Грузия передает Украине девять генераторов для поддержки энергосистемы

: Грузия отправила Украине гуманитарную помощь

Фонд развития энергетики Грузии направил в Украину девять генераторов разного типа и мощности. Гуманитарный груз будет доставлен по сухопутному маршруту и бесплатно передан украинской стороне через посольство Грузии в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

"Гуманитарный груз будет передан посольству Грузии в Киеве, а затем бесплатно передан Украине. Гуманитарная помощь, отправленная из Грузии, достигнет Украины по сухопутному маршруту в течение нескольких дней", - говорится в сообщении Министерства экономики.

Приобретение генераторов для Украины

Покупка генераторов на сумму 1,5 млн лари была одобрена правительством 31 октября по распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Грузии приобретет для Украины различные типы генераторов, - СМИ

Отношения между Украиной и Грузией

Грузия периодически оказывает гуманитарную помощь Киеву, несмотря на фактически остановленные политические отношения между странами. Их обострение произошло после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда партия "Грузинская мечта" заявила, что не будет вводить санкции против Москвы.

Сейчас власти Украины называют "Грузинскую мечту" пророссийской, а в Тбилиси утверждают, что сохраняют "одностороннюю дружбу".

Читайте также: Грузия подписала соглашение о механизме репараций из российских активов для Украины

Ранее в Украину также было доставлено более 300 генераторов, приобретенных на средства, собранные гражданскими активистами.

Дякуємо.
29.12.2025 15:37 Ответить
якось подозрітельно. кремлівські шістки роблять для України добро🤔
29.12.2025 15:43 Ответить
Неоднозначно.
От дивіться.
Уряд Грузії зараз - фактично русняві маріонетки. Що з росії скажуть, те вони й зроблять.
І тут на урядові гроші нам генератори дають.
Взяти - непослідовність, непринциповість, виправдання дій росії.
Не взяти - стати в позу, бо формально Грузія не є нам ворожою, на відміну тієї ж БРСР.
Русня це спеціально робить. Вони ********** створювати неоднозначності, щоб потім мати можливість використовувати "і вєршкі, і корєшкі".
29.12.2025 15:43 Ответить
Маріонетковий пуйловий уряд Грузії робить вигляд великої стурбованості...
29.12.2025 15:55 Ответить
Через декілька місяців, ці генератори в Україні стануть чиєюсь приватною власністю. 100%!
29.12.2025 16:31 Ответить
 
 