Новини
4 600 33

РФ не отримувала 20-пунктний "мирний план", але готова до компромісів, - Лавров

Лавров прокоментував мирний план із 20 пунктів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров завив, що РФ ніхто не передавав 20-пунктний мирний план.

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Наразі вони розмахують якимось "документом" із 20 пунктів, який нам ніхто ні офіційно, ні неофіційно не передавав. Його зміст частково витікав у ЗМІ", - сказав Лавров.

За словами російського міністра, на основі домовленості між Путіним та Трампом в Анкориджі "можна було цілком оперативно узгодити остаточний договір про врегулювання в Україні".

Читайте також: ЄС запропонує перелік поступок, на які має піти Росія для миру в Україні, - Каллас

Проте потім, каже Лавров, цей документ "кілька разів перелопатили".

Водночас глава МЗС РФ не виключає можливості компромісів.

"Компроміси завжди можливі, коли кілька держав (навіть дві держави) домовляються. Ми завжди готові до компромісів, простіше кажучи, до балансу інтересів. Найголовніше, щоб законні інтереси кожної держави бралися до уваги", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми готові до компромісів, але не тих, що ведуть до порушення територіальної цілісності, - Зеленський

Що передувало?

Читайте: Наступні тристоронні перемовини відбудуться найближчим часом, - Зеленський

Автор: 

Найголовніше, щоб законні інтереси кожної держави бралися до уваги.

От тільки у агресора-окупанта не може бути законних інтересів.
11.02.2026 08:52 Відповісти
Тут така ситуація.... після того, як касапи напали на Україну, і окупували частину нашої території - логічним і законим інтересом нашої держави Україна є розвал всього лаптєстану на окремі удільні князівства. І цей наш інтерес також потрібно враховувати при переході до миру.
11.02.2026 09:37 Відповісти
В Анкориджі все порішали - лавр
11.02.2026 08:52 Відповісти
Папочку с тесемочками посмотрели
11.02.2026 09:02 Відповісти
Ряхало б твоє "перелопатили",стара,смердюча потвора.
11.02.2026 08:52 Відповісти
Йди ти в сраку зі своїм Анкоріджем, покидьок. Що таке "домовленості в Анкоріджі"? Яку юридичну силу вони мають? Виродок брехливий.
11.02.2026 08:54 Відповісти
Этот подельщик, главный лжец, заслуживает гарантий личной безопасности, например, рядом с асадом и януковичем на отдельно взятой территории ростовской, или оймяконской. Если не согласен, тогда Гаага и вышка.
Есть ещё время спрыгнуть , ибо участь всех лжецов в озере огненном
11.02.2026 08:59 Відповісти
Лошади не спрыгают, а скачут.
11.02.2026 10:06 Відповісти
Параша поспішає, бо ось ось там почнется еконовична криза яка стримко перерасте у прирву.
11.02.2026 09:05 Відповісти
який дубль?
11.02.2026 09:49 Відповісти
Може і послали, але без супроводу, тому не цікаво. Мішок вівса в додатку мав би бути
11.02.2026 09:08 Відповісти
Коняка намагається спетляти з теми, що саме кацапи й складали цей план.
11.02.2026 09:10 Відповісти
План не отримала, але отримає пі....здюлей.
11.02.2026 09:10 Відповісти
Шо, росія у нафті захлинається?
11.02.2026 09:12 Відповісти
Компроміс по-кацапські: ви віддайте нам чотири області, а ми пообіцяємо (!?) не захватувати більше...
Ху-ху нє хо-хо ?
11.02.2026 09:14 Відповісти
Так, в Анкориджі дійсно можна було все оперативно закінчити: взяти Вову Путлера і мерина Лаврова за шиворот, стусанами заштовхати обох в якийсь С-130 та відправити багажем до Гааги.
11.02.2026 09:16 Відповісти
"Нє чітал - но осуждаю"
11.02.2026 09:16 Відповісти
Зняв би шори з очей і надів би окуляри, якщо не бачиш той план, він не колумбійський.
11.02.2026 09:16 Відповісти
Козломорді геть з України .
11.02.2026 09:16 Відповісти
"Найголовніше, щоб законні інтереси кожної держави бралися до уваги" - згідно якого закону у них в Україні є інтереси ?
11.02.2026 09:22 Відповісти
чию брехню ще би слухати, як не цього мерина?
11.02.2026 09:30 Відповісти
Кацапедли завжди готові узяти за обидві щоки - аби знайшовся, хто здатен дати.
11.02.2026 09:35 Відповісти
Вас підарів треба кинути у самий більший вулкан світу,і це буде самий кращий компроміс для всього людства!!!
11.02.2026 09:48 Відповісти
Забудь кобила дух Анкориджа.Він в Овальному кабінеті улітучився коли носи закривали позаду Трампа.Компроміс один - геть з України,включаючи Крим, бо потім розвал недоімперії,крах і остаточна смерть.
11.02.2026 09:49 Відповісти
Кацапи, ваші хотєлки без бою окупувати Україну - ілюзії хволрої на голову істоти. Звичайно при цьому телепню, якого в народі знають як Голобородька ви щось і отримаєте. Але в майбутньому ваша імперія накриється мідним тазом. Впевнений, що Європа, з якої ви отримували все, не захоче більше вас фінансувати. Вони зрозуміли, що фінансування кацапів - це покупка мотузки, на якій кацапи їх повісять.
11.02.2026 10:16 Відповісти
Немає і не буде ніякого мирного плану, війна буде доведена до кінця звільненням усіх українських територій, а кацапи на них знищені!
11.02.2026 10:19 Відповісти
тягне час я може
11.02.2026 10:47 Відповісти
Єдиний компроміс з москалями - Йдіть нах*й!
11.02.2026 11:34 Відповісти
Видно Путлер цей план з 20 пунктів в сортирі використав, тому кацапи його і не побачили...
11.02.2026 12:05 Відповісти
 
 