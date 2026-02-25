РУС
Новости Отношения Украины и Грузии
504

Грузия продлила украинцам право на пребывание в стране на год

Правительство Грузии на один год продлило право на пребывание в стране без визы для граждан Украины.

Об этом пишет Sova, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Согласно постановлению, гражданам Украины, которые въехали и находились в Грузии до 24 февраля 2025 года, право пребывания продлевается до 24 февраля 2027 года.

Пребывание в Грузии

До полномасштабного вторжения РФ украинцы могли находиться в Грузии без визы только в течение одного года.

Согласно постановлению грузинского премьера от 23 апреля 2024 года, сроки безвизового въезда и пребывания граждан Украины в Грузии были увеличены до 3 лет. Однако постановлением прошлого года срок их безвизового пребывания в стране был сокращен до 1 года.

Грузия (270) украинцы (1417)
І на тому дякуємо!
Як там, "Старий Кахетті" ще не зістарився? Гумдопомога для зігріву йде, ми ж без електрики...
25.02.2026 15:54 Ответить
Та нічого. Скинуть підкацапників - буде безвіз без терміну.
25.02.2026 16:03 Ответить
 
 