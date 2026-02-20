УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11195 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
13 957 55

Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення на початку 2020 року, - The Guardian

Путін ухвалив рішення про війну на початку 2020 року

Російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну у першій половині 2020 року.

Про це йдеться у тексті газети The Guardian на основі інтерв'ю понад 100 співрозмовників з-поміж українських, американських та європейських чинних і колишніх посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Медіа пише, що Центральне розвідувальне управління США з'ясувало багато про плани Путіна щодо нападу, але точно встановити, коли саме він ухвалив рішення піти на рішучі дії, спочатку не вдалося. Згодом, аналізуючи докази, деякі аналітики агентства визначили першу половину 2020 року як найімовірніший момент.

"Протягом цих місяців Путін ухвалив поправки до конституції, щоб забезпечити собі перебування при владі після 2024 року. Потім, перебуваючи в ізоляції протягом кількох місяців під час пандемії коронавірусу, він жадібно читав книги з російської історії та розмірковував про своє місце у ній", - пишуть у ЗМІ.

Влітку жорстоке придушення протестного руху в сусідній Білорусі послабило диктатора Олександра Лукашенка і зробило його ще більш залежним від Кремля. Це відкрило можливість змусити білоруського диктатора дозволити використання території країни як плацдарму для повномасштабного вторгнення.

Також читайте: Мир для Путіна небезпечний не менше за війну, - The Economist

Автор: 

путін володимир (25416) війна в Україні (8402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
А де був ішак? Тільки не кажіть що він нічого не знав, навпаки, в Оман же для чогось літав? Літав, що там підписував чи обговорював воно рано чи пізно стане оприлюднене але я думаю навіть наріду буде видно що оце зелене чмо просто здавало навмисно Україну.
показати весь коментар
20.02.2026 15:40 Відповісти
+22
правильно , тому обдовбиш 🤡зеленський і допомагав ху* лу поспіхом ,призупинкою розробок далекобіної зброї в Україні , розмінуванням Чонгару , відводом українських військ ,від лінії оборони ... але 73 % хтіли воз'єднання з мишебратами , мають те шо хтіли ...
показати весь коментар
20.02.2026 15:42 Відповісти
+19
Тобто, РФ готувалася до вторгнення з початку правління ЗЄ.

Як і казали раніше, обрання ватного блазня в Україні було стартовим пострілом для вторгнення РФ.

І всі дії ЗЄ з 2019 по 2022 рік це доводять.
показати весь коментар
20.02.2026 15:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де був ішак? Тільки не кажіть що він нічого не знав, навпаки, в Оман же для чогось літав? Літав, що там підписував чи обговорював воно рано чи пізно стане оприлюднене але я думаю навіть наріду буде видно що оце зелене чмо просто здавало навмисно Україну.
показати весь коментар
20.02.2026 15:40 Відповісти
якщо керуватися логікою, то якби в Омані все порішалось, то і війни ніякої не потрібно було робити. усе порішали би і без війни. короче, розвели кацапи нашу бубочку, як лоха, скільки би він не говорив публічно, що він не лох. він не лохом міг бути у себе в кварталі чи на нараді десь у райцентрі, де виганяв "розбійників" із зали. а коли взявся за державні серйозні справи, то виявився справжнім лохом. коли ти цвіркаєш і гнеш проти ху йла пальці, то у випадку можливого замісу, ти маєш бути готовим дати отвєтку. це означає, що ти маєш посилювти свою армію, а не хєрити її фінансування. якщо хєриш армію, то тоді не цвіркай до ху йла, не дратуй його. веди себе дипломатично стримано. поїхали у Нориандію на саміт, то замість погодженого зермаком і козаком документу дали ху йлу на підпис зовсім інший документ. бубочка думала, що може так розвести чекіста. не вийшло. чекіст закипів і наказав готуватися до вторгнення..
показати весь коментар
20.02.2026 16:03 Відповісти
це все справедливо для лоха-зеленського, але "зеленський президент-лох" це москальський проект "Буратино", тому все не так. Перший загинувший в операції "Буратино" був Тимчук, бо він був керівником громадської організації «Центр військово-політичних досліджень» і був координатором групи «Інформаційний супротив». Він був головною препоною для брехні зеленського і шобли.
показати весь коментар
20.02.2026 16:30 Відповісти
та мабуть що все саме так. буратіно - це не сам лох автор цієї теми, а кацапи. вони думали. що приведуть до влади в Україні свого нового яника. проте той лох так і не став для них новим яником. тому - повномасштабне. а коли кацапи вели ту тєму з буратіно, то певна річ, що робили зачистку в Україні тих, хто міг щось про це здогадуватись чи знати. тому і грохнули Тимчука. світла пам'ять і Царство небесне хорошій людині.
показати весь коментар
20.02.2026 16:36 Відповісти
скоріш за все, воно там втюхалося у хформулу штангенциркуля і побігло її імплементувати. і скоріш за все це була вимога його стейкхолдерів - бородатий виродок, пінчукча та руда потвора. зе - занадто тупий, шоб самостійно шось планувати.
а план олігархів на перший погляд був перспективний: погодитися на будь-яку формулу штайнмаєра, провести вибори на донбасі і святкувати там перемогу партією слуга урода. вони настільки повірили в свою хитрість і винятковість, шо навіть не уявляли інших розкладів. бажаю всім вищезгаданим виродкам здохнути в кровавих муках.
показати весь коментар
20.02.2026 16:35 Відповісти
от тільки чому тоді у Нормандії Лох не підписав імплементацію тої формули Штайнмайєра, яку Козак спустив Зермакові, а дав ху йлу на підпис інший варіант документу, який приніс Богдан. Богдан за це поплатився потім своєю посадаю. значить, Богдан сам підставив тоді Бубочку. так ж виходить, якщо Бубочка потім полетів аж в Оман тушити той пожар, а по поверненні з Оману відразу звільнив Богдана. хм..
показати весь коментар
20.02.2026 16:42 Відповісти
богдан був смотрящім від бородатої бабусі. і бородата бабуся вирішила трохи дьорнути на себе одіяло в останній момент. жадібність фраєра згубила, тому бородата бабуся саме там де є зараз.
показати весь коментар
20.02.2026 16:46 Відповісти
Так порішав в Омані, що какцапи їхали не на війну, а на парад автомобілями заповненими парадною формою , щитами та кийками. Як би не героїзм добровольців то не булоб у нас України неньки.
показати весь коментар
20.02.2026 22:35 Відповісти
може й так. в любому випадку - це зрада. як свідома робота на ворога, так і злочинна бездіяльність та саботаж у підготовці своєї країни до вторгнення.
показати весь коментар
20.02.2026 22:38 Відповісти
А вони і не збирались воювати...вони маршем дійшли до Мелітополя без бою зі сторони Криму і з іншої сторони до Маріуполя...до Києва по відремонтованим дорогам рухались колони з 3 сторін...просто під@ри і зеублюдки не врахували що таке українці....а всі ці сказки про те що він не втік то просто сказки...
показати весь коментар
21.02.2026 06:31 Відповісти
А хіба нарід проти? Нарід якраз і голосував за обіцянку "сайтісь пасєрєдінє"
Армія підвела нарід, тому він ненавидить військових і всяко їм шкодить разом зі своєю небритою бубачькаю. І у грьобаного наріду досі винен Порошенко і зінка, тільки не бубачька.
показати весь коментар
20.02.2026 16:10 Відповісти
правильно , тому обдовбиш 🤡зеленський і допомагав ху* лу поспіхом ,призупинкою розробок далекобіної зброї в Україні , розмінуванням Чонгару , відводом українських військ ,від лінії оборони ... але 73 % хтіли воз'єднання з мишебратами , мають те шо хтіли ...
показати весь коментар
20.02.2026 15:42 Відповісти
Нагадайте собі, як воно перелякано називало Московію "та сторона".
показати весь коментар
20.02.2026 16:30 Відповісти
Попер на Київ - удар з білорусі був несподіваний
показати весь коментар
20.02.2026 15:43 Відповісти
Але можновладці встигли підготуватись, поки зеленський заспокоював народ
показати весь коментар
20.02.2026 16:00 Відповісти
Ага...... і втекти хто куди....
показати весь коментар
21.02.2026 06:33 Відповісти
Інфошум ... вони , зараз , це не можуть знати . Це знають лише в кремлі , а там вміють зберігати таємниці
показати весь коментар
20.02.2026 15:44 Відповісти
Пальцем в небо. Таежный царь унаследовал эту идею от Ельцина, мечтающего о том же.
показати весь коментар
20.02.2026 15:47 Відповісти
Він міг хоч від Сраліна ідею окупації Європи унаслідувати.
Питання в іншому - чому саме в 20-у році він повірив у те що це в нього вийде.
показати весь коментар
20.02.2026 16:23 Відповісти
В 14 попробовал и не смотря на некоторые успехи(оккупация Крыма и по 1/3 Донецкой и Луганской областей), понял, що его "прославленная" армия не готова. После прихода президента-недоразумения в 19 и его военной и политической политики, и настал наиболее выгодный момент.
показати весь коментар
20.02.2026 16:32 Відповісти
найбільш реалістичне і обгрунтоване пояснення
показати весь коментар
20.02.2026 16:34 Відповісти
Є версія чому саме на початку 20-го, але боюсь вона порохоботам не сподобається
показати весь коментар
20.02.2026 17:24 Відповісти
Та я її мабуть чув.
Звучить вона приблизно так: "путєн прі парашенкє думал чьто Украіна фсіравно станєт как бєларашка прі лукашенкє (але так чомусь і не стала) і нє нада будєт за нійо ваівать , а от прі зєлєбобіусє путєн понял чьто Украіна ат ніво уже ушла - і пашол вайной".
Якщо це вона - то це недолуга підгонка фактів під реальність і не більше того. Адже саме голосування 19-го року і заміщення майданівців Пороха-Турчинова-Парубія-Яценюка на антимайданівців Зєлю-Єрмака-Татарова ***** просто не міг сприйняти ніяк інакше як сигнал до готовності населення до капітуляції і підкорення рашці.
показати весь коментар
20.02.2026 17:33 Відповісти
Трохи не так, але да - суть та. Я ж казав не сподобається
показати весь коментар
20.02.2026 19:00 Відповісти
"Таежный"та так,Плешивий ухвалив це рішення коли бродив по тайзі з Шуйгою.
показати весь коментар
20.02.2026 18:58 Відповісти
Він і до корони мріяв про радянський союз і не він один. Там чверть віку працювала і працює пропаганда повернення всіх під руку московії.
Усе на це працювало - від розповідей про савєцкоє мароженоє і до серіалів.

Поки у нас у суспільстві є (а вона є) критична маса ідіотів, котрим подобається таке слухати і про таке мріяти - ми у небезпеці.
Мають або вимерти (і це дуже довго), або виїхати, або сісти за глорифікацію загарбників і спроби зруйнувати державність України,
або втратити паспорти України, отримавши паспорти негромадян БЕЗ ПРАВА ГОЛОСУВАТИ і подаватись на виборчі засади.
показати весь коментар
20.02.2026 15:47 Відповісти
От значить коли картопляний тарган сів свою карту про "откуда на Беларусь готовилось нападение" (с) малювати 🤔
показати весь коментар
20.02.2026 15:48 Відповісти
Тобто, РФ готувалася до вторгнення з початку правління ЗЄ.

Як і казали раніше, обрання ватного блазня в Україні було стартовим пострілом для вторгнення РФ.

І всі дії ЗЄ з 2019 по 2022 рік це доводять.
показати весь коментар
20.02.2026 15:50 Відповісти
Ну так , це не просто збіг обставин я думаю ще так сказати троянський кінь під соусом "демократично" обраної влади від "наріду" , читати треба, неформальний агент фсб козир, який виконав і продовжує бездоганно виконувати вказівки свого кремлівського шефа.
показати весь коментар
20.02.2026 16:02 Відповісти
Це все маячня щодо 2020-го. Кремлівський упир з цією фобією живе ще від Помаранчевої революції. Згадайте коли з'явилися ці всі "оплоти" та інші формування. Типу якщо був Порошенко, він би відмовився від цього? Ще й США та Європа починаючи з 2008 року нічого в противагу агресії Кремля не протидіяла. Санкції 2014-го то просто сміх.
показати весь коментар
20.02.2026 17:29 Відповісти
Це вже давно відомо... У 2020-му почали масово повертать у армію офіцерів, які були раніше звільнені з служби за скороченням штатів, обмежено придатних, і навіть звільнеих по дискредитації (частіше всього, за алкоголізм). Знаю про подібне, з особистих контактів...
показати весь коментар
20.02.2026 15:51 Відповісти
маєш на увазі армію орків?
показати весь коментар
20.02.2026 16:09 Відповісти
А яку ж іще? З нашої, при Януковичу, масово звільняли, за будь-яких причин, офіцерів, які мали бойовий досвід Афганістану... Особливо - артилеристів... З нашими говорив особисто - бо з багатьма був знайомий...
показати весь коментар
20.02.2026 16:16 Відповісти
зєлічка у владу прийшов, в очку шось прочитав, - однозначний момент зривати день! "вчора було рано, завтра буде пізно"
показати весь коментар
20.02.2026 15:51 Відповісти
І скажіть, що з результатами виборів в 2019-му це рішення ніяк не пов*язане!
Ну, от зовсім ніяк!
Не міг х..ло не скористатись таким шансом!
Саме тому йому був хороший любий президент України, крім Порошенка!
От любого нарід йому і подарував!
показати весь коментар
20.02.2026 15:56 Відповісти
І хто ж ці "розумні люди", може, ви?
Скільки вам було в "90-х"?
показати весь коментар
20.02.2026 16:46 Відповісти
Ідею примусового повернення України в ,,лоно,, почали виношувати наступного дня після підписання розпаду СРСР. ***** просто це почав робити.
показати весь коментар
20.02.2026 16:03 Відповісти
Все в стопітсотий раз співпало - Оманська зустріч ЗЕлупи та Єрмака з патрушевим в січні 2020, зняття клістронів з нашого ППО влітку 2020, призначення агентів фсб Кулініча, Наумова теж 2020 рік, злиття операції по вагнерівцям теж 2020, перший зрив оборонного замовлення теж у 2020 році, все співпадає...
показати весь коментар
20.02.2026 16:09 Відповісти
Для себе це ***** його затвердило ще як тільки кокнув єльцина з своєю бандою.
показати весь коментар
20.02.2026 16:09 Відповісти
Ну правильно. В Омане, в январе 2020 года, зеленский продал Украину. Ковид москалям помешал.
показати весь коментар
20.02.2026 16:19 Відповісти
Зустріч зеленського з патрушевим в Омані також відбулась на початку 2020 року
показати весь коментар
20.02.2026 16:19 Відповісти
Західні спецслужби переконалися, що Путін збирається напасти на Україну, з радіоперехоплень, а не за рахунок роботи агентури - https://theins.ru/news/289585 The Guardian.
показати весь коментар
20.02.2026 16:51 Відповісти
Пишете гвардіан, а посилання даєте на інсайдер. Здаєтся батєнька ви ... дезинформациєй тут займаєтесь.
показати весь коментар
20.02.2026 17:20 Відповісти
"...він жадібно читав книги з російської історії та розмірковував про своє місце у ній"
показати весь коментар
20.02.2026 18:12 Відповісти
Зеля ж киданув його на початку 20 року. От тоді він і поняв шо за дебіл у руля
показати весь коментар
20.02.2026 19:17 Відповісти
На карті видно куди строїли дороги,і всьо
показати весь коментар
20.02.2026 20:57 Відповісти
Тобто відразу після "випадкового" одночасного приземлення в Омані Патрушева і одного стрибуна з Буковелі.
показати весь коментар
21.02.2026 01:01 Відповісти
Я сказав, що буде війна одразу після виборів 2019, тобто я знав це ще до *****
показати весь коментар
21.02.2026 10:17 Відповісти
 
 