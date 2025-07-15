ЕС может приостановить безвизовый режим с Грузией, - Каллас

Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Грузией из-за непропорционально жестких мер к участникам протестов со стороны властей страны.

Об этом журналистам в Брюсселе 15 июля сообщила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Среди имеющихся опций - санкции и приостановление безвизового режима", - заявила Каллас.

Она добавила, что сегодня ЕС направит грузинским властям письмо, в котором будут изложены определенные условия, которые Грузия должна выполнить.

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"Если эти условия не будут выполнены в установленный срок, нам придется приостановить безвизовый режим", - подчеркнула Каллас.

Также европейские дипломаты предложили на утверждение санкционный список, в который вошли по крайней мере два грузинских судьи.

Этот шаг обусловлен "непропорциональными" судебными приговорами в отношении грузинской молодежи, участников протестов.