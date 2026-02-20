ЄС вимагає від Росії виведення військ з України та сусідніх країн. - Каллас

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас склала перелік вимог, які ЄС повинен висунути Росії як умови укладення мирної угоди. До списку входить виведення військ з України, Білорусі, Молдови, Вірменії та Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Документ також займе центральне місце на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 23 лютого.

Ключові вимоги мирної угоди

Найважливішим пунктом є вимога, щоб Росія вивела свої війська з:

України

Білорусі

Придністров’я (Молдова)

Грузії

Вірменії

Крім того, мають бути виведені ядерні озброєння, розміщені в Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення вогню в Україні малоймовірне, війна може тривати ще до трьох років, - WSJ

За словами одного з учасників переговорів, важливо, щоб гнучкість проявляла не тільки Україна, але і Росія.

Дотримання міжнародного права та взаємність

Серед вимог також зазначено, що мирна угода не повинна суперечити міжнародному праву та не може скасовувати національні законодавчі акти.

Якщо умови миру зобов’яжуть Україну скоротити армію, аналогічна вимога має бути висунута й до Росії. Території, які Україна потенційно передасть Росії, не можуть стати де-юре частиною РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас розповсюдила серед країн ЄС документ із вимогами до Росії щодо миру з Україною, - ЗМІ

ЄС вимагає введення заборони на в'їзд для росіян, які брали участь у війні, а також проведення розслідування військових злочинів без обмежень.