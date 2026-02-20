ЕС требует от России вывода войск из Украины и соседних стран, - Каллас

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас составила перечень требований, которые ЕС должен предъявить России в качестве условий заключения мирного соглашения. В список входит вывод войск из Украины, Беларуси, Молдовы, Армении и Грузии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Документ также займет центральное место на заседании министров иностранных дел ЕС в понедельник, 23 февраля.

Ключевые требования мирного соглашения

Важнейшим пунктом является требование, чтобы Россия вывела свои войска из:

Украины

Беларуси

Приднестровья (Молдова)

Грузии

Армении

Кроме того, должны быть выведены ядерные вооружения, размещенные в Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение огня в Украине маловероятно, война может продолжаться еще до трех лет, - WSJ

По словам одного из участников переговоров, важно, чтобы гибкость проявляла не только Украина, но и Россия.

Соблюдение международного права и взаимность

Среди требований также указано, что мирное соглашение не должно противоречить международному праву и не может отменять национальные законодательные акты.

Если условия мира обяжут Украину сократить армию, аналогичное требование должно быть выдвинуто и к России. Территории, которые Украина потенциально передаст России, не могут стать де-юре частью РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас распространила среди стран ЕС документ с требованиями к России относительно мира с Украиной, - СМИ

ЕС требует введения запрета на въезд для россиян, участвовавших в войне, а также проведения расследования военных преступлений без ограничений.