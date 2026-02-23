Генсек ООН Гутерріш напередодні річниці вторгнення РФ закликав зупинити війну в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до "негайного, повного та безумовного" припинення вогню в Україні напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення.

Заява ООН

Гутерріш наголосив, що війна Росії проти України становить серйозну загрозу регіональному й міжнародному миру та безпеці. За його словами, саме цивільні українці несуть основний тягар бойових дій, а 2025 рік став роком із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення.

Генсек ООН заявив, що тривале продовження війни лише посилює її смертоносність і поглиблює гуманітарні наслідки.

Підтримка цілісності України

"Ця руйнівна війна є плямою на нашій колективній свідомості і залишається загрозою для регіонального та міжнародного миру і безпеки. Чим довше триває війна, тим смертоноснішою вона стає. Цивільне населення несе на собі основний тягар цього конфлікту", - йдеться у заклику.

Він наголосив, що справедливий і тривалий мир має відповідати Статуту ООН, міжнародному праву та резолюціям Організації Об’єднаних Націй, поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Гутерріш також запевнив, що ООН готова підтримувати всі дипломатичні ініціативи, спрямовані на досягнення всеосяжного та тривалого миру.

