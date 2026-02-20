Мир для Путіна небезпечний не менше за війну, - The Economist
Мирна угода може стати для російського диктатора Володимира Путіна політичним викликом, що загрожує економічною та внутрішньою нестабільністю в РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.
Попри сподівання Кремля на те, що повернення Дональд Трамп до влади в США та переговори в Женеві змусять Україну капітулювати, реальність виявляється значно складнішою. Навіть територіальні поступки, на які міг би розраховувати Путін, не вирішують фундаментальних проблем, що загрожують його режиму.
Військове виснаження та брак ресурсів
Перша ключова проблема - критичне сповільнення темпів наступу. Якщо під час Другої світової війни радянська армія за чотири роки пройшла 1600 км до Берліна, то за аналогічний період нинішньої війни російські війська на Донеччині просунулися лише на 60 км.
Ресурс для прориву вичерпується: до початку 2026 року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж здатна мобілізувати. Новобранці погано навчені, рівень дезертирства рекордно високий, а зв’язок на передовій паралізований після відключення Telegram урядом РФ та блокування Starlink.
Економічні ризики та загроза внутрішньої кризи
Економічний аспект стає для Кремля не менш небезпечним, ніж воєнний. Російська модель тримається на величезних виплатах найманцям, а не на патріотизмі, що постійно підвищує вартість ведення війни на тлі падіння доходів від нафти та зростання боргів.
Експерти прогнозують, що навіть укладання миру може спровокувати кризу всередині Росії. Перехід від воєнної до мирної економіки загрожує глибокою рецесією, а тисячі ветеранів, які повернуться з фронту і не зможуть знайти роботу, можуть стати фактором політичної нестабільності.
Путін між війною та миром
Зрештою, за версією The Economist, Путін боїться миру так само сильно, як і затяжної війни. Будь-яка угода, що не означатиме повного знищення української державності, підірве міф про нього як про "видатного лідера в історії".
Російський диктатор може продовжувати удари по енергосистемі України, намагаючись зламати її економіку, проте ці дії не здатні забезпечити йому стратегічну перемогу - натомість вони лише глибше заганяють саму Росію в зону економічної деградації.
"Тяжелые годы - уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие - приходят.
Они будут тоже трудны."
Те ж буде і зараз... Коли майже МІЛЬЙОН зрілих чоловіків, які "сьорбнули крові", із "зірваними моральними гальмами", які відвикли від праці, у мирних умовах, повернуться додому, а там зіткнуться з безробіттям, нестатками, і байдужістю влади, вони почнуть шукать "легких заробітків" А їх можна отримать, тільки зі зброєю в руках...
