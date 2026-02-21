УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9666 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 331 50

Плани Путіна щодо вторгнення були секретом навіть для Лаврова, - The Guardian

США: Лавров не знав про плани Путіна щодо повномасштабного вторгнення

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не знав деталей повномасштабного вторгнення Росії до останнього моменту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета The Guardian із посиланням на оцінки Центрального розвідувального управління США.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У матеріалі зазначається, що тодішній глава Офісу президента Андрій Єрмак, який відмовився від інтерв’ю для статті, був одним із небагатьох українських посадовців, які регулярно контактували з росіянами.

Зокрема, він часто спілкувався із заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком. Ймовірно, Козак запевнив Єрмака, що попередження США щодо повномасштабного вторгнення абсурдні - і сам так вважав.

Лише деякі знали плани Путіна

За оцінками ЦРУ, лише деякі невоєнні чиновники знали подробиці планів Путіна. Водночас Козак, поряд із Сергієм Лавровим та багаторічним прессекретарем Путіна Дмитром Пєсковим, залишався у невіданні, повідомили два співрозмовники, обізнані з цим питанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не отримувала 20-пунктний "мирний план", але готова до компромісів, - Лавров

Навіть за тиждень до повномасштабного вторгнення більшість російської еліти не мала уявлення про те, що насувається.

"Мені зателефонував хтось високопоставлений із Кремля і сказав: 'Навколо Путіна багато військових, атмосфера напружена, щось відбувається, але ми не знаємо що'", -  розповів один співрозмовник газети.

Автор: 

Лавров Сергій (1697) путін володимир (25418) Єрмак Андрій (1778)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Але для ішака не було секретом і він пів року клеїв дурника і нічого не робив тільки навпаки, шкодив.
показати весь коментар
21.02.2026 11:04 Відповісти
+15
Всі знали крім лаврова і зелі..шо не зрозуміло??🤣🤣
показати весь коментар
21.02.2026 11:12 Відповісти
+12
Як не знали?! По мараХВону день та ніч крутили ролик
показати весь коментар
21.02.2026 11:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але для ішака не було секретом і він пів року клеїв дурника і нічого не робив тільки навпаки, шкодив.
показати весь коментар
21.02.2026 11:04 Відповісти
Всі знали крім лаврова і зелі..шо не зрозуміло??🤣🤣
показати весь коментар
21.02.2026 11:12 Відповісти
Козак запевнив Єрмака, що попередження США щодо повномасштабного вторгнення абсурдні - і сам так вважав.

"єрмак нічого не знав"
Може, навіть, не знає хто статтю проплатив
показати весь коментар
21.02.2026 11:37 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.02.2026 13:27 Відповісти
Тут ще цікава інфа підійшла:

Президентские выборы в Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские - весной 2027-го, причем допускается их проведение во время военного положения. Об этом сообщило издание «Инсайдер».

https://haqqin.az/newsarchive/375812
показати весь коментар
21.02.2026 11:39 Відповісти
Ок.
Ви надали інфу з якогось сайту Азейбаржану.
А можете дати посилання реальне в Інсайдері?
Чи ви просто насрали фейк у фейковому сайті в надії що хтось таки поведеться?
показати весь коментар
21.02.2026 12:36 Відповісти
Він досі смокче бабло в фсб.
показати весь коментар
21.02.2026 13:28 Відповісти
Так хазяїн ніколи не говорить своїй коняці куди він завтра збирається на ній їхати.
показати весь коментар
21.02.2026 11:04 Відповісти
Про контрнаступ 2023 теж мало хто знав...
показати весь коментар
21.02.2026 11:05 Відповісти
Як не знали?! По мараХВону день та ніч крутили ролик
показати весь коментар
21.02.2026 11:09 Відповісти
Не знали до крайнього дня ті хто приймали участь у поході на каву на гору Карадах.
показати весь коментар
22.02.2026 13:42 Відповісти
Ми, племя Вождя Санича, теж більше віримо газетам, не якимсь там ЦРУ чи МІ-6 💩
показати весь коментар
21.02.2026 11:07 Відповісти
Пішла хвиля відбилювання найпотужниішого і його величного радника Єрмака, яких як дітей розвів злий і підступний дядька Путін. А Зеленський з роздратуванням заявляв, що заяви американців хочуть роздмухати конфлікт з Росією.

Тут ще цікава інфа підійшла:

Президентские выборы в Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские - весной 2027-го, причем допускается их проведение во время военного положения. Об этом сообщило издание «Инсайдер».

https://haqqin.az/newsarchive/375812
показати весь коментар
21.02.2026 13:09 Відповісти
Ну раз сам лавров не знав то зо ж міг знати лідор, він ще раз ні при чьому .
показати весь коментар
21.02.2026 11:08 Відповісти
кому накуй потрібна рашистська брехлива писанина в The Guardian, яка відбілює ворогів України з рашистської 3,14дерації, так і рашистську агентуру в Україні, в лиці агента "козирного" , який і до сьогодні , керує діями і антиукраїнським 3,14здабольством "буратіни" ...???
показати весь коментар
21.02.2026 11:10 Відповісти
Схоже окрім коня лавруші пуцинські плани вторгнення були секоетом для одного віслючка Вальдемара. Всі інші, оглчдачі, журналісти, політики не кажучи вже про розвідки єропейських і не лише країн звідкись про це знали ще як мінімум за рік до вторгнення. Мало того, були відомі напрями ударів, маршрути руху колон, командири бронегруп та інші речі. Але дві особини роду конеподібних ніц не знали. Якийсь лютий під'***н.
показати весь коментар
21.02.2026 11:13 Відповісти
вальдемар був теж в курсі рашистського наступу.Саме по основних напрямках рашистського наступу.по вказівці куйла. його " зелений слуга в Україні" .за гроші українського народу.для рашистської окупаційної війскової машини, будував дороги...
показати весь коментар
21.02.2026 11:37 Відповісти
Мені здається, Ви переоцінюєте розумові здібності Вальдемара.
показати весь коментар
21.02.2026 11:50 Відповісти
для знищення України розумові здібності рашистами підібрані надзвичайно добре.Рашисти .гебнявою методою , підбирають розумові здібності.потрібні для виконання того.що їм потрібно.по цілому світі в тому числі уСША.ЄС НАТО І Т.Д І Т.П...
показати весь коментар
21.02.2026 11:55 Відповісти
Я думаю, що віслючок не тягне на Штірлиця. Його використовують втемну, граючи на його патологічній жадібності, нарцистизмі, жадоби влади і численних комплексах. Розумну людину втемну використовувати не можливо.
показати весь коментар
21.02.2026 12:27 Відповісти
РАШИСТИ І "ТРАМБОНА ОРБАНА.ФІЦЯ.МЕРКЕЛЬ ,ООН.МАГАТЕ.ОБСЄ ,МОК ,ТА БАГАТО ІНШИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ НЕ В "ТЕМНУ".А ВІДКРИТО
показати весь коментар
21.02.2026 15:12 Відповісти
О-о-о... Здається, пішла підготовка до "хрущовской оттепели"... Оголосять Путіна "померлим", і поїдуть на Захід, мириться. Скажуть, що у війні винен Путін, а вони його всі підтримували, бо боялися...
показати весь коментар
21.02.2026 11:18 Відповісти
"...у війні винен Путін..."
"...і прімкнувший к нєму Шипілофф Ґєрасімофф".
показати весь коментар
21.02.2026 13:32 Відповісти
Для ішака не було секретом , він що дарма в Оман літав, папірці підписував про те що ось Донбас і Луганщина наша "і фсьо!" путін пообіцяв що тільки туди введе війська і все, в зелений дурник повірив і його добряче надулі..
показати весь коментар
21.02.2026 11:18 Відповісти
прутін після Оману показав Буратіні як це мало відбутися, в січні 2022 в Казахстані продемонстрував. Буратіна повірив але прутін як завжди збрехав.
показати весь коментар
21.02.2026 16:42 Відповісти
Відбілювання єрмака?
показати весь коментар
21.02.2026 11:18 Відповісти
Секрет Полішенеля - всі війська були стягнуті до України і ніхто ні сном ні духом
показати весь коментар
21.02.2026 11:20 Відповісти
Звісно!!! Вони нічого не знали! Які газові камери та табори смерті??? То Гітлер!!....можливо ще Гебельс....
показати весь коментар
21.02.2026 11:38 Відповісти
З космосу все видно,як на долоні,таке велике переміщення і приготування військ.
Та і росіяни не дуже то приховували: казали учения.
Та,все ж, агенткозирь переконав агентабуратіно,що повномасштабної не буде.
Директор ЦРУ особисто приїжджав в Київ з планами Кремля у папці,казав: на вам детальні плани РФ,готуйтесь,бо повномасштабна на порозі вашого дому.
Навіть Лапін по ТБ розказував,куди прийдуться головні удари росіян.
Та,недаром ті їздили в Оман,щоби прислухатись до голосу правди.
показати весь коментар
21.02.2026 11:43 Відповісти
Ну да, не знав коняка,і машка захарова не знала,даже путін не знав,воно само якось так случилось.
показати весь коментар
21.02.2026 11:47 Відповісти
Та що там вже... Сам вова фуйло не знав про план нападу.
Кабаєва не дала - він зо зла вночі вирішив напасти.
показати весь коментар
21.02.2026 11:50 Відповісти
Класний сигнал. Кобиляча голови проплатили матеріал типу"нє віноватая я". Сигнал про кінець фюрера.
Грішним ділом думав,що тільки у нашому керівництві беньки позамилювало. А ні,переміщення такої маси військових, техніки,госпіталів з банками крові до кордону України навіть для кобилоголових було секретом.
Цікаво,матеріал у газетці проплатив хтось один з цих типів,чи в складчину? Чи з бюджету нєпокобєлімой?
показати весь коментар
21.02.2026 12:07 Відповісти
Все той старий мерин знав про війну, бо в грудні 2021 року почав ще більше звинувачувати Україну в провокаціях проти Донбасу, у фашизмі, сатанізмі і т.п.
показати весь коментар
21.02.2026 12:11 Відповісти
Та понятное дело.Никто ж не видел как русня года два минимум строила инфраструктуру вдоль всей границы. Пошла какая-то информационная компания по отбеливанию руснявых элиток. Никто ничего не знал, то все царь виноватый. А несколько лет подготовки то так, оно само как-то так получилось
показати весь коментар
21.02.2026 12:19 Відповісти
Може Жириновський теж не знав про плани вторгнення?
Навіть дату вторгнення назвав, за що його зажмурили.
показати весь коментар
21.02.2026 12:24 Відповісти
Вторгнення є вторгнення...але придумали - повномасштабне...а у 2014 то таке собі...навіть не варте уваги...

Людські втрати (2014 - початок 2019)
За даними ООН, загальна кількість загиблих внаслідок конфлікту на сході України становила від 12 800 до 13 000 осіб.

КатегоріяПриблизна кількість загиблихЦивільні особи~3 300 Українські військові (ЗСУ, НГУ та ін.)~4 000 - 4 100 Російські сили та проксі-формування~5 500 - 5 650
Кількість поранених за цей період оцінюється у 27 000 - 30 000 осіб.

Втрати військової техніки
Найінтенсивніші втрати техніки припали на 2014 рік та початок 2015 року (бої за Слов'янськ, Іловайськ, Дебальцеве, Донецький аеропорт).

1. Збройні Сили України
Згідно з аналізом дослідницької групи Oryx та офіційними даними Міноборони, за цей період Україна втратила:
Бронетехніка: Понад 1000 одиниць (включаючи танки Т-64, БМП-1/2, БТР-70/80).
Авіація (найбільші втрати у 2014): Близько 25-30 літальних апаратів (літаки Су-25, МіГ-29, Іл-76; гелікоптери Мі-8, Мі-24).
Артилерія: Понад 100 одиниць систем різних калібрів.

2. Російські сили та проксі-формування
Оскільки РФ офіційно заперечувала свою участь, точної статистики "з того боку" немає. Проте незалежні розслідувачі (Bellingcat, Oryx) підтвердили знищення або захоплення:
Бронетехніка: Сотні одиниць, зокрема танки Т-72 різних модифікацій, БТР та специфічна російська техніка, яка не перебувала на озброєнні України (наприклад, системи РЕБ та танки Т-72Б3).
показати весь коментар
21.02.2026 12:44 Відповісти
Висновок:: єрмак біленький і пухнастий кандидат в през.... .
показати весь коментар
21.02.2026 12:46 Відповісти
Якщо завезли кров для переливання під час "навчань", то було дійсно зрозуміло що буде напад.
показати весь коментар
21.02.2026 12:52 Відповісти
Дуже вумні люди - слухали думку холопів головного Брехла і хуцпомена ...
При тому що Українці добре знали, що пуйло воює геноцидними методами
показати весь коментар
21.02.2026 14:06 Відповісти
Я можу погодитись з фразою "Навіть за тиждень до повномасштабного вторгнення більшість російської еліти не мала уявлення про те, що насувається"(с), але це "незнання" не стосується цього мерина.
показати весь коментар
21.02.2026 14:28 Відповісти
Не бачу, не чую, і німий-є така статуетка з мавпою.
показати весь коментар
21.02.2026 16:46 Відповісти
 
 