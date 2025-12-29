Грузія передає Україні дев’ять генераторів для підтримки енергосистеми
Фонд розвитку енергетики Грузії направив до України дев’ять генераторів різного типу та потужності. Гуманітарний вантаж буде доставлений сухопутним маршрутом і безоплатно переданий українській стороні через посольство Грузії в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Кавказа.
"Гуманітарний вантаж буде передано посольству Грузії в Києві, а потім безоплатно передано Україні. Гуманітарна допомога, відправлена з Грузії, досягне України сухопутним маршрутом протягом кількох днів", — йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
Придбання генераторів для України
Купівля генераторів на суму 1,5 млн ларі була схвалена урядом 31 жовтня за розпорядженням прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе.
Відносини між Україною та Грузією
Грузія періодично надає гуманітарну допомогу Києву, незважаючи на фактично зупинені політичні відносини між країнами. Їхнє загострення відбулося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли партія "Грузинська мрія" заявила, що не вводитиме санкції проти Москви.
Зараз влада України називає "Грузинську мрію" проросійською, а Тбілісі стверджує, що зберігає "односторонню дружбу".
Раніше в Україну також було доставлено понад 300 генераторів, придбаних на кошти, зібрані цивільними активістами.
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