ЄС вимагає від Росії виведення військ з України та сусідніх країн. - Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас склала перелік вимог, які ЄС повинен висунути Росії як умови укладення мирної угоди. До списку входить виведення військ з України, Білорусі, Молдови, Вірменії та Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

Документ також займе центральне місце на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 23 лютого.

Ключові вимоги мирної угоди

Найважливішим пунктом є вимога, щоб Росія вивела свої війська з:

  • України

  • Білорусі

  • Придністров’я (Молдова)

  • Грузії

  • Вірменії

Крім того, мають бути виведені ядерні озброєння, розміщені в Білорусі.

За словами одного з учасників переговорів, важливо, щоб гнучкість проявляла не тільки Україна, але і Росія.

Дотримання міжнародного права та взаємність

Серед вимог також зазначено, що мирна угода не повинна суперечити міжнародному праву та не може скасовувати національні законодавчі акти.

Якщо умови миру зобов’яжуть Україну скоротити армію, аналогічна вимога має бути висунута й до Росії. Території, які Україна потенційно передасть Росії, не можуть стати де-юре частиною РФ.

ЄС вимагає введення заборони на в'їзд для росіян, які брали участь у війні, а також проведення розслідування військових злочинів без обмежень.

Як тільки хильне зайву пляшку-другу хересу, так і пише шо попало.
Не звертайте увагу
20.02.2026 14:14 Відповісти
А ваші війська навіщо в Україну прийшли воювати?
20.02.2026 14:02 Відповісти
А хто хоче " закінчити війну"?.

Почнемо з вашого карло- пу.
Ваш карлло - пу хоче?
А якщо " хоче" , на яких умовах
20.02.2026 14:01 Відповісти
Так а навіщо ваш карло- пу ці провокації із вторгненням російських військ влаштовує?
20.02.2026 13:59 Відповісти
Та тишо?
А з якою метоб росропаганду розводиш?
20.02.2026 14:05 Відповісти
В мене не рос прорпганда, а реалії в яких живуть українці, і моя сім'я в тому числі. А ви живете по голлівудських фільмах. Немає справедливих воїн. А ця дупа це наслідок " підготовки" точніше навпаки довійни. І заглчдання у вічі *****. Якщо хто мріє що він сконає і війна закінчется то там вся країна путінів.
20.02.2026 14:08 Відповісти
НаташА... Я в Україні, ви не маєте ніякого морального права щось мені розказувати. Це ти звичайний походу бот.
20.02.2026 14:14 Відповісти
А що таким як Натаха залишається? Закінчиться війна, припиняться виплати, виженуть із країни що надавала тимчасовий притулок.. Вони цього дуже не хочуть, і дуже бояться.
20.02.2026 14:24 Відповісти
ти якесь двббнуте
20.02.2026 14:39 Відповісти
🥳🥳🥳🥳. Нетака моя думка? Не потужна? Ну цікаво що окрім " хочемо" можна зробити росії? Чекати поки вони отямляться? Чи може лупити у відвідь рактема? Ні? А чому? Бо крадуть, бо нічим... А ви дурники потужнічайте. Війна не чорне і біле. Коли ***** перманентно ворог то це не значить, що всім можна красти, вести з ним діалоги та бізнес, а ви тримайтеся. Санкції херня, реальної допомоги військової зась. Зате постійна ейфорія від крутих заяв. Чомусь деякі країни ЄС котрі з нами стільки скільки буде потрібно не поспішають за своїми територіями. А чому? Зараз же шанс " росія ж слабка". Не люблю людей хитріших за себе 😸
20.02.2026 14:49 Відповісти
Відчувається бажання миру. Адекватні й реалістичні вимоги показують, хто справді хоче закінчення війни.
20.02.2026 13:54 Відповісти
А хто хоче " закінчити війну"?.

Почнемо з вашого карло- пу.
Ваш карлло - пу хоче?
А якщо " хоче" , на яких умовах
20.02.2026 14:01 Відповісти
А чому ти вирішив скаржитися на свого Гєрасімова на українському сайті, Алекс Алекс?
20.02.2026 14:03 Відповісти
Так що там ваш карло- пу хоче за " кончить вайну"?
20.02.2026 14:06 Відповісти
Бач, навіть відповіді тобі видаляють, все організовано на вищому рівні) Пройди в касу.
20.02.2026 14:35 Відповісти
Це гідна відповідь на той псевдоісторичний бред, що постійно повторює роССія на т.з. перемовинах...
Обмежним малоросам з комплексом меншовартості, це не зрозуміти.
20.02.2026 20:56 Відповісти
Ух! Оце було сильно!
20.02.2026 20:58 Відповісти
Цього не буде. Історія нічого не вчить. То то саме що просити гітлера. Кацапско ботоксну потвору можна тільки знищити бо психи не розуміють мови.
20.02.2026 13:56 Відповісти
Ну допустим вы правы. Напомните, чем история закончилась?
20.02.2026 14:14 Відповісти
А ваші війська навіщо в Україну прийшли воювати?
20.02.2026 14:02 Відповісти
Наталь Истомина ви напевно сайт переплутали. Нівідомо для кого це пишите.
20.02.2026 14:06 Відповісти
Як тільки хильне зайву пляшку-другу хересу, так і пише шо попало.
Не звертайте увагу
20.02.2026 14:14 Відповісти
Ну ти дебіл!
20.02.2026 17:13 Відповісти
20.02.2026 17:16 Відповісти
Заходят в бар Зегевара, таежный царь и ЕС:
царь атакует, зегевара записывает видос, ЕС требует...
20.02.2026 14:05 Відповісти
Взагалі то потужно вимагають. Ледь менш потужно аніж санкції найвеличнішого проти кацапії, але потужно, потужно.
20.02.2026 14:08 Відповісти
Кацапе, тут водкі нєт і Бояришнік нє наливають.
20.02.2026 14:09 Відповісти
Молодець, що нагадала про злочини росії!
20.02.2026 14:11 Відповісти
статью чат гпт писал ?

Требует вывести войска из Украины и дальше по тексту

Якщо умови миру зобов'яжуть Україну скоротити армію, аналогічна вимога має бути висунута й до Росії. Території, які Україна потенційно передасть Росії, не можуть стати де-юре частиною
20.02.2026 14:15 Відповісти
..взагалі дивно спостерігати, як, ніби ж притомний, Світ обговорює хотєлки агресора, недоімперії-терориста Московії, пропонуючи таким чином зруйнувати ключові норми світового права, непорушності кордонів........
усі розмови про "повернення до миру" мають вестися вже пІСля повернення окупаційної армії кацапів на кордони 2013го року..
катастрофічно небезпечно для Західного Світу заохочувати людожерів усих мастей переговорами на нинішніх *******-трумпівських умовах...
20.02.2026 14:34 Відповісти
Інших варіантів немає для *****!!
20.02.2026 14:39 Відповісти
а якщо не виведуть, то тоді що? черговий занепокоєність? чи черговий сміхотворний пакет санкцій, який поки ви зберетесь ввести, то кацапи за той час уже підготуються до його обходу.. раз висуваєте такі умови (а це і є правильні і справедливі умови), то тоді будьте готові відразу діяти коли кацапи пошлють вас із вашими вимогами. а вони таки точно пошлють. і які дії будуть від вас? а ці дії мали бути ще у 22-му році. єдино правильні дії - формування антипутінської військової коаліції з заходом військ в Україну на допомогу ЗСУ і рішучі пакети миттєвих санкцій.
20.02.2026 14:51 Відповісти
ЄС не хоче розповісти як орківські винищувачі які повністю базуються на французьких та німецьких компонентах, до цього часу літають та мають великий час нальоту, і як орки отримують європейські станки для свого ВПК. І звідки ЄС бере сталь, алюмінії і сг продукцію, останнє чогось польских фермерів не цікавить хоча їде через їх територію???
20.02.2026 15:11 Відповісти
вчора це читав - думав фейк ... ні - не фейк ..((
20.02.2026 15:18 Відповісти
Це дурепо пишо тверезою чи ні ?
20.02.2026 15:20 Відповісти
Як початкова переговорна позиція Євросоюзу в переговорах з ****** - підійде на всі сто. В ході переговорів можна буде йти на компроміс стосовно бульбащії та навіть Закавказзя (там вже Ердоган ***** дотискатиме).

Браво, Кая Калас! Зеля, вчися!
20.02.2026 15:54 Відповісти
20.02.2026 16:11 Відповісти
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8400 Софія Федина:
Ось як має звучати українська позиція на переговорах. Провідне європейське видання Politico опублікувало інтервʼю з п'ятим Президентом України Петром Порошенком, записане під час Мюнхенської безпекової конференції.
🔹 Головне правило переговорів із путіним - ніколи йому не довіряти і починати розмову лише з позиції сили.
🔹 Помилка - заходити в політичні торги без попереднього досягнення негайного припинення вогню.
🔹 Проблема не лише в Києві: «Зеленський не розуміє путіна і не розуміє Трампа. І ми маємо ще одну проблему - Трамп не розуміє путіна».
🔹 Путін не «торгується» за кращі умови - він мислить категоріями відновлення імперії і власного місця в історії, незалежно від людських втрат.
🔹 Вимога віддати незахоплені території - це сценарій дестабілізації України через можливий розкол суспільства.
🔹 Європа повинна бути за столом переговорів, бо саме вона сьогодні фінансово підтримує Україну.
🔹 Водночас без США мирна угода неможлива.
🔹 Реальні гарантії безпеки - це «boots on the ground»: присутність американського військового компоненту як стримуючий фактор.

Щоразу, читаючи коментарі Порошенка для міжнародної аудиторію, ставлю собі питання: кому вигідно, щоб такого масштабу і досвіду політика не долучати до переговорних процесів на найвищому рівні?
20.02.2026 17:03 Відповісти
 
 