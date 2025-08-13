МИД Украины о предвыборной рекламе "Грузинской мечты": Власть Грузии пресмыкается перед Москвой
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на использование правящей партией Грузии "Грузинская мечта" изображения разрушенных Россией украинских городов для рекламы политсилы.
Об этом говорится в комментарии МИД, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, МИД Украины обратил внимание на очередные недружественные действия со стороны партии власти "Грузинская мечта", которая ради своего политического пиара продолжает использовать видео с ужасными последствиями российской полномасштабной агрессии против Украины.
В МИД подчеркнули, что такие циничные шаги демонстрируют пренебрежение к украинскому народу и жертвам российской агрессии, вызывают справедливое возмущение украинского общества.
"Обидно наблюдать, как грузинская власть пресмыкается перед Москвой и пренебрегает принципами достоинства и независимости, которые исторически присущи грузинской нации и составляют неотъемлемую часть ее идентичности.
Советуем политтехнологам грузинской партии власти быть честными со своим народом и разместить на ее страницах более правдивую картинку: российский триколор - справа и закрытые двери ЕС и НАТО - слева. Это будет соответствовать действительности, потому что действующая власть Грузии лишила страну не войны, а европейского будущего", - говорится в комментарии.
Также в министерстве подчеркнули, что Украина остается последовательной и непоколебимой в поддержке дружественного народа Грузии в его стремлении строить независимое, демократическое и европейское государство.
Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" снова использовала изображения разрушенных Россией украинских городов в предвыборной рекламе. В видео демонстрируют черно-белые кадры разрушенных украинских городов в результате боев с российскими оккупантами и захоронения украинских военных в противопоставлении к цветным кадрам грузинских городов.
Скільки людей з МЗС стало на захист України після повномаштабного вторгнення? 0. Все інше слова
але яку політику їм проводити, якщо їх менш 4 мільйонів, і коли всі європейці та американці від них відвернулися, не беруть ні в НАТО ні в ЄС, а під боком десятки мільйонів диких андрофагів ?