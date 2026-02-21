Плани Путіна щодо вторгнення були секретом навіть для Лаврова, - The Guardian

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не знав деталей повномасштабного вторгнення Росії до останнього моменту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета The Guardian із посиланням на оцінки Центрального розвідувального управління США.

У матеріалі зазначається, що тодішній глава Офісу президента Андрій Єрмак, який відмовився від інтерв’ю для статті, був одним із небагатьох українських посадовців, які регулярно контактували з росіянами.

Зокрема, він часто спілкувався із заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком. Ймовірно, Козак запевнив Єрмака, що попередження США щодо повномасштабного вторгнення абсурдні - і сам так вважав.

Лише деякі знали плани Путіна

За оцінками ЦРУ, лише деякі невоєнні чиновники знали подробиці планів Путіна. Водночас Козак, поряд із Сергієм Лавровим та багаторічним прессекретарем Путіна Дмитром Пєсковим, залишався у невіданні, повідомили два співрозмовники, обізнані з цим питанням.

Навіть за тиждень до повномасштабного вторгнення більшість російської еліти не мала уявлення про те, що насувається.

"Мені зателефонував хтось високопоставлений із Кремля і сказав: 'Навколо Путіна багато військових, атмосфера напружена, щось відбувається, але ми не знаємо що'", - розповів один співрозмовник газети.