УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13145 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Заяви про мир
1 227 20

Генсек ООН Гутерріш напередодні річниці вторгнення РФ закликав зупинити війну в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до "негайного, повного та безумовного" припинення вогню в Україні напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення.

Його заява опублікована на сайті ООН, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява ООН

Гутерріш наголосив, що війна Росії проти України становить серйозну загрозу регіональному й міжнародному миру та безпеці. За його словами, саме цивільні українці несуть основний тягар бойових дій, а 2025 рік став роком із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення.

Генсек ООН заявив, що тривале продовження війни лише посилює її смертоносність і поглиблює гуманітарні наслідки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Плани Путіна щодо вторгнення були секретом навіть для Лаврова, - The Guardian

Підтримка цілісності України

"Ця руйнівна війна є плямою на нашій колективній свідомості і залишається загрозою для регіонального та міжнародного миру і безпеки. Чим довше триває війна, тим смертоноснішою вона стає. Цивільне населення несе на собі основний тягар цього конфлікту", - йдеться у заклику.

Він наголосив, що справедливий і тривалий мир має відповідати Статуту ООН, міжнародному праву та резолюціям Організації Об’єднаних Націй, поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Гутерріш також запевнив, що ООН готова підтримувати всі дипломатичні ініціативи, спрямовані на досягнення всеосяжного та тривалого миру.

Читайте також: Каллас закликала Росію до досягнення миру в Україні: "Нам потрібно побачити поступки"

Автор: 

ООН (3502) Гутерріш Антоніу (424) війна в Україні (8431)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А занепокоєння було?
показати весь коментар
23.02.2026 23:45 Відповісти
+6
https://t.me/putch111/61550 Юрій Луценко:
24 лютого 2022 для мене - це про відповідальність влади за відмову готуватися до неминучої війни.
* З серпня 21го по лютий 22го західні союзники їх попереджали, надавали план рос вторгнення, надавали зброю проти вже приготованих танкових колон.
У відповідь - "шашлики на майські" замість ракетних та артилерійських програм. І агресивна кампанія проти західних сигналів попередження. " Хуже скабєєвой"
* З вересня по лютий опозиція вимагала виділити гроші для створення бригад на тих напрямках, куди зрештою і пішов ворог.
У відповідь - "ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги". І на дороги в 2021 пішло 348 млрд грн. А на закупки для Армії - 36 млрд.
* Військові постійно просили дати можливість вивести війська з казарм і готувати на рубежі оборони. Для цього був потрібен Указ. Саме це прямо вимагає від Президента і Конституція.
У відповідь - виведення бригади ППО з ключевої цілі рф - Гостомеля в Луганську обл. І монарший гнів на переміщення всього 1 бригади на полігон в Херсонській області.
Потрібні Укази зʼявилися лише після того, як агресор підійшов до Дніпра навпроти Херсону.
* Зрештою, ворог відкрито розмістив у 2021-22 біля наших кордонів 180 тис військ.
Якщо Президент боявся оголосити воєнний стан (як того вимагає Конституція), то чому не підписав Указ про застосування ЗСУ?
Чому не оголосив мобілізацію?
Якщо й цього боявся, то чому не призвав у війська 50 тис резервістів першої черги. На допомогу тим 300 морпехам, які стояли на Чонгарі.
Якщо й це страшно, то чому не оголосити хоча б дзеркальні до ворога військові навчання?
Ціна такої політики страуса, який сховав голову в асфальт, - 55 тис кв км Херсонської і Миколаївської областей, які ворог майже без бою захопив у перший місяць війни.
Це понад 50% всіх захоплених територій під час широкомасштабного вторгнення!
І це - мільйони українців у окупації, десятки тисяч вбитих, згвалтованих та катованих.
І за це нема відповідальності.
Зате ми отримуємо промову Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, де він робить винними у всьому інших. І закінчує блюзнірським пасажем: "Так само, як зараз згадують про час перед російським вторгненням, що можна буде сказати про цей час через ще чотири роки? Чи буде хтось із теперішніх сильних світу цього шукати, як зняти з себе відповідальність та виправдатися?"
Хто зараз виправдовується?
показати весь коментар
24.02.2026 00:39 Відповісти
+3
Геніальна ідея! Має спрацювати.
показати весь коментар
23.02.2026 23:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А занепокоєння було?
показати весь коментар
23.02.2026 23:45 Відповісти
Було, навiть ножкою тихенько тупнув
показати весь коментар
24.02.2026 00:25 Відповісти
Аж опух старий «закликатель»!!! З ранку до ночі, стане посеред вулиці і отак собі закликає сердешний, до Папи Римського з Банком ВАТІКАНА, щоб гроші ****** в ЄС передали на зброю та військовим Захисникам України, минаючи злочинні угрупування в Уряді, СБУ, ВРУ, ГПУ, ОДА, РНБОУ….опу!!!
показати весь коментар
24.02.2026 01:24 Відповісти
До сраки на твої закликання, ти ніщо
показати весь коментар
23.02.2026 23:45 Відповісти
B Росії збудована авторитарна система, де рішення все ж ухвалює в Кремлі одноосібно російський президент.
Тому він міг почати війну проти України - своїм виступом, а перед тим підготувавши основу для нападу у вигляді статті «Про історичну єдність росіян та українців».
Так само путін одноосібно може і завершити війну, бо практично немає інших впливових центрів влади ані якихось опозиційних фракцій у вищому керівництві Росії.
Принаймні поки що.
показати весь коментар
23.02.2026 23:46 Відповісти
Геніальна ідея! Має спрацювати.
показати весь коментар
23.02.2026 23:47 Відповісти
Гутеріш, ти не знаєш, як треба зупинити війну в Україні! Це дуже просто: вийди до трибуни ООН і дуже голосно крикни: ,, Війна, зупинись!"
показати весь коментар
23.02.2026 23:53 Відповісти
так, ху8ло такий почув та одразу зупинив
показати весь коментар
24.02.2026 00:01 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2026 00:22 Відповісти
Це він від ***** вимагає закінчення війни?
показати весь коментар
24.02.2026 00:25 Відповісти
Блін, за половину його зарплати я готовий виказувати вдвічі рішучіші заклики і втричі гучніші заяви! З таким самим результатом. Навіщо платити більше?
показати весь коментар
24.02.2026 00:29 Відповісти
https://t.me/putch111/61550 Юрій Луценко:
24 лютого 2022 для мене - це про відповідальність влади за відмову готуватися до неминучої війни.
* З серпня 21го по лютий 22го західні союзники їх попереджали, надавали план рос вторгнення, надавали зброю проти вже приготованих танкових колон.
У відповідь - "шашлики на майські" замість ракетних та артилерійських програм. І агресивна кампанія проти західних сигналів попередження. " Хуже скабєєвой"
* З вересня по лютий опозиція вимагала виділити гроші для створення бригад на тих напрямках, куди зрештою і пішов ворог.
У відповідь - "ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги". І на дороги в 2021 пішло 348 млрд грн. А на закупки для Армії - 36 млрд.
* Військові постійно просили дати можливість вивести війська з казарм і готувати на рубежі оборони. Для цього був потрібен Указ. Саме це прямо вимагає від Президента і Конституція.
У відповідь - виведення бригади ППО з ключевої цілі рф - Гостомеля в Луганську обл. І монарший гнів на переміщення всього 1 бригади на полігон в Херсонській області.
Потрібні Укази зʼявилися лише після того, як агресор підійшов до Дніпра навпроти Херсону.
* Зрештою, ворог відкрито розмістив у 2021-22 біля наших кордонів 180 тис військ.
Якщо Президент боявся оголосити воєнний стан (як того вимагає Конституція), то чому не підписав Указ про застосування ЗСУ?
Чому не оголосив мобілізацію?
Якщо й цього боявся, то чому не призвав у війська 50 тис резервістів першої черги. На допомогу тим 300 морпехам, які стояли на Чонгарі.
Якщо й це страшно, то чому не оголосити хоча б дзеркальні до ворога військові навчання?
Ціна такої політики страуса, який сховав голову в асфальт, - 55 тис кв км Херсонської і Миколаївської областей, які ворог майже без бою захопив у перший місяць війни.
Це понад 50% всіх захоплених територій під час широкомасштабного вторгнення!
І це - мільйони українців у окупації, десятки тисяч вбитих, згвалтованих та катованих.
І за це нема відповідальності.
Зате ми отримуємо промову Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, де він робить винними у всьому інших. І закінчує блюзнірським пасажем: "Так само, як зараз згадують про час перед російським вторгненням, що можна буде сказати про цей час через ще чотири роки? Чи буде хтось із теперішніх сильних світу цього шукати, як зняти з себе відповідальність та виправдатися?"
Хто зараз виправдовується?
показати весь коментар
24.02.2026 00:39 Відповісти
хряк вгодований
показати весь коментар
24.02.2026 01:02 Відповісти
Якщо ви заблукали у лісі - просто йдіть додому...
показати весь коментар
24.02.2026 01:24 Відповісти
Це точно.
А що ці зажирівші паразити брягузи ще можуть.... й на пенсію п#дли не йдуть, а навіщо - ляпай язиком якусь хрінь та отримую люкс життя.
показати весь коментар
24.02.2026 02:50 Відповісти
Війна стій! Раз, два. .....
Клоун- паразит на грошах платників податків, на наших грошах.
показати весь коментар
24.02.2026 02:48 Відповісти
💩💩💩🤮🤮🤮
показати весь коментар
24.02.2026 05:54 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2026 07:49 Відповісти
Пошановувач водкі, чорної ікри та маасковскіх молоденьких мальчіков.
А ви кажете епштейн....
показати весь коментар
24.02.2026 08:00 Відповісти
Так завітай ще у Москву і поцілуй в дьосна пуйла або і нижче.
показати весь коментар
24.02.2026 09:21 Відповісти
 
 