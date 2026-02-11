РУС
Новости
4 405 33

РФ не получала 20-пунктный "мирный план", но готова к компромиссам, - Лавров

Лавров прокомментировал мирный план из 20 пунктов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ никто не передавал 20-пунктный мирный план.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Сейчас они размахивают каким-то "документом" из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично просочилось в СМИ", - сказал Лавров.

По словам российского министра, на основе договоренности между Путиным и Трампом в Анкоридже "можно было вполне оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании в Украине".

Однако затем, говорит Лавров, этот документ "несколько раз перелопатили".

В то же время глава МИД РФ не исключает возможности компромиссов.

"Компромиссы всегда возможны, когда несколько государств (даже два государства) договариваются. Мы всегда готовы к компромиссам, проще говоря, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание", - добавил он.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+18
Найголовніше, щоб законні інтереси кожної держави бралися до уваги.

От тільки у агресора-окупанта не може бути законних інтересів.
показать весь комментарий
11.02.2026 08:52 Ответить
+15
Ряхало б твоє "перелопатили",стара,смердюча потвора.
показать весь комментарий
11.02.2026 08:52 Ответить
+8
Йди ти в сраку зі своїм Анкоріджем, покидьок. Що таке "домовленості в Анкоріджі"? Яку юридичну силу вони мають? Виродок брехливий.
показать весь комментарий
11.02.2026 08:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найголовніше, щоб законні інтереси кожної держави бралися до уваги.

От тільки у агресора-окупанта не може бути законних інтересів.
показать весь комментарий
11.02.2026 08:52 Ответить
Тут така ситуація.... після того, як касапи напали на Україну, і окупували частину нашої території - логічним і законим інтересом нашої держави Україна є розвал всього лаптєстану на окремі удільні князівства. І цей наш інтерес також потрібно враховувати при переході до миру.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:37 Ответить
В Анкориджі все порішали - лавр
показать весь комментарий
11.02.2026 08:52 Ответить
Папочку с тесемочками посмотрели
показать весь комментарий
11.02.2026 09:02 Ответить
Ряхало б твоє "перелопатили",стара,смердюча потвора.
показать весь комментарий
11.02.2026 08:52 Ответить
Йди ти в сраку зі своїм Анкоріджем, покидьок. Що таке "домовленості в Анкоріджі"? Яку юридичну силу вони мають? Виродок брехливий.
показать весь комментарий
11.02.2026 08:54 Ответить
Этот подельщик, главный лжец, заслуживает гарантий личной безопасности, например, рядом с асадом и януковичем на отдельно взятой территории ростовской, или оймяконской. Если не согласен, тогда Гаага и вышка.
Есть ещё время спрыгнуть , ибо участь всех лжецов в озере огненном
показать весь комментарий
11.02.2026 08:59 Ответить
Лошади не спрыгают, а скачут.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:06 Ответить
Параша поспішає, бо ось ось там почнется еконовична криза яка стримко перерасте у прирву.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:05 Ответить
який дубль?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:49 Ответить
Може і послали, але без супроводу, тому не цікаво. Мішок вівса в додатку мав би бути
показать весь комментарий
11.02.2026 09:08 Ответить
Коняка намагається спетляти з теми, що саме кацапи й складали цей план.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:10 Ответить
План не отримала, але отримає пі....здюлей.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:10 Ответить
Шо, росія у нафті захлинається?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:12 Ответить
Компроміс по-кацапські: ви віддайте нам чотири області, а ми пообіцяємо (!?) не захватувати більше...
Ху-ху нє хо-хо ?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:14 Ответить
Так, в Анкориджі дійсно можна було все оперативно закінчити: взяти Вову Путлера і мерина Лаврова за шиворот, стусанами заштовхати обох в якийсь С-130 та відправити багажем до Гааги.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:16 Ответить
"Нє чітал - но осуждаю"
показать весь комментарий
11.02.2026 09:16 Ответить
Зняв би шори з очей і надів би окуляри, якщо не бачиш той план, він не колумбійський.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:16 Ответить
Козломорді геть з України .
показать весь комментарий
11.02.2026 09:16 Ответить
"Найголовніше, щоб законні інтереси кожної держави бралися до уваги" - згідно якого закону у них в Україні є інтереси ?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:22 Ответить
чию брехню ще би слухати, як не цього мерина?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:30 Ответить
Кацапедли завжди готові узяти за обидві щоки - аби знайшовся, хто здатен дати.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:35 Ответить
Вас підарів треба кинути у самий більший вулкан світу,і це буде самий кращий компроміс для всього людства!!!
показать весь комментарий
11.02.2026 09:48 Ответить
Забудь кобила дух Анкориджа.Він в Овальному кабінеті улітучився коли носи закривали позаду Трампа.Компроміс один - геть з України,включаючи Крим, бо потім розвал недоімперії,крах і остаточна смерть.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:49 Ответить
Кацапи, ваші хотєлки без бою окупувати Україну - ілюзії хволрої на голову істоти. Звичайно при цьому телепню, якого в народі знають як Голобородька ви щось і отримаєте. Але в майбутньому ваша імперія накриється мідним тазом. Впевнений, що Європа, з якої ви отримували все, не захоче більше вас фінансувати. Вони зрозуміли, що фінансування кацапів - це покупка мотузки, на якій кацапи їх повісять.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:16 Ответить
Немає і не буде ніякого мирного плану, війна буде доведена до кінця звільненням усіх українських територій, а кацапи на них знищені!
показать весь комментарий
11.02.2026 10:19 Ответить
тягне час я може
показать весь комментарий
11.02.2026 10:47 Ответить
Єдиний компроміс з москалями - Йдіть нах*й!
показать весь комментарий
11.02.2026 11:34 Ответить
Видно Путлер цей план з 20 пунктів в сортирі використав, тому кацапи його і не побачили...
показать весь комментарий
11.02.2026 12:05 Ответить
 
 