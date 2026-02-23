Генсек ООН Гутерріш напередодні річниці вторгнення РФ закликав зупинити війну в Україні
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до "негайного, повного та безумовного" припинення вогню в Україні напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення.
Його заява опублікована на сайті ООН, інформує Цензор.НЕТ.
Заява ООН
Гутерріш наголосив, що війна Росії проти України становить серйозну загрозу регіональному й міжнародному миру та безпеці. За його словами, саме цивільні українці несуть основний тягар бойових дій, а 2025 рік став роком із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення.
Генсек ООН заявив, що тривале продовження війни лише посилює її смертоносність і поглиблює гуманітарні наслідки.
Підтримка цілісності України
"Ця руйнівна війна є плямою на нашій колективній свідомості і залишається загрозою для регіонального та міжнародного миру і безпеки. Чим довше триває війна, тим смертоноснішою вона стає. Цивільне населення несе на собі основний тягар цього конфлікту", - йдеться у заклику.
Він наголосив, що справедливий і тривалий мир має відповідати Статуту ООН, міжнародному праву та резолюціям Організації Об’єднаних Націй, поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Гутерріш також запевнив, що ООН готова підтримувати всі дипломатичні ініціативи, спрямовані на досягнення всеосяжного та тривалого миру.
- Раніше ми повідомляли, що на четверті роковини повномасштабної війни до Києва прибуде низка міністрів та лідерів країн.
Тому він міг почати війну проти України - своїм виступом, а перед тим підготувавши основу для нападу у вигляді статті «Про історичну єдність росіян та українців».
Так само путін одноосібно може і завершити війну, бо практично немає інших впливових центрів влади ані якихось опозиційних фракцій у вищому керівництві Росії.
Принаймні поки що.
24 лютого 2022 для мене - це про відповідальність влади за відмову готуватися до неминучої війни.
* З серпня 21го по лютий 22го західні союзники їх попереджали, надавали план рос вторгнення, надавали зброю проти вже приготованих танкових колон.
У відповідь - "шашлики на майські" замість ракетних та артилерійських програм. І агресивна кампанія проти західних сигналів попередження. " Хуже скабєєвой"
* З вересня по лютий опозиція вимагала виділити гроші для створення бригад на тих напрямках, куди зрештою і пішов ворог.
У відповідь - "ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги". І на дороги в 2021 пішло 348 млрд грн. А на закупки для Армії - 36 млрд.
* Військові постійно просили дати можливість вивести війська з казарм і готувати на рубежі оборони. Для цього був потрібен Указ. Саме це прямо вимагає від Президента і Конституція.
У відповідь - виведення бригади ППО з ключевої цілі рф - Гостомеля в Луганську обл. І монарший гнів на переміщення всього 1 бригади на полігон в Херсонській області.
Потрібні Укази зʼявилися лише після того, як агресор підійшов до Дніпра навпроти Херсону.
* Зрештою, ворог відкрито розмістив у 2021-22 біля наших кордонів 180 тис військ.
Якщо Президент боявся оголосити воєнний стан (як того вимагає Конституція), то чому не підписав Указ про застосування ЗСУ?
Чому не оголосив мобілізацію?
Якщо й цього боявся, то чому не призвав у війська 50 тис резервістів першої черги. На допомогу тим 300 морпехам, які стояли на Чонгарі.
Якщо й це страшно, то чому не оголосити хоча б дзеркальні до ворога військові навчання?
Ціна такої політики страуса, який сховав голову в асфальт, - 55 тис кв км Херсонської і Миколаївської областей, які ворог майже без бою захопив у перший місяць війни.
Це понад 50% всіх захоплених територій під час широкомасштабного вторгнення!
І це - мільйони українців у окупації, десятки тисяч вбитих, згвалтованих та катованих.
І за це нема відповідальності.
Зате ми отримуємо промову Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, де він робить винними у всьому інших. І закінчує блюзнірським пасажем: "Так само, як зараз згадують про час перед російським вторгненням, що можна буде сказати про цей час через ще чотири роки? Чи буде хтось із теперішніх сильних світу цього шукати, як зняти з себе відповідальність та виправдатися?"
Хто зараз виправдовується?
