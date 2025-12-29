Грузия передает Украине девять генераторов для поддержки энергосистемы
Фонд развития энергетики Грузии направил в Украину девять генераторов разного типа и мощности. Гуманитарный груз будет доставлен по сухопутному маршруту и бесплатно передан украинской стороне через посольство Грузии в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.
"Гуманитарный груз будет передан посольству Грузии в Киеве, а затем бесплатно передан Украине. Гуманитарная помощь, отправленная из Грузии, достигнет Украины по сухопутному маршруту в течение нескольких дней", - говорится в сообщении Министерства экономики.
Приобретение генераторов для Украины
Покупка генераторов на сумму 1,5 млн лари была одобрена правительством 31 октября по распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
Отношения между Украиной и Грузией
Грузия периодически оказывает гуманитарную помощь Киеву, несмотря на фактически остановленные политические отношения между странами. Их обострение произошло после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда партия "Грузинская мечта" заявила, что не будет вводить санкции против Москвы.
Сейчас власти Украины называют "Грузинскую мечту" пророссийской, а в Тбилиси утверждают, что сохраняют "одностороннюю дружбу".
Ранее в Украину также было доставлено более 300 генераторов, приобретенных на средства, собранные гражданскими активистами.
От дивіться.
Уряд Грузії зараз - фактично русняві маріонетки. Що з росії скажуть, те вони й зроблять.
І тут на урядові гроші нам генератори дають.
Взяти - непослідовність, непринциповість, виправдання дій росії.
Не взяти - стати в позу, бо формально Грузія не є нам ворожою, на відміну тієї ж БРСР.
Русня це спеціально робить. Вони ********** створювати неоднозначності, щоб потім мати можливість використовувати "і вєршкі, і корєшкі".