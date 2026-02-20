Мир для Путіна небезпечний не менше за війну, - The Economist

Мирна угода може стати для російського диктатора Володимира Путіна політичним викликом, що загрожує економічною та внутрішньою нестабільністю в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Попри сподівання Кремля на те, що повернення Дональд Трамп до влади в США та переговори в Женеві змусять Україну капітулювати, реальність виявляється значно складнішою. Навіть територіальні поступки, на які міг би розраховувати Путін, не вирішують фундаментальних проблем, що загрожують його режиму.

Військове виснаження та брак ресурсів

Перша ключова проблема - критичне сповільнення темпів наступу. Якщо під час Другої світової війни радянська армія за чотири роки пройшла 1600 км до Берліна, то за аналогічний період нинішньої війни російські війська на Донеччині просунулися лише на 60 км.

Ресурс для прориву вичерпується: до початку 2026 року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж здатна мобілізувати. Новобранці погано навчені, рівень дезертирства рекордно високий, а зв’язок на передовій паралізований після відключення Telegram урядом РФ та блокування Starlink.

Економічні ризики та загроза внутрішньої кризи

Економічний аспект стає для Кремля не менш небезпечним, ніж воєнний. Російська модель тримається на величезних виплатах найманцям, а не на патріотизмі, що постійно підвищує вартість ведення війни на тлі падіння доходів від нафти та зростання боргів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вважає "історичним лайном" промови Путіна про "причини" війни проти України

Експерти прогнозують, що навіть укладання миру може спровокувати кризу всередині Росії. Перехід від воєнної до мирної економіки загрожує глибокою рецесією, а тисячі ветеранів, які повернуться з фронту і не зможуть знайти роботу, можуть стати фактором політичної нестабільності.

Путін між війною та миром

Зрештою, за версією The Economist, Путін боїться миру так само сильно, як і затяжної війни. Будь-яка угода, що не означатиме повного знищення української державності, підірве міф про нього як про "видатного лідера в історії".

Російський диктатор може продовжувати удари по енергосистемі України, намагаючись зламати її економіку, проте ці дії не здатні забезпечити йому стратегічну перемогу - натомість вони лише глибше заганяють саму Росію в зону економічної деградації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін навмисно атакує американські компанії в Україні, - сенатори-демократи