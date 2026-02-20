РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12251 посетитель онлайн
Новости Прекращение войны
1 151 32

ЕС требует от России вывода войск из Украины и соседних стран, - Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас составила перечень требований, которые ЕС должен предъявить России в качестве условий заключения мирного соглашения. В список входит вывод войск из Украины, Беларуси, Молдовы, Армении и Грузии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Документ также займет центральное место на заседании министров иностранных дел ЕС в понедельник, 23 февраля.

Ключевые требования мирного соглашения

Важнейшим пунктом является требование, чтобы Россия вывела свои войска из:

  • Украины

  • Беларуси

  • Приднестровья (Молдова)

  • Грузии

  • Армении

Кроме того, должны быть выведены ядерные вооружения, размещенные в Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение огня в Украине маловероятно, война может продолжаться еще до трех лет, - WSJ

По словам одного из участников переговоров, важно, чтобы гибкость проявляла не только Украина, но и Россия.

Соблюдение международного права и взаимность

Среди требований также указано, что мирное соглашение не должно противоречить международному праву и не может отменять национальные законодательные акты.

Если условия мира обяжут Украину сократить армию, аналогичное требование должно быть выдвинуто и к России. Территории, которые Украина потенциально передаст России, не могут стать де-юре частью РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас распространила среди стран ЕС документ с требованиями к России относительно мира с Украиной, - СМИ

ЕС требует введения запрета на въезд для россиян, участвовавших в войне, а также проведения расследования военных преступлений без ограничений.

Автор: 

россия (22163) Каллас Кая (292) война в Украине (7318)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Цього не буде. Історія нічого не вчить. То то саме що просити гітлера. Кацапско ботоксну потвору можна тільки знищити бо психи не розуміють мови.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:56 Ответить
+2
А ваші війська навіщо в Україну прийшли воювати?
показать весь комментарий
20.02.2026 14:02 Ответить
+2
А чому ти вирішив скаржитися на свого Гєрасімова на українському сайті, Алекс Алекс?
показать весь комментарий
20.02.2026 14:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так а навіщо ваш карло- пу ці провокації із вторгненням російських військ влаштовує?
показать весь комментарий
20.02.2026 13:59 Ответить
Та тишо?
А з якою метоб росропаганду розводиш?
показать весь комментарий
20.02.2026 14:05 Ответить
В мене не рос прорпганда, а реалії в яких живуть українці, і моя сім'я в тому числі. А ви живете по голлівудських фільмах. Немає справедливих воїн. А ця дупа це наслідок " підготовки" точніше навпаки довійни. І заглчдання у вічі *****. Якщо хто мріє що він сконає і війна закінчется то там вся країна путінів.
показать весь комментарий
20.02.2026 14:08 Ответить
Вася, вимкни штучний інтект.. Пиши із власної голови
показать весь комментарий
20.02.2026 14:11 Ответить
НаташА... Я в Україні, ви не маєте ніякого морального права щось мені розказувати. Це ти звичайний походу бот.
показать весь комментарий
20.02.2026 14:14 Ответить
А що таким як Натаха залишається? Закінчиться війна, припиняться виплати, виженуть із країни що надавала тимчасовий притулок.. Вони цього дуже не хочуть, і дуже бояться.
показать весь комментарий
20.02.2026 14:24 Ответить
ти якесь двббнуте
показать весь комментарий
20.02.2026 14:39 Ответить
🥳🥳🥳🥳. Нетака моя думка? Не потужна? Ну цікаво що окрім " хочемо" можна зробити росії? Чекати поки вони отямляться? Чи може лупити у відвідь рактема? Ні? А чому? Бо крадуть, бо нічим... А ви дурники потужнічайте. Війна не чорне і біле. Коли ***** перманентно ворог то це не значить, що всім можна красти, вести з ним діалоги та бізнес, а ви тримайтеся. Санкції херня, реальної допомоги військової зась. Зате постійна ейфорія від крутих заяв. Чомусь деякі країни ЄС котрі з нами стільки скільки буде потрібно не поспішають за своїми територіями. А чому? Зараз же шанс " росія ж слабка". Не люблю людей хитріших за себе 😸
показать весь комментарий
20.02.2026 14:49 Ответить
Відчувається бажання миру. Адекватні й реалістичні вимоги показують, хто справді хоче закінчення війни.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:54 Ответить
А хто хоче " закінчити війну"?.

Почнемо з вашого карло- пу.
Ваш карлло - пу хоче?
А якщо " хоче" , на яких умовах
показать весь комментарий
20.02.2026 14:01 Ответить
А чому ти вирішив скаржитися на свого Гєрасімова на українському сайті, Алекс Алекс?
показать весь комментарий
20.02.2026 14:03 Ответить
Так що там ваш карло- пу хоче за " кончить вайну"?
показать весь комментарий
20.02.2026 14:06 Ответить
Бач, навіть відповіді тобі видаляють, все організовано на вищому рівні) Пройди в касу.
показать весь комментарий
20.02.2026 14:35 Ответить
Цього не буде. Історія нічого не вчить. То то саме що просити гітлера. Кацапско ботоксну потвору можна тільки знищити бо психи не розуміють мови.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:56 Ответить
Ну допустим вы правы. Напомните, чем история закончилась?
показать весь комментарий
20.02.2026 14:14 Ответить
А ваші війська навіщо в Україну прийшли воювати?
показать весь комментарий
20.02.2026 14:02 Ответить
Наталь Истомина ви напевно сайт переплутали. Нівідомо для кого це пишите.
показать весь комментарий
20.02.2026 14:06 Ответить
Як тільки хильне зайву пляшку-другу хересу, так і пише шо попало.
Не звертайте увагу
показать весь комментарий
20.02.2026 14:14 Ответить
Заходят в бар Зегевара, таежный царь и ЕС:
царь атакует, зегевара записывает видос, ЕС требует...
показать весь комментарий
20.02.2026 14:05 Ответить
Взагалі то потужно вимагають. Ледь менш потужно аніж санкції найвеличнішого проти кацапії, але потужно, потужно.
показать весь комментарий
20.02.2026 14:08 Ответить
Кацапе, тут водкі нєт і Бояришнік нє наливають.
показать весь комментарий
20.02.2026 14:09 Ответить
Молодець, що нагадала про злочини росії!
показать весь комментарий
20.02.2026 14:11 Ответить
статью чат гпт писал ?

Требует вывести войска из Украины и дальше по тексту

Якщо умови миру зобов'яжуть Україну скоротити армію, аналогічна вимога має бути висунута й до Росії. Території, які Україна потенційно передасть Росії, не можуть стати де-юре частиною
показать весь комментарий
20.02.2026 14:15 Ответить
..взагалі дивно спостерігати, як, ніби ж притомний, Світ обговорює хотєлки агресора, недоімперії-терориста Московії, пропонуючи таким чином зруйнувати ключові норми світового права, непорушності кордонів........
усі розмови про "повернення до миру" мають вестися вже пІСля повернення окупаційної армії кацапів на кордони 2013го року..
катастрофічно небезпечно для Західного Світу заохочувати людожерів усих мастей переговорами на нинішніх *******-трумпівських умовах...
показать весь комментарий
20.02.2026 14:34 Ответить
Інших варіантів немає для *****!!
показать весь комментарий
20.02.2026 14:39 Ответить
а якщо не виведуть, то тоді що? черговий занепокоєність? чи черговий сміхотворний пакет санкцій, який поки ви зберетесь ввести, то кацапи за той час уже підготуються до його обходу.. раз висуваєте такі умови (а це і є правильні і справедливі умови), то тоді будьте готові відразу діяти коли кацапи пошлють вас із вашими вимогами. а вони таки точно пошлють. і які дії будуть від вас? а ці дії мали бути ще у 22-му році. єдино правильні дії - формування антипутінської військової коаліції з заходом військ в Україну на допомогу ЗСУ і рішучі пакети миттєвих санкцій.
показать весь комментарий
20.02.2026 14:51 Ответить
 
 