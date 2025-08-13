РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9775 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Грузии
1 047 13

МИД Украины о предвыборной рекламе "Грузинской мечты": Власть Грузии пресмыкается перед Москвой

МИД апро предвыборную рекламу Грузинской мечты

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на использование правящей партией Грузии "Грузинская мечта" изображения разрушенных Россией украинских городов для рекламы политсилы.

Об этом говорится в комментарии МИД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, МИД Украины обратил внимание на очередные недружественные действия со стороны партии власти "Грузинская мечта", которая ради своего политического пиара продолжает использовать видео с ужасными последствиями российской полномасштабной агрессии против Украины.

В МИД подчеркнули, что такие циничные шаги демонстрируют пренебрежение к украинскому народу и жертвам российской агрессии, вызывают справедливое возмущение украинского общества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Грузинская мечта" снова использовала изображения разрушенных украинских городов в предвыборной рекламе

"Обидно наблюдать, как грузинская власть пресмыкается перед Москвой и пренебрегает принципами достоинства и независимости, которые исторически присущи грузинской нации и составляют неотъемлемую часть ее идентичности.

Советуем политтехнологам грузинской партии власти быть честными со своим народом и разместить на ее страницах более правдивую картинку: российский триколор - справа и закрытые двери ЕС и НАТО - слева. Это будет соответствовать действительности, потому что действующая власть Грузии лишила страну не войны, а европейского будущего", - говорится в комментарии.

Также в министерстве подчеркнули, что Украина остается последовательной и непоколебимой в поддержке дружественного народа Грузии в его стремлении строить независимое, демократическое и европейское государство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС может приостановить безвизовый режим с Грузией, - Каллас

Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" снова использовала изображения разрушенных Россией украинских городов в предвыборной рекламе. В видео демонстрируют черно-белые кадры разрушенных украинских городов в результате боев с российскими оккупантами и захоронения украинских военных в противопоставлении к цветным кадрам грузинских городов.

Автор: 

Грузия (4513) МИД (7069) война в Украине (5662)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
Домріються! Невже досвід одного нікчеми, який мріяв заглянути в очі путіну, нічому не вчить?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:56 Ответить
+1
використали відео цинічно, все правильно

але яку політику їм проводити, якщо їх менш 4 мільйонів, і коли всі європейці та американці від них відвернулися, не беруть ні в НАТО ні в ЄС, а під боком десятки мільйонів диких андрофагів ?
показать весь комментарий
13.08.2025 16:30 Ответить
+1
А їм і подітися нікуди, бо мають досвід 2008року, коли на них всі забили. Зато Обама миротворець, а зараз Україну пошматують і ще один зявиться.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Домріються! Невже досвід одного нікчеми, який мріяв заглянути в очі путіну, нічому не вчить?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:56 Ответить
Горді грузино\.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:03 Ответить
У Міністерстві закордонних справ України відреагували Джерело: https://censor.net/ua/n3568477
Скільки людей з МЗС стало на захист України після повномаштабного вторгнення? 0. Все інше слова
показать весь комментарий
13.08.2025 15:57 Ответить
А на чий захист вони стали?
показать весь комментарий
13.08.2025 16:52 Ответить
Кляті плазуни.... вони бі ще надягли шкіряні штани та танці танцювали перед москалями у Москві.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:13 Ответить
хто платить дівчині .той її трахає , роблячи з неї,в такий спосіб, курву
показать весь комментарий
13.08.2025 16:28 Ответить
використали відео цинічно, все правильно

але яку політику їм проводити, якщо їх менш 4 мільйонів, і коли всі європейці та американці від них відвернулися, не беруть ні в НАТО ні в ЄС, а під боком десятки мільйонів диких андрофагів ?
показать весь комментарий
13.08.2025 16:30 Ответить
А чому їх не беруть, може треба про це сказати
показать весь комментарий
13.08.2025 17:12 Ответить
Ласковый теленок двух маток сосет.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:34 Ответить
Або у двох батьків
показать весь комментарий
13.08.2025 17:11 Ответить
А їм і подітися нікуди, бо мають досвід 2008року, коли на них всі забили. Зато Обама миротворець, а зараз Україну пошматують і ще один зявиться.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:52 Ответить
Скоріше це буде чекатиме їх після того як ляжуть під ху...ло.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:09 Ответить
Бєжалі робкіє грузіни...
показать весь комментарий
13.08.2025 17:38 Ответить
 
 