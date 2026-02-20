698 5

Каллас закликала Росію до досягнення миру в Україні: "Нам потрібно побачити поступки"

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Росія, як сторона, відповідальна за розв’язання війни, має піти на поступки на шляху до підписання мирної угоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Переговори в Женеві вкотре показали, що Росія не відступає від своїх максималістських вимог. За більшістю показників, війна стала ще жорстокішою для України за останній рік. Росія затягує переговори, а не рухається до миру", - наголосила Каллас.

ЄС продовжує підтримку України та тисне на Москву

Каллас зазначила, що відповіддю Європи є посилення допомоги Україні, зокрема кредит у розмірі 90 млрд євро та внески на розробку гарантій безпеки. Водночас вона підкреслила: "Нам потрібно побачити поступки з російської сторони, щоб мати стійкий мир".

Висока представниця також повідомила, що наступного понеділка ЄС планує прийняти пакет із 20 санкцій проти Росії, які серйозно шкодять здатності Москви вести війну. "Москва не є непереможною, її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під великим навантаженням", - додала Каллас.

Європа зміцнює безпеку та оборону

Каллас зауважила, що безпека Європи зараз більш невизначена, ніж будь-коли за останні десятиліття, через загрози з боку Росії, нестабільність на Близькому Сході та виклики з боку Китаю.

Вона підкреслила, що Європа робить кроки для зміцнення обороноздатності в рамках НАТО, зокрема через розвиток дешевих засобів протиповітряної оборони.

Під час дискусії в Кракові також обговорювалися гібридні загрози з боку Росії, яка, за словами Каллас, "намагається послабити Європу, не переступаючи поріг відкритої війни - від кібератак до саботажу та вторгнень дронів".

Проблема в том, шо москве пофигу нужды ЕС. "Мы за ценой не постоим"(с) для царя, сравнивающего себя с Петром I и Сталиным.
20.02.2026 15:53 Відповісти
Проблєма не в тому , що москві пофігу ..
Проблєма в тому , що Європа навіть не може до пуття сформулювати - чого ж вона хоче ?
Дуже схоже , що вона хоче лише одного - аби все повернулось до 2022 , аби вільно купувати , в кацапів , дешеві нафту і газ
20.02.2026 15:59 Відповісти
Хто вирішив чи сказав що росія відмовляється від своє мети? Вони зазнають атака? Війна на їхні території? Вони не сторона нападу? Звідки ці дибільні фантазії? путін розв'язав війну щоб що? Щоб підти на поступки заради миру в ЄС бо Каллас так приснилося?
20.02.2026 15:57 Відповісти
Атак * т9)
20.02.2026 15:58 Відповісти
Які поступки, якщо не існують вимоги від Кацапії, а тільки вимоги Кацапії для України? І "перемовини" це тільки пошук де та "сєрєдіна Зєлєнского".
20.02.2026 16:29 Відповісти
 
 