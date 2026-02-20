Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення на початку 2020 року, - The Guardian

Російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну у першій половині 2020 року.

Про це йдеться у тексті газети The Guardian на основі інтерв'ю понад 100 співрозмовників з-поміж українських, американських та європейських чинних і колишніх посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Медіа пише, що Центральне розвідувальне управління США з'ясувало багато про плани Путіна щодо нападу, але точно встановити, коли саме він ухвалив рішення піти на рішучі дії, спочатку не вдалося. Згодом, аналізуючи докази, деякі аналітики агентства визначили першу половину 2020 року як найімовірніший момент.

"Протягом цих місяців Путін ухвалив поправки до конституції, щоб забезпечити собі перебування при владі після 2024 року. Потім, перебуваючи в ізоляції протягом кількох місяців під час пандемії коронавірусу, він жадібно читав книги з російської історії та розмірковував про своє місце у ній", - пишуть у ЗМІ.

Влітку жорстоке придушення протестного руху в сусідній Білорусі послабило диктатора Олександра Лукашенка і зробило його ще більш залежним від Кремля. Це відкрило можливість змусити білоруського диктатора дозволити використання території країни як плацдарму для повномасштабного вторгнення.

