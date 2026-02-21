Плани Путіна щодо вторгнення були секретом навіть для Лаврова, - The Guardian
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не знав деталей повномасштабного вторгнення Росії до останнього моменту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета The Guardian із посиланням на оцінки Центрального розвідувального управління США.
У матеріалі зазначається, що тодішній глава Офісу президента Андрій Єрмак, який відмовився від інтерв’ю для статті, був одним із небагатьох українських посадовців, які регулярно контактували з росіянами.
Зокрема, він часто спілкувався із заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком. Ймовірно, Козак запевнив Єрмака, що попередження США щодо повномасштабного вторгнення абсурдні - і сам так вважав.
Лише деякі знали плани Путіна
За оцінками ЦРУ, лише деякі невоєнні чиновники знали подробиці планів Путіна. Водночас Козак, поряд із Сергієм Лавровим та багаторічним прессекретарем Путіна Дмитром Пєсковим, залишався у невіданні, повідомили два співрозмовники, обізнані з цим питанням.
Навіть за тиждень до повномасштабного вторгнення більшість російської еліти не мала уявлення про те, що насувається.
"Мені зателефонував хтось високопоставлений із Кремля і сказав: 'Навколо Путіна багато військових, атмосфера напружена, щось відбувається, але ми не знаємо що'", - розповів один співрозмовник газети.
"єрмак нічого не знав"
Може, навіть, не знає хто статтю проплатив
Президентские выборы в Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские - весной 2027-го, причем допускается их проведение во время военного положения. Об этом сообщило издание «Инсайдер».
https://haqqin.az/newsarchive/375812
Ви надали інфу з якогось сайту Азейбаржану.
А можете дати посилання реальне в Інсайдері?
Чи ви просто насрали фейк у фейковому сайті в надії що хтось таки поведеться?
Тут ще цікава інфа підійшла:
"...і прімкнувший к нєму
ШипілоффҐєрасімофф".
Та і росіяни не дуже то приховували: казали учения.
Та,все ж, агенткозирь переконав агентабуратіно,що повномасштабної не буде.
Директор ЦРУ особисто приїжджав в Київ з планами Кремля у папці,казав: на вам детальні плани РФ,готуйтесь,бо повномасштабна на порозі вашого дому.
Навіть Лапін по ТБ розказував,куди прийдуться головні удари росіян.
Та,недаром ті їздили в Оман,щоби прислухатись до голосу правди.
Кабаєва не дала - він зо зла вночі вирішив напасти.
Грішним ділом думав,що тільки у нашому керівництві беньки позамилювало. А ні,переміщення такої маси військових, техніки,госпіталів з банками крові до кордону України навіть для кобилоголових було секретом.
Цікаво,матеріал у газетці проплатив хтось один з цих типів,чи в складчину? Чи з бюджету нєпокобєлімой?
Навіть дату вторгнення назвав, за що його зажмурили.
Людські втрати (2014 - початок 2019)
За даними ООН, загальна кількість загиблих внаслідок конфлікту на сході України становила від 12 800 до 13 000 осіб.
КатегоріяПриблизна кількість загиблихЦивільні особи~3 300 Українські військові (ЗСУ, НГУ та ін.)~4 000 - 4 100 Російські сили та проксі-формування~5 500 - 5 650
Кількість поранених за цей період оцінюється у 27 000 - 30 000 осіб.
Втрати військової техніки
Найінтенсивніші втрати техніки припали на 2014 рік та початок 2015 року (бої за Слов'янськ, Іловайськ, Дебальцеве, Донецький аеропорт).
1. Збройні Сили України
Згідно з аналізом дослідницької групи Oryx та офіційними даними Міноборони, за цей період Україна втратила:
Бронетехніка: Понад 1000 одиниць (включаючи танки Т-64, БМП-1/2, БТР-70/80).
Авіація (найбільші втрати у 2014): Близько 25-30 літальних апаратів (літаки Су-25, МіГ-29, Іл-76; гелікоптери Мі-8, Мі-24).
Артилерія: Понад 100 одиниць систем різних калібрів.
2. Російські сили та проксі-формування
Оскільки РФ офіційно заперечувала свою участь, точної статистики "з того боку" немає. Проте незалежні розслідувачі (Bellingcat, Oryx) підтвердили знищення або захоплення:
Бронетехніка: Сотні одиниць, зокрема танки Т-72 різних модифікацій, БТР та специфічна російська техніка, яка не перебувала на озброєнні України (наприклад, системи РЕБ та танки Т-72Б3).
При тому що Українці добре знали, що пуйло воює геноцидними методами