Планы Путина по вторжению были секретом даже для Лаврова, - The Guardian

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не знал подробностей полномасштабного вторжения России до последнего момента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на оценки Центрального разведывательного управления США.

В материале отмечается, что тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак, который отказался от интервью для статьи, был одним из немногих украинских чиновников, которые регулярно контактировали с россиянами.

В частности, он часто общался с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком. Вероятно, Козак заверил Ермака, что предупреждения США о полномасштабном вторжении абсурдны - и сам так считал.

Лишь немногие знали планы Путина

По оценкам ЦРУ, лишь некоторые невоенные чиновники знали подробности планов Путина. В то же время Козак, наряду с Сергеем Лавровым и многолетним пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, оставался в неведении, сообщили два собеседника, знакомые с этим вопросом.

Даже за неделю до полномасштабного вторжения большинство российской элиты не имело представления о том, что надвигается.

"Мне позвонил кто-то высокопоставленный из Кремля и сказал: 'Вокруг Путина много военных, атмосфера напряженная, что-то происходит, но мы не знаем что'", - рассказал один собеседник газеты.