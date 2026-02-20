Мир для Путіна небезпечний не менше за війну, - The Economist

Мирна угода може стати для російського диктатора Володимира Путіна політичним викликом, що загрожує економічною та внутрішньою нестабільністю в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

Попри сподівання Кремля на те, що повернення Дональд Трамп до влади в США та переговори в Женеві змусять Україну капітулювати, реальність виявляється значно складнішою. Навіть територіальні поступки, на які міг би розраховувати Путін, не вирішують фундаментальних проблем, що загрожують його режиму.

Військове виснаження та брак ресурсів

Перша ключова проблема - критичне сповільнення темпів наступу. Якщо під час Другої світової війни радянська армія за чотири роки пройшла 1600 км до Берліна, то за аналогічний період нинішньої війни російські війська на Донеччині просунулися лише на 60 км.

Ресурс для прориву вичерпується: до початку 2026 року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж здатна мобілізувати. Новобранці погано навчені, рівень дезертирства рекордно високий, а зв’язок на передовій паралізований після відключення Telegram урядом РФ та блокування Starlink.

Економічні ризики та загроза внутрішньої кризи

Економічний аспект стає для Кремля не менш небезпечним, ніж воєнний. Російська модель тримається на величезних виплатах найманцям, а не на патріотизмі, що постійно підвищує вартість ведення війни на тлі падіння доходів від нафти та зростання боргів.

Експерти прогнозують, що навіть укладання миру може спровокувати кризу всередині Росії. Перехід від воєнної до мирної економіки загрожує глибокою рецесією, а тисячі ветеранів, які повернуться з фронту і не зможуть знайти роботу, можуть стати фактором політичної нестабільності.

Путін між війною та миром

Зрештою, за версією The Economist, Путін боїться миру так само сильно, як і затяжної війни. Будь-яка угода, що не означатиме повного знищення української державності, підірве міф про нього як про "видатного лідера в історії".

Російський диктатор може продовжувати удари по енергосистемі України, намагаючись зламати її економіку, проте ці дії не здатні забезпечити йому стратегічну перемогу - натомість вони лише глибше заганяють саму Росію в зону економічної деградації.

Топ коментарі
+11
Как там пели активисты управдома Швондера:

"Тяжелые годы - уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие - приходят.
Они будут тоже трудны."
показати весь коментар
20.02.2026 07:17 Відповісти
+10
Так все правильно... Подібне стосується будь-яких тривалих війн. Наприклад, Король Фердінанд, з королевою Ізабеллою, врятували Іспанію, після Реконкісти, тим, що стали відправлять ветеранів, на завоювання Нового світу. Наслідки Столітньої війни королі Франції "гасили" кілька десятків років. Війни часів Реформації а Німеччині, призвели до розвалу німецької нації та створення, на кілька століть, маси незалежних князівств. Спалах бандитизму після І Світової війни був "завуальований" революціями, національно-визвольним рухом у новостворених країнах, та Громадянською війною, в Росії. Бандитизм після ІІ Світової, в СРСР, придушували років з десять, шляхом найжорстокішого терору... (не плутать з боротьбою УПА та підрозділів АК, "лісових братів" та "кайтселійт").
Те ж буде і зараз... Коли майже МІЛЬЙОН зрілих чоловіків, які "сьорбнули крові", із "зірваними моральними гальмами", які відвикли від праці, у мирних умовах, повернуться додому, а там зіткнуться з безробіттям, нестатками, і байдужістю влади, вони почнуть шукать "легких заробітків" А їх можна отримать, тільки зі зброєю в руках...
показати весь коментар
20.02.2026 08:16 Відповісти
+9
Війна вигідна для збереження влади як для путіна так і для Зеленського.
показати весь коментар
20.02.2026 07:42 Відповісти
"Король Фердінанд, з королевою Ізабеллою, врятували Іспанію, після Реконкісти, тим, що стали відправлять ветеранів, на завоювання Нового світу"

Між Реконкістою і відкриттям "Нового світу" декілька століть.
показати весь коментар
20.02.2026 08:41 Відповісти
Реконкіста (ісп. Reconquista - відвоювання) - це тривалий процес відвоювання християнськими королівствами (Кастилія, Арагон, Португалія та ін.) земель Піренейського півострова, захоплених мусульманами (маврами) у 711-718 роках. Період тривав майже 8 століть, з 722 по 1492 рік, закінчившись падінням Гранади та об'єднанням Іспанії під владою католицьких монархів. Христофор Колумб відкрив Америку 12 жовтня 1492 року. У ході своєї першої експедиції, шукаючи західний шлях до Індії, іспанська експедиція досягла острова Сан-Сальвадор у Багамському архіпелазі.
Питання є?
показати весь коментар
20.02.2026 09:16 Відповісти
Вся ця аналітка стосується адекватних людей та країн. А не тих, у кого "місія собірателя русікіх земель". Як раз видно, що Путіна влаштовує повільний наступ, бо наступ є наступ.
показати весь коментар
20.02.2026 07:20 Відповісти
Так нехай в такому випадку трахне себе , а потім утопиться. І одразу полегшає.
показати весь коментар
20.02.2026 07:25 Відповісти
пуйло на 🖕
показати весь коментар
20.02.2026 07:27 Відповісти
То хай воює? - економісти - нах!
показати весь коментар
20.02.2026 07:41 Відповісти
Війна вигідна для збереження влади як для путіна так і для Зеленського.
показати весь коментар
20.02.2026 07:42 Відповісти
Тим більше шо Трамп після завершення війни обіцяє вовану повний аудит допомоги-
показати весь коментар
20.02.2026 08:43 Відповісти
Оце так відкриття!
показати весь коментар
20.02.2026 08:05 Відповісти
путіну пох, з ним ще весь світ дружити і торгувати буде, а ось для Потужного ішака це втрата влади з усіма наслідками для нього
показати весь коментар
20.02.2026 08:31 Відповісти
100%так і буде.. З нам вже ніхто не має справ крім лідерів Євросоюзу які тримають лідора за яйця і не дають йому закінчувати війну бо знають шо після війни їм теж всім буде торба
показати весь коментар
20.02.2026 08:49 Відповісти
Росія все своє існування займається поглинанням чужих територій і знищенням народів навколо себе

Це воронка, яка затягує до свого мерзенного болота усіх, хто не зміг дати відсіч
показати весь коментар
20.02.2026 09:20 Відповісти
чорна діра поглинає тільки найслабших, сильних не в змозі поглинути
показати весь коментар
20.02.2026 09:27 Відповісти
Та й до переговорів треба посилати найсильніших дипломатів країни, а не арахамій
Соромно дивитись на цю убогу делегацію від найвеличнішого
показати весь коментар
20.02.2026 09:52 Відповісти
Допоки українці не стануть мажоритарними тримачами влади на своїй землі, доти будуть за нас перемовини арахамії і т п чужинці

чудес не існує є закономірність
показати весь коментар
20.02.2026 10:36 Відповісти
А наш бідоносець пропустив расєю до України, розмінувавши Чонгар і з цього почалося страшне
А ще й прокукарікав, що " нада только пиристать стрєлять"
І дивно було б, якби расєя цим не скористувалась
Ій буквально піднесли ключі від України на "тарєлочкє з золотой кайомочкой"
показати весь коментар
20.02.2026 09:37 Відповісти
Отак расєя легко і швидко влізла до України, а тепер витиснути її звідси можна тільки надзусиллям
показати весь коментар
20.02.2026 09:44 Відповісти
Украинцы и остальные. Это для Зеленского мир опасен. его грохнут как только он не у власти будет. его же покравители.
показати весь коментар
20.02.2026 10:31 Відповісти
це знають навіть іжаки в лісі що в мирний час його зметуть з потрохами за годину і ніяка поліція або удо не воятує .
впевнений що те саме буде і з ****** недивлячить на те що переважно московити значно дурніші за українців ...
але там ситуація ускладнена тим що з ядерним озброєнням
показати весь коментар
20.02.2026 10:41 Відповісти
 
 