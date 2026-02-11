РФ не отримувала 20-пунктний "мирний план", але готова до компромісів, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров завив, що РФ ніхто не передавав 20-пунктний мирний план.

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі вони розмахують якимось "документом" із 20 пунктів, який нам ніхто ні офіційно, ні неофіційно не передавав. Його зміст частково витікав у ЗМІ", - сказав Лавров.

За словами російського міністра, на основі домовленості між Путіним та Трампом в Анкориджі "можна було цілком оперативно узгодити остаточний договір про врегулювання в Україні".

Проте потім, каже Лавров, цей документ "кілька разів перелопатили".

Водночас глава МЗС РФ не виключає можливості компромісів.

"Компроміси завжди можливі, коли кілька держав (навіть дві держави) домовляються. Ми завжди готові до компромісів, простіше кажучи, до балансу інтересів. Найголовніше, щоб законні інтереси кожної держави бралися до уваги", - додав він.

Що передувало?

У січні 2026 року ЗМІ повідомляли, що США передали Кремлю узгоджений із Україною план завершення війни.

За даними Bloomberg, США неофіційно передали Путіну проєкт мирного плану, узгоджений з Україною та Європою

