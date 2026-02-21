Планы Путина по вторжению были секретом даже для Лаврова, - The Guardian
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не знал подробностей полномасштабного вторжения России до последнего момента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на оценки Центрального разведывательного управления США.
В материале отмечается, что тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак, который отказался от интервью для статьи, был одним из немногих украинских чиновников, которые регулярно контактировали с россиянами.
В частности, он часто общался с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком. Вероятно, Козак заверил Ермака, что предупреждения США о полномасштабном вторжении абсурдны - и сам так считал.
Лишь немногие знали планы Путина
По оценкам ЦРУ, лишь некоторые невоенные чиновники знали подробности планов Путина. В то же время Козак, наряду с Сергеем Лавровым и многолетним пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, оставался в неведении, сообщили два собеседника, знакомые с этим вопросом.
Даже за неделю до полномасштабного вторжения большинство российской элиты не имело представления о том, что надвигается.
"Мне позвонил кто-то высокопоставленный из Кремля и сказал: 'Вокруг Путина много военных, атмосфера напряженная, что-то происходит, но мы не знаем что'", - рассказал один собеседник газеты.
"єрмак нічого не знав"
Може, навіть, не знає хто статтю проплатив
Президентские выборы в Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские - весной 2027-го, причем допускается их проведение во время военного положения. Об этом сообщило издание «Инсайдер».
https://haqqin.az/newsarchive/375812
Ви надали інфу з якогось сайту Азейбаржану.
А можете дати посилання реальне в Інсайдері?
Чи ви просто насрали фейк у фейковому сайті в надії що хтось таки поведеться?
Тут ще цікава інфа підійшла:
Президентские выборы в Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские - весной 2027-го, причем допускается их проведение во время военного положения. Об этом сообщило издание «Инсайдер».
https://haqqin.az/newsarchive/375812
"...і прімкнувший к нєму
ШипілоффҐєрасімофф".
Та і росіяни не дуже то приховували: казали учения.
Та,все ж, агенткозирь переконав агентабуратіно,що повномасштабної не буде.
Директор ЦРУ особисто приїжджав в Київ з планами Кремля у папці,казав: на вам детальні плани РФ,готуйтесь,бо повномасштабна на порозі вашого дому.
Навіть Лапін по ТБ розказував,куди прийдуться головні удари росіян.
Та,недаром ті їздили в Оман,щоби прислухатись до голосу правди.
Кабаєва не дала - він зо зла вночі вирішив напасти.
Грішним ділом думав,що тільки у нашому керівництві беньки позамилювало. А ні,переміщення такої маси військових, техніки,госпіталів з банками крові до кордону України навіть для кобилоголових було секретом.
Цікаво,матеріал у газетці проплатив хтось один з цих типів,чи в складчину? Чи з бюджету нєпокобєлімой?
Навіть дату вторгнення назвав, за що його зажмурили.
Людські втрати (2014 - початок 2019)
За даними ООН, загальна кількість загиблих внаслідок конфлікту на сході України становила від 12 800 до 13 000 осіб.
КатегоріяПриблизна кількість загиблихЦивільні особи~3 300 Українські військові (ЗСУ, НГУ та ін.)~4 000 - 4 100 Російські сили та проксі-формування~5 500 - 5 650
Кількість поранених за цей період оцінюється у 27 000 - 30 000 осіб.
Втрати військової техніки
Найінтенсивніші втрати техніки припали на 2014 рік та початок 2015 року (бої за Слов'янськ, Іловайськ, Дебальцеве, Донецький аеропорт).
1. Збройні Сили України
Згідно з аналізом дослідницької групи Oryx та офіційними даними Міноборони, за цей період Україна втратила:
Бронетехніка: Понад 1000 одиниць (включаючи танки Т-64, БМП-1/2, БТР-70/80).
Авіація (найбільші втрати у 2014): Близько 25-30 літальних апаратів (літаки Су-25, МіГ-29, Іл-76; гелікоптери Мі-8, Мі-24).
Артилерія: Понад 100 одиниць систем різних калібрів.
2. Російські сили та проксі-формування
Оскільки РФ офіційно заперечувала свою участь, точної статистики "з того боку" немає. Проте незалежні розслідувачі (Bellingcat, Oryx) підтвердили знищення або захоплення:
Бронетехніка: Сотні одиниць, зокрема танки Т-72 різних модифікацій, БТР та специфічна російська техніка, яка не перебувала на озброєнні України (наприклад, системи РЕБ та танки Т-72Б3).
При тому що Українці добре знали, що пуйло воює геноцидними методами