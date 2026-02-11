РФ не получала 20-пунктный "мирный план", но готова к компромиссам, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ никто не передавал 20-пунктный мирный план.
Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сейчас они размахивают каким-то "документом" из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично просочилось в СМИ", - сказал Лавров.
По словам российского министра, на основе договоренности между Путиным и Трампом в Анкоридже "можно было вполне оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании в Украине".
Однако затем, говорит Лавров, этот документ "несколько раз перелопатили".
В то же время глава МИД РФ не исключает возможности компромиссов.
"Компромиссы всегда возможны, когда несколько государств (даже два государства) договариваются. Мы всегда готовы к компромиссам, проще говоря, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание", - добавил он.
Что предшествовало?
- В январе 2026 года СМИ сообщали, что США передали Кремлю согласованный с Украиной план завершения войны.
- По данным Bloomberg, США неофициально передали Путину проект мирного плана, согласованный с Украиной и Европой
От тільки у агресора-окупанта не може бути законних інтересів.
Есть ещё время спрыгнуть , ибо участь всех лжецов в озере огненном
Ху-ху нє хо-хо ?