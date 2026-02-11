РФ не получала 20-пунктный "мирный план", но готова к компромиссам, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ никто не передавал 20-пунктный мирный план.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Сейчас они размахивают каким-то "документом" из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично просочилось в СМИ", - сказал Лавров.

По словам российского министра, на основе договоренности между Путиным и Трампом в Анкоридже "можно было вполне оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании в Украине".

Однако затем, говорит Лавров, этот документ "несколько раз перелопатили".

В то же время глава МИД РФ не исключает возможности компромиссов.

"Компромиссы всегда возможны, когда несколько государств (даже два государства) договариваются. Мы всегда готовы к компромиссам, проще говоря, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание", - добавил он.

Что предшествовало?

В январе 2026 года СМИ сообщали, что США передали Кремлю согласованный с Украиной план завершения войны.

По данным Bloomberg, США неофициально передали Путину проект мирного плана, согласованный с Украиной и Европой

