Планы Путина по вторжению были секретом даже для Лаврова, - The Guardian

США: Лавров не знал о планах Путина по полномасштабному вторжению

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не знал подробностей полномасштабного вторжения России до последнего момента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на оценки Центрального разведывательного управления США.

В материале отмечается, что тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак, который отказался от интервью для статьи, был одним из немногих украинских чиновников, которые регулярно контактировали с россиянами.

В частности, он часто общался с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком. Вероятно, Козак заверил Ермака, что предупреждения США о полномасштабном вторжении абсурдны - и сам так считал.

Лишь немногие знали планы Путина

По оценкам ЦРУ, лишь некоторые невоенные чиновники знали подробности планов Путина. В то же время Козак, наряду с Сергеем Лавровым и многолетним пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, оставался в неведении, сообщили два собеседника, знакомые с этим вопросом.

Даже за неделю до полномасштабного вторжения большинство российской элиты не имело представления о том, что надвигается.

"Мне позвонил кто-то высокопоставленный из Кремля и сказал: 'Вокруг Путина много военных, атмосфера напряженная, что-то происходит, но мы не знаем что'", - рассказал один собеседник газеты.

+28
Але для ішака не було секретом і він пів року клеїв дурника і нічого не робив тільки навпаки, шкодив.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:04 Ответить
+15
Всі знали крім лаврова і зелі..шо не зрозуміло??🤣🤣
показать весь комментарий
21.02.2026 11:12 Ответить
+12
Як не знали?! По мараХВону день та ніч крутили ролик
показать весь комментарий
21.02.2026 11:09 Ответить
Але для ішака не було секретом і він пів року клеїв дурника і нічого не робив тільки навпаки, шкодив.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:04 Ответить
Всі знали крім лаврова і зелі..шо не зрозуміло??🤣🤣
показать весь комментарий
21.02.2026 11:12 Ответить
Козак запевнив Єрмака, що попередження США щодо повномасштабного вторгнення абсурдні - і сам так вважав.

"єрмак нічого не знав"
Може, навіть, не знає хто статтю проплатив
показать весь комментарий
21.02.2026 11:37 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.02.2026 13:27 Ответить
Тут ще цікава інфа підійшла:

Президентские выборы в Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские - весной 2027-го, причем допускается их проведение во время военного положения. Об этом сообщило издание «Инсайдер».

https://haqqin.az/newsarchive/375812
показать весь комментарий
21.02.2026 11:39 Ответить
Ок.
Ви надали інфу з якогось сайту Азейбаржану.
А можете дати посилання реальне в Інсайдері?
Чи ви просто насрали фейк у фейковому сайті в надії що хтось таки поведеться?
показать весь комментарий
21.02.2026 12:36 Ответить
Він досі смокче бабло в фсб.
показать весь комментарий
21.02.2026 13:28 Ответить
Так хазяїн ніколи не говорить своїй коняці куди він завтра збирається на ній їхати.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:04 Ответить
Про контрнаступ 2023 теж мало хто знав...
показать весь комментарий
21.02.2026 11:05 Ответить
Як не знали?! По мараХВону день та ніч крутили ролик
показать весь комментарий
21.02.2026 11:09 Ответить
Ми, племя Вождя Санича, теж більше віримо газетам, не якимсь там ЦРУ чи МІ-6 💩
показать весь комментарий
21.02.2026 11:07 Ответить
Пішла хвиля відбилювання найпотужниішого і його величного радника Єрмака, яких як дітей розвів злий і підступний дядька Путін. А Зеленський з роздратуванням заявляв, що заяви американців хочуть роздмухати конфлікт з Росією.

Тут ще цікава інфа підійшла:

Президентские выборы в Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские - весной 2027-го, причем допускается их проведение во время военного положения. Об этом сообщило издание «Инсайдер».

https://haqqin.az/newsarchive/375812
показать весь комментарий
21.02.2026 13:09 Ответить
Ну раз сам лавров не знав то зо ж міг знати лідор, він ще раз ні при чьому .
показать весь комментарий
21.02.2026 11:08 Ответить
кому накуй потрібна рашистська брехлива писанина в The Guardian, яка відбілює ворогів України з рашистської 3,14дерації, так і рашистську агентуру в Україні, в лиці агента "козирного" , який і до сьогодні , керує діями і антиукраїнським 3,14здабольством "буратіни" ...???
показать весь комментарий
21.02.2026 11:10 Ответить
Схоже окрім коня лавруші пуцинські плани вторгнення були секоетом для одного віслючка Вальдемара. Всі інші, оглчдачі, журналісти, політики не кажучи вже про розвідки єропейських і не лише країн звідкись про це знали ще як мінімум за рік до вторгнення. Мало того, були відомі напрями ударів, маршрути руху колон, командири бронегруп та інші речі. Але дві особини роду конеподібних ніц не знали. Якийсь лютий під'***н.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:13 Ответить
вальдемар був теж в курсі рашистського наступу.Саме по основних напрямках рашистського наступу.по вказівці куйла. його " зелений слуга в Україні" .за гроші українського народу.для рашистської окупаційної війскової машини, будував дороги...
показать весь комментарий
21.02.2026 11:37 Ответить
Мені здається, Ви переоцінюєте розумові здібності Вальдемара.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:50 Ответить
для знищення України розумові здібності рашистами підібрані надзвичайно добре.Рашисти .гебнявою методою , підбирають розумові здібності.потрібні для виконання того.що їм потрібно.по цілому світі в тому числі уСША.ЄС НАТО І Т.Д І Т.П...
показать весь комментарий
21.02.2026 11:55 Ответить
Я думаю, що віслючок не тягне на Штірлиця. Його використовують втемну, граючи на його патологічній жадібності, нарцистизмі, жадоби влади і численних комплексах. Розумну людину втемну використовувати не можливо.
показать весь комментарий
21.02.2026 12:27 Ответить
РАШИСТИ І "ТРАМБОНА ОРБАНА.ФІЦЯ.МЕРКЕЛЬ ,ООН.МАГАТЕ.ОБСЄ ,МОК ,ТА БАГАТО ІНШИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ НЕ В "ТЕМНУ".А ВІДКРИТО
показать весь комментарий
21.02.2026 15:12 Ответить
О-о-о... Здається, пішла підготовка до "хрущовской оттепели"... Оголосять Путіна "померлим", і поїдуть на Захід, мириться. Скажуть, що у війні винен Путін, а вони його всі підтримували, бо боялися...
показать весь комментарий
21.02.2026 11:18 Ответить
"...у війні винен Путін..."
"...і прімкнувший к нєму Шипілофф Ґєрасімофф".
показать весь комментарий
21.02.2026 13:32 Ответить
Для ішака не було секретом , він що дарма в Оман літав, папірці підписував про те що ось Донбас і Луганщина наша "і фсьо!" путін пообіцяв що тільки туди введе війська і все, в зелений дурник повірив і його добряче надулі..
показать весь комментарий
21.02.2026 11:18 Ответить
прутін після Оману показав Буратіні як це мало відбутися, в січні 2022 в Казахстані продемонстрував. Буратіна повірив але прутін як завжди збрехав.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:42 Ответить
Відбілювання єрмака?
показать весь комментарий
21.02.2026 11:18 Ответить
Секрет Полішенеля - всі війська були стягнуті до України і ніхто ні сном ні духом
показать весь комментарий
21.02.2026 11:20 Ответить
Звісно!!! Вони нічого не знали! Які газові камери та табори смерті??? То Гітлер!!....можливо ще Гебельс....
показать весь комментарий
21.02.2026 11:38 Ответить
З космосу все видно,як на долоні,таке велике переміщення і приготування військ.
Та і росіяни не дуже то приховували: казали учения.
Та,все ж, агенткозирь переконав агентабуратіно,що повномасштабної не буде.
Директор ЦРУ особисто приїжджав в Київ з планами Кремля у папці,казав: на вам детальні плани РФ,готуйтесь,бо повномасштабна на порозі вашого дому.
Навіть Лапін по ТБ розказував,куди прийдуться головні удари росіян.
Та,недаром ті їздили в Оман,щоби прислухатись до голосу правди.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:43 Ответить
Ну да, не знав коняка,і машка захарова не знала,даже путін не знав,воно само якось так случилось.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:47 Ответить
Та що там вже... Сам вова фуйло не знав про план нападу.
Кабаєва не дала - він зо зла вночі вирішив напасти.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:50 Ответить
Класний сигнал. Кобиляча голови проплатили матеріал типу"нє віноватая я". Сигнал про кінець фюрера.
Грішним ділом думав,що тільки у нашому керівництві беньки позамилювало. А ні,переміщення такої маси військових, техніки,госпіталів з банками крові до кордону України навіть для кобилоголових було секретом.
Цікаво,матеріал у газетці проплатив хтось один з цих типів,чи в складчину? Чи з бюджету нєпокобєлімой?
показать весь комментарий
21.02.2026 12:07 Ответить
Все той старий мерин знав про війну, бо в грудні 2021 року почав ще більше звинувачувати Україну в провокаціях проти Донбасу, у фашизмі, сатанізмі і т.п.
показать весь комментарий
21.02.2026 12:11 Ответить
Та понятное дело.Никто ж не видел как русня года два минимум строила инфраструктуру вдоль всей границы. Пошла какая-то информационная компания по отбеливанию руснявых элиток. Никто ничего не знал, то все царь виноватый. А несколько лет подготовки то так, оно само как-то так получилось
показать весь комментарий
21.02.2026 12:19 Ответить
Може Жириновський теж не знав про плани вторгнення?
Навіть дату вторгнення назвав, за що його зажмурили.
показать весь комментарий
21.02.2026 12:24 Ответить
Вторгнення є вторгнення...але придумали - повномасштабне...а у 2014 то таке собі...навіть не варте уваги...

Людські втрати (2014 - початок 2019)
За даними ООН, загальна кількість загиблих внаслідок конфлікту на сході України становила від 12 800 до 13 000 осіб.

КатегоріяПриблизна кількість загиблихЦивільні особи~3 300 Українські військові (ЗСУ, НГУ та ін.)~4 000 - 4 100 Російські сили та проксі-формування~5 500 - 5 650
Кількість поранених за цей період оцінюється у 27 000 - 30 000 осіб.

Втрати військової техніки
Найінтенсивніші втрати техніки припали на 2014 рік та початок 2015 року (бої за Слов'янськ, Іловайськ, Дебальцеве, Донецький аеропорт).

1. Збройні Сили України
Згідно з аналізом дослідницької групи Oryx та офіційними даними Міноборони, за цей період Україна втратила:
Бронетехніка: Понад 1000 одиниць (включаючи танки Т-64, БМП-1/2, БТР-70/80).
Авіація (найбільші втрати у 2014): Близько 25-30 літальних апаратів (літаки Су-25, МіГ-29, Іл-76; гелікоптери Мі-8, Мі-24).
Артилерія: Понад 100 одиниць систем різних калібрів.

2. Російські сили та проксі-формування
Оскільки РФ офіційно заперечувала свою участь, точної статистики "з того боку" немає. Проте незалежні розслідувачі (Bellingcat, Oryx) підтвердили знищення або захоплення:
Бронетехніка: Сотні одиниць, зокрема танки Т-72 різних модифікацій, БТР та специфічна російська техніка, яка не перебувала на озброєнні України (наприклад, системи РЕБ та танки Т-72Б3).
показать весь комментарий
21.02.2026 12:44 Ответить
Висновок:: єрмак біленький і пухнастий кандидат в през.... .
показать весь комментарий
21.02.2026 12:46 Ответить
Якщо завезли кров для переливання під час "навчань", то було дійсно зрозуміло що буде напад.
показать весь комментарий
21.02.2026 12:52 Ответить
Дуже вумні люди - слухали думку холопів головного Брехла і хуцпомена ...
При тому що Українці добре знали, що пуйло воює геноцидними методами
показать весь комментарий
21.02.2026 14:06 Ответить
Я можу погодитись з фразою "Навіть за тиждень до повномасштабного вторгнення більшість російської еліти не мала уявлення про те, що насувається"(с), але це "незнання" не стосується цього мерина.
показать весь комментарий
21.02.2026 14:28 Ответить
Не бачу, не чую, і німий-є така статуетка з мавпою.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:46 Ответить
 
 