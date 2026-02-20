Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення на початку 2020 року, - The Guardian
Російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну у першій половині 2020 року.
Про це йдеться у тексті газети The Guardian на основі інтерв'ю понад 100 співрозмовників з-поміж українських, американських та європейських чинних і колишніх посадовців, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Медіа пише, що Центральне розвідувальне управління США з'ясувало багато про плани Путіна щодо нападу, але точно встановити, коли саме він ухвалив рішення піти на рішучі дії, спочатку не вдалося. Згодом, аналізуючи докази, деякі аналітики агентства визначили першу половину 2020 року як найімовірніший момент.
"Протягом цих місяців Путін ухвалив поправки до конституції, щоб забезпечити собі перебування при владі після 2024 року. Потім, перебуваючи в ізоляції протягом кількох місяців під час пандемії коронавірусу, він жадібно читав книги з російської історії та розмірковував про своє місце у ній", - пишуть у ЗМІ.
Влітку жорстоке придушення протестного руху в сусідній Білорусі послабило диктатора Олександра Лукашенка і зробило його ще більш залежним від Кремля. Це відкрило можливість змусити білоруського диктатора дозволити використання території країни як плацдарму для повномасштабного вторгнення.
а план олігархів на перший погляд був перспективний: погодитися на будь-яку формулу штайнмаєра, провести вибори на донбасі і святкувати там перемогу партією слуга урода. вони настільки повірили в свою хитрість і винятковість, шо навіть не уявляли інших розкладів. бажаю всім вищезгаданим виродкам здохнути в кровавих муках.
Армія підвела нарід, тому він ненавидить військових і всяко їм шкодить разом зі своєю небритою бубачькаю. І у грьобаного наріду досі винен Порошенко і зінка, тільки не бубачька.
Питання в іншому - чому саме в 20-у році він повірив у те що це в нього вийде.
Звучить вона приблизно так: "путєн прі парашенкє думал чьто Украіна фсіравно станєт как бєларашка прі лукашенкє (але так чомусь і не стала) і нє нада будєт за нійо ваівать , а от прі зєлєбобіусє путєн понял чьто Украіна ат ніво уже ушла - і пашол вайной".
Якщо це вона - то це недолуга підгонка фактів під реальність і не більше того. Адже саме голосування 19-го року і заміщення майданівців Пороха-Турчинова-Парубія-Яценюка на антимайданівців Зєлю-Єрмака-Татарова ***** просто не міг сприйняти ніяк інакше як сигнал до готовності населення до капітуляції і підкорення рашці.
Усе на це працювало - від розповідей про савєцкоє мароженоє і до серіалів.
Поки у нас у суспільстві є (а вона є) критична маса ідіотів, котрим подобається таке слухати і про таке мріяти - ми у небезпеці.
Мають або вимерти (і це дуже довго), або виїхати, або сісти за глорифікацію загарбників і спроби зруйнувати державність України,
або втратити паспорти України, отримавши паспорти негромадян БЕЗ ПРАВА ГОЛОСУВАТИ і подаватись на виборчі засади.
Як і казали раніше, обрання ватного блазня в Україні було стартовим пострілом для вторгнення РФ.
І всі дії ЗЄ з 2019 по 2022 рік це доводять.
Ну, от зовсім ніяк!
Не міг х..ло не скористатись таким шансом!
Саме тому йому був хороший любий президент України, крім Порошенка!
От любого нарід йому і подарував!
Скільки вам було в "90-х"?