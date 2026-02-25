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Новини Відносини України та Грузії
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Грузія продовжила українцям право на перебування в країні на рік

Українці зможуть залишитися в Грузії ще на один рік

Уряд Грузії на один рік продовжив право на перебування в країні без візи для громадян України.

Про це пише Sova, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Згідно з постановою, громадянам України, які в'їхали та перебували в Грузії до 24 лютого 2025 року, право перебування продовжується до 24 лютого 2027 року.

Перебування в Грузії

До повномасштабного вторгнення РФ українці могли перебувати у Грузії без візи лише протягом одного року.

Згідно з постановою грузинського прем'єра від 23 квітня 2024 року терміни безвізового в'їзду та перебування громадян України в Грузії було збільшено до 3 років. Проте постановою минулого року термін їхнього безвізового перебування в країні було скорочено до 1 року.

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Грузія (1855) українці (2738)
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І на тому дякуємо!
Як там, "Старий Кахетті" ще не зістарився? Гумдопомога для зігріву йде, ми ж без електрики...
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25.02.2026 15:54 Відповісти
Та нічого. Скинуть підкацапників - буде безвіз без терміну.
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25.02.2026 16:03 Відповісти
 
 