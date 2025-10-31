Правительство Грузии приобретет для Украины различные типы генераторов, - СМИ

Грузинское правительство приняло решение передать Украине генераторы - соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа" (служба "Радио Свобода"), передает Цензор.НЕТ.

Согласно распоряжению, Фонд развития энергетики Грузии приобретет для передачи Украине различные типы генераторов на сумму 1,5 миллиона лари (более 500 тысяч долларов).

Отношения между Украиной и Грузией

В настоящее время отношения между Украиной и Грузией остаются напряженными. Киев заявлял, что грузинские власти пытаются втянуть Украину во внутриполитические процессы, отходят от евроинтеграции, благосклонны к России и нарушают права собственных граждан на фоне масштабных протестов.

Власти Грузии, в свою очередь, утверждают, что пытаются противодействовать "Майдану" в стране и преследуют грузинских добровольцев, воевавших в Украине. Дипломатический скандал вызвало также использование кадров войны в Украине в политической рекламе партии власти "Грузинская мечта".

Помощь Украине от Грузии

Несмотря на это, "Эхо Кавказа" отмечает, что Грузия периодически оказывает гуманитарную помощь Украине. На Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский заявлял, что Европа уже "потеряла" Грузию, подчеркнув исчезновение прав человека и европейской сущности государственной системы и зависимость страны от России.

