Уряд Грузії придбає для України різні типи генераторів, - ЗМІ

Грузинський уряд ухвалив рішення передати Україні генератори - відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе.

Про це повідомило "Ехо Кавказу" (служба "Радіо Свобода"), передає Цензор.НЕТ.

Згідно з розпорядженням, Фонд розвитку енергетики Грузії придбає для передання Україні різні типи генераторів на суму 1,5 мільйона ларі (понад 500 тисяч доларів).

Відносини між Україною та Грузією

Нині відносини між Україною та Грузією залишаються напруженими. Київ заявляв, що грузинська влада намагається втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси, відходить від євроінтеграції, є прихильною до Росії та порушує права власних громадян на тлі масштабних протестів.

Влада Грузії, своєю чергою, стверджує, що намагається протидіяти "Майдану" у країні та переслідує грузинських добровольців, які воювали в Україні. Дипломатичний скандал спричинило також використання кадрів війни в Україні у політичній рекламі партії влади "Грузинська мрія".

Допомога Україні від Грузії

Попри це, "Ехо Кавказу" зазначає, що Грузія періодично надає гуманітарну допомогу Україні. На Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський заявляв, що Європа вже "втратила" Грузію, наголосивши на зниканні прав людини та європейської сутності державної системи та залежності країни від Росії.

