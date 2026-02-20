ЄС вимагає від Росії виведення військ з України та сусідніх країн. - Каллас
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас склала перелік вимог, які ЄС повинен висунути Росії як умови укладення мирної угоди. До списку входить виведення військ з України, Білорусі, Молдови, Вірменії та Грузії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.
Документ також займе центральне місце на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 23 лютого.
Ключові вимоги мирної угоди
Найважливішим пунктом є вимога, щоб Росія вивела свої війська з:
-
України
-
Білорусі
-
Придністров’я (Молдова)
-
Грузії
-
Вірменії
Крім того, мають бути виведені ядерні озброєння, розміщені в Білорусі.
За словами одного з учасників переговорів, важливо, щоб гнучкість проявляла не тільки Україна, але і Росія.
Дотримання міжнародного права та взаємність
Серед вимог також зазначено, що мирна угода не повинна суперечити міжнародному праву та не може скасовувати національні законодавчі акти.
Якщо умови миру зобов’яжуть Україну скоротити армію, аналогічна вимога має бути висунута й до Росії. Території, які Україна потенційно передасть Росії, не можуть стати де-юре частиною РФ.
ЄС вимагає введення заборони на в'їзд для росіян, які брали участь у війні, а також проведення розслідування військових злочинів без обмежень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А з якою метоб росропаганду розводиш?
Почнемо з вашого карло- пу.
Ваш карлло - пу хоче?
А якщо " хоче" , на яких умовах
Обмежним малоросам з комплексом меншовартості, це не зрозуміти.
Не звертайте увагу
царь атакует, зегевара записывает видос, ЕС требует...
Требует вывести войска из Украины и дальше по тексту
Якщо умови миру зобов'яжуть Україну скоротити армію, аналогічна вимога має бути висунута й до Росії. Території, які Україна потенційно передасть Росії, не можуть стати де-юре частиною
усі розмови про "повернення до миру" мають вестися вже пІСля повернення окупаційної армії кацапів на кордони 2013го року..
катастрофічно небезпечно для Західного Світу заохочувати людожерів усих мастей переговорами на нинішніх *******-трумпівських умовах...
Браво, Кая Калас! Зеля, вчися!
Ось як має звучати українська позиція на переговорах. Провідне європейське видання Politico опублікувало інтервʼю з п'ятим Президентом України Петром Порошенком, записане під час Мюнхенської безпекової конференції.
🔹 Головне правило переговорів із путіним - ніколи йому не довіряти і починати розмову лише з позиції сили.
🔹 Помилка - заходити в політичні торги без попереднього досягнення негайного припинення вогню.
🔹 Проблема не лише в Києві: «Зеленський не розуміє путіна і не розуміє Трампа. І ми маємо ще одну проблему - Трамп не розуміє путіна».
🔹 Путін не «торгується» за кращі умови - він мислить категоріями відновлення імперії і власного місця в історії, незалежно від людських втрат.
🔹 Вимога віддати незахоплені території - це сценарій дестабілізації України через можливий розкол суспільства.
🔹 Європа повинна бути за столом переговорів, бо саме вона сьогодні фінансово підтримує Україну.
🔹 Водночас без США мирна угода неможлива.
🔹 Реальні гарантії безпеки - це «boots on the ground»: присутність американського військового компоненту як стримуючий фактор.
Щоразу, читаючи коментарі Порошенка для міжнародної аудиторію, ставлю собі питання: кому вигідно, щоб такого масштабу і досвіду політика не долучати до переговорних процесів на найвищому рівні?