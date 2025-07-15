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Новости Безвизовый режим с Грузией
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ЕС может приостановить безвизовый режим с Грузией, - Каллас

Каллас Кая

Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Грузией из-за непропорционально жестких мер к участникам протестов со стороны властей страны.

Об этом журналистам в Брюсселе 15 июля сообщила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Среди имеющихся опций - санкции и приостановление безвизового режима", - заявила Каллас.

Она добавила, что сегодня ЕС направит грузинским властям письмо, в котором будут изложены определенные условия, которые Грузия должна выполнить.

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"Если эти условия не будут выполнены в установленный срок, нам придется приостановить безвизовый режим", - подчеркнула Каллас.

Также европейские дипломаты предложили на утверждение санкционный список, в который вошли по крайней мере два грузинских судьи.

Этот шаг обусловлен "непропорциональными" судебными приговорами в отношении грузинской молодежи, участников протестов.

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Грузия (4506) безвизовый режим (1557) Каллас Кая (244)


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В сраке будут дебилы которые между ЕС и срашкой выбирают срашку.
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15.07.2025 11:07 Ответить
Тебе недолугого засунути в сраку до путлєра. Там твоє місце.
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15.07.2025 11:16 Ответить
Вам, как российскому лаптю с низким IQ лучше больше читать чем писать. Умнее будете выглядеть.
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15.07.2025 11:21 Ответить
Грузини де факто обирають *********. Країною досі правлять "злодії в законі". З 1115 "злодіїв" часів СРСР 785 були грузинами. В Грузії в кожній родині є злочинці. На початку 90-х 90% хлопчиків в Грузії мріяли стати "злодіями в законі". Грузія не виробляє нічого і її населення менше за населення Києва. Вже поколіннями вони крадуть і стягують накрадене з усіх усюд. Грузія це кримінальний анклав. Всі грузини і Україні злочинці. Всі. без винятку. Навіть ті хто воює за україну мають кримінальну біографію. З 2000-х "злодієм" можна стати виключно з благословіння ФСБ. Нам потрібно негайно закрити кордони для грузин, а спійманих кримінальників "зникати без вісти". Так вже було в 90-і в Полтаві. Там якісь кавказці захотіли стати "королями" і почали погрожувати правоохоронцям. Зникли безслідно. "Злодії" прислали "смотрящих". Ті теж зникли "без вісті". Після третьої партії "зниклих без вісті" 20 років вся кавказька нечисть Подтаву оминала десятою дорогою. Грузинським "злодіям" потрібна територія де вони можуть безкарно красти. Всі пострадянські території підходять бо всюди влада корумпована. В Європі та США їх швидко саджають на довгі терміни, а місцеві патріотичні бандити їх знищують як конкурентів. ... То ж єдиний спосіб боротьби з криміналом Кавказу є "зникнення без вісти". Невідомість виродків жахає...
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15.07.2025 11:28 Ответить
 
 