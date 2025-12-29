Грузия передает Украине девять генераторов для поддержки энергосистемы

Фонд развития энергетики Грузии направил в Украину девять генераторов разного типа и мощности. Гуманитарный груз будет доставлен по сухопутному маршруту и бесплатно передан украинской стороне через посольство Грузии в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Гуманитарный груз будет передан посольству Грузии в Киеве, а затем бесплатно передан Украине. Гуманитарная помощь, отправленная из Грузии, достигнет Украины по сухопутному маршруту в течение нескольких дней", - говорится в сообщении Министерства экономики.

Приобретение генераторов для Украины

Покупка генераторов на сумму 1,5 млн лари была одобрена правительством 31 октября по распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Грузии приобретет для Украины различные типы генераторов, - СМИ

Отношения между Украиной и Грузией

Грузия периодически оказывает гуманитарную помощь Киеву, несмотря на фактически остановленные политические отношения между странами. Их обострение произошло после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда партия "Грузинская мечта" заявила, что не будет вводить санкции против Москвы.

Сейчас власти Украины называют "Грузинскую мечту" пророссийской, а в Тбилиси утверждают, что сохраняют "одностороннюю дружбу".

Читайте также: Грузия подписала соглашение о механизме репараций из российских активов для Украины

Ранее в Украину также было доставлено более 300 генераторов, приобретенных на средства, собранные гражданскими активистами.