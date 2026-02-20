ЕС требует от России вывода войск из Украины и соседних стран, - Каллас
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас составила перечень требований, которые ЕС должен предъявить России в качестве условий заключения мирного соглашения. В список входит вывод войск из Украины, Беларуси, Молдовы, Армении и Грузии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.
Документ также займет центральное место на заседании министров иностранных дел ЕС в понедельник, 23 февраля.
Ключевые требования мирного соглашения
Важнейшим пунктом является требование, чтобы Россия вывела свои войска из:
-
Украины
-
Беларуси
-
Приднестровья (Молдова)
-
Грузии
-
Армении
Кроме того, должны быть выведены ядерные вооружения, размещенные в Беларуси.
По словам одного из участников переговоров, важно, чтобы гибкость проявляла не только Украина, но и Россия.
Соблюдение международного права и взаимность
Среди требований также указано, что мирное соглашение не должно противоречить международному праву и не может отменять национальные законодательные акты.
Если условия мира обяжут Украину сократить армию, аналогичное требование должно быть выдвинуто и к России. Территории, которые Украина потенциально передаст России, не могут стать де-юре частью РФ.
ЕС требует введения запрета на въезд для россиян, участвовавших в войне, а также проведения расследования военных преступлений без ограничений.
А з якою метоб росропаганду розводиш?
Почнемо з вашого карло- пу.
Ваш карлло - пу хоче?
А якщо " хоче" , на яких умовах
Не звертайте увагу
царь атакует, зегевара записывает видос, ЕС требует...
Требует вывести войска из Украины и дальше по тексту
Якщо умови миру зобов'яжуть Україну скоротити армію, аналогічна вимога має бути висунута й до Росії. Території, які Україна потенційно передасть Росії, не можуть стати де-юре частиною
усі розмови про "повернення до миру" мають вестися вже пІСля повернення окупаційної армії кацапів на кордони 2013го року..
катастрофічно небезпечно для Західного Світу заохочувати людожерів усих мастей переговорами на нинішніх *******-трумпівських умовах...