен не меньше, чем война, - The Economist

Мирное соглашение может стать для российского диктатора Владимира Путина политическим вызовом, угрожающим экономической и внутренней нестабильностью в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

Несмотря на надежды Кремля на то, что возвращение Дональда Трампа к власти в США и переговоры в Женеве заставят Украину капитулировать, реальность оказывается гораздо сложнее. Даже территориальные уступки, на которые мог бы рассчитывать Путин, не решают фундаментальных проблем, угрожающих его режиму.

Военное истощение и нехватка ресурсов

Первая ключевая проблема — критическое замедление темпов наступления. Если во время Второй мировой войны советская армия за четыре года прошла 1600 км до Берлина, то за аналогичный период нынешней войны российские войска в Донецкой области продвинулись лишь на 60 км.

Ресурс для прорыва исчерпывается: к началу 2026 года Россия начала терять больше солдат, чем способна мобилизовать. Новобранцы плохо обучены, уровень дезертирства рекордно высок, а связь на передовой парализована после отключения Telegram правительством РФ и блокировки Starlink.

Экономические риски и угроза внутреннего кризиса

Экономический аспект становится для Кремля не менее опасным, чем военный. Российская модель держится на огромных выплатах наемникам, а не на патриотизме, что постоянно повышает стоимость ведения войны на фоне падения доходов от нефти и роста долгов.

Эксперты прогнозируют, что даже заключение мира может спровоцировать кризис внутри России. Переход от военной к мирной экономике грозит глубокой рецессией, а тысячи ветеранов, которые вернутся с фронта и не смогут найти работу, могут стать фактором политической нестабильности.

Путин между войной и миром

В конце концов, по версии The Economist, Путин боится мира так же сильно, как и затяжной войны. Любое соглашение, которое не будет означать полного уничтожения украинской государственности, подорвет миф о нем как о "выдающемся лидере в истории".

Российский диктатор может продолжать удары по энергосистеме Украины, пытаясь сломать ее экономику, однако эти действия не способны обеспечить ему стратегическую победу - вместо этого они только глубже загоняют саму Россию в зону экономической деградации.

+9
Как там пели активисты управдома Швондера:

"Тяжелые годы - уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие - приходят.
Они будут тоже трудны."
показать весь комментарий
20.02.2026 07:17 Ответить
+5
Війна вигідна для збереження влади як для путіна так і для Зеленського.
показать весь комментарий
20.02.2026 07:42 Ответить
+5
Так все правильно... Подібне стосується будь-яких тривалих війн. Наприклад, Король Фердінанд, з королевою Ізабеллою, врятували Іспанію, після Реконкісти, тим, що стали відправлять ветеранів, на завоювання Нового світу. Наслідки Столітньої війни королі Франції "гасили" кілька десятків років. Війни часів Реформації а Німеччині, призвели до розвалу німецької нації та створення, на кілька століть, маси незалежних князівств. Спалах бандитизму після І Світової війни був "завуальований" революціями, національно-визвольним рухом у новостворених країнах, та Громадянською війною, в Росії. Бандитизм після ІІ Світової, в СРСР, придушували років з десять, шляхом найжорстокішого терору... (не плутать з боротьбою УПА та підрозділів АК, "лісових братів" та "кайтселійт").
Те ж буде і зараз... Коли майже МІЛЬЙОН зрілих чоловіків, які "сьорбнули крові", із "зірваними моральними гальмами", які відвикли від праці, у мирних умовах, повернуться додому, а там зіткнуться з безробіттям, нестатками, і байдужістю влади, вони почнуть шукать "легких заробітків" А їх можна отримать, тільки зі зброєю в руках...
показать весь комментарий
20.02.2026 08:16 Ответить
"Король Фердінанд, з королевою Ізабеллою, врятували Іспанію, після Реконкісти, тим, що стали відправлять ветеранів, на завоювання Нового світу"

Між Реконкістою і відкриттям "Нового світу" декілька століть.
показать весь комментарий
20.02.2026 08:41 Ответить
Вся ця аналітка стосується адекватних людей та країн. А не тих, у кого "місія собірателя русікіх земель". Як раз видно, що Путіна влаштовує повільний наступ, бо наступ є наступ.
показать весь комментарий
20.02.2026 07:20 Ответить
Так нехай в такому випадку трахне себе , а потім утопиться. І одразу полегшає.
показать весь комментарий
20.02.2026 07:25 Ответить
пуйло на 🖕
показать весь комментарий
20.02.2026 07:27 Ответить
То хай воює? - економісти - нах!
показать весь комментарий
20.02.2026 07:41 Ответить
Війна вигідна для збереження влади як для путіна так і для Зеленського.
показать весь комментарий
20.02.2026 07:42 Ответить
Тим більше шо Трамп після завершення війни обіцяє вовану повний аудит допомоги-
показать весь комментарий
20.02.2026 08:43 Ответить
Оце так відкриття!
показать весь комментарий
20.02.2026 08:05 Ответить
путіну пох, з ним ще весь світ дружити і торгувати буде, а ось для Потужного ішака це втрата влади з усіма наслідками для нього
показать весь комментарий
20.02.2026 08:31 Ответить
100%так і буде.. З нам вже ніхто не має справ крім лідерів Євросоюзу які тримають лідора за яйця і не дають йому закінчувати війну бо знають шо після війни їм теж всім буде торба
показать весь комментарий
20.02.2026 08:49 Ответить
 
 