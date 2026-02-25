Грузія продовжила українцям право на перебування в країні на рік
Уряд Грузії на один рік продовжив право на перебування в країні без візи для громадян України.
Про це пише Sova, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Згідно з постановою, громадянам України, які в'їхали та перебували в Грузії до 24 лютого 2025 року, право перебування продовжується до 24 лютого 2027 року.
Перебування в Грузії
До повномасштабного вторгнення РФ українці могли перебувати у Грузії без візи лише протягом одного року.
Згідно з постановою грузинського прем'єра від 23 квітня 2024 року терміни безвізового в'їзду та перебування громадян України в Грузії було збільшено до 3 років. Проте постановою минулого року термін їхнього безвізового перебування в країні було скорочено до 1 року.
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