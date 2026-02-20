Мир для Путина опасен не меньше, чем война, - The Economist
Мирное соглашение может стать для российского диктатора Владимира Путина политическим вызовом, угрожающим экономической и внутренней нестабильностью в РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.
Несмотря на надежды Кремля на то, что возвращение Дональда Трампа к власти в США и переговоры в Женеве заставят Украину капитулировать, реальность оказывается гораздо сложнее. Даже территориальные уступки, на которые мог бы рассчитывать Путин, не решают фундаментальных проблем, угрожающих его режиму.
Военное истощение и нехватка ресурсов
Первая ключевая проблема — критическое замедление темпов наступления. Если во время Второй мировой войны советская армия за четыре года прошла 1600 км до Берлина, то за аналогичный период нынешней войны российские войска в Донецкой области продвинулись лишь на 60 км.
Ресурс для прорыва исчерпывается: к началу 2026 года Россия начала терять больше солдат, чем способна мобилизовать. Новобранцы плохо обучены, уровень дезертирства рекордно высок, а связь на передовой парализована после отключения Telegram правительством РФ и блокировки Starlink.
Экономические риски и угроза внутреннего кризиса
Экономический аспект становится для Кремля не менее опасным, чем военный. Российская модель держится на огромных выплатах наемникам, а не на патриотизме, что постоянно повышает стоимость ведения войны на фоне падения доходов от нефти и роста долгов.
Эксперты прогнозируют, что даже заключение мира может спровоцировать кризис внутри России. Переход от военной к мирной экономике грозит глубокой рецессией, а тысячи ветеранов, которые вернутся с фронта и не смогут найти работу, могут стать фактором политической нестабильности.
Путин между войной и миром
В конце концов, по версии The Economist, Путин боится мира так же сильно, как и затяжной войны. Любое соглашение, которое не будет означать полного уничтожения украинской государственности, подорвет миф о нем как о "выдающемся лидере в истории".
Российский диктатор может продолжать удары по энергосистеме Украины, пытаясь сломать ее экономику, однако эти действия не способны обеспечить ему стратегическую победу - вместо этого они только глубже загоняют саму Россию в зону экономической деградации.
"Тяжелые годы - уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие - приходят.
Они будут тоже трудны."
Те ж буде і зараз... Коли майже МІЛЬЙОН зрілих чоловіків, які "сьорбнули крові", із "зірваними моральними гальмами", які відвикли від праці, у мирних умовах, повернуться додому, а там зіткнуться з безробіттям, нестатками, і байдужістю влади, вони почнуть шукать "легких заробітків" А їх можна отримать, тільки зі зброєю в руках...
Між Реконкістою і відкриттям "Нового світу" декілька століть.