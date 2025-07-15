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Новини Безвізовий режим з Грузією
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ЄС може призупинити безвіз із Грузією, - Каллас

Каллас Кая

Євросоюз може призупинити безвізовий режим із Грузією через непропорційно жорсткі заходи до учасників протестів з боку влади країни.

Про це журналістам у Брюсселі 15 липня повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Серед наявних опцій - санкції та призупинення безвізового режиму", - заявила Каллас.

Вона додала, що сьогодні ЄС надішле грузинській владі листа, в якому будуть викладені певні умови, які Грузія повинна виконати.

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"Якщо ці умови не будуть виконані у встановлений термін, нам доведеться призупинити безвізовий режим", - підкреслила Каллас.

Також європейські дипломати запропонували на затвердження санкційний список, в який увійшли принаймні два грузинських судді.

Цей крок обумовлено "непропорційними" судовими вироками щодо грузинської молоді, учасників протестів.

Автор: 

Грузія (1855) безвізовий режим (1345) Каллас Кая (312)


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Топ коментарі
+14
В сраке будут дебилы которые между ЕС и срашкой выбирают срашку.
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15.07.2025 11:07 Відповісти
+5
Тебе недолугого засунути в сраку до путлєра. Там твоє місце.
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15.07.2025 11:16 Відповісти
+3
Грузини де факто обирають *********. Країною досі правлять "злодії в законі". З 1115 "злодіїв" часів СРСР 785 були грузинами. В Грузії в кожній родині є злочинці. На початку 90-х 90% хлопчиків в Грузії мріяли стати "злодіями в законі". Грузія не виробляє нічого і її населення менше за населення Києва. Вже поколіннями вони крадуть і стягують накрадене з усіх усюд. Грузія це кримінальний анклав. Всі грузини і Україні злочинці. Всі. без винятку. Навіть ті хто воює за україну мають кримінальну біографію. З 2000-х "злодієм" можна стати виключно з благословіння ФСБ. Нам потрібно негайно закрити кордони для грузин, а спійманих кримінальників "зникати без вісти". Так вже було в 90-і в Полтаві. Там якісь кавказці захотіли стати "королями" і почали погрожувати правоохоронцям. Зникли безслідно. "Злодії" прислали "смотрящих". Ті теж зникли "без вісті". Після третьої партії "зниклих без вісті" 20 років вся кавказька нечисть Подтаву оминала десятою дорогою. Грузинським "злодіям" потрібна територія де вони можуть безкарно красти. Всі пострадянські території підходять бо всюди влада корумпована. В Європі та США їх швидко саджають на довгі терміни, а місцеві патріотичні бандити їх знищують як конкурентів. ... То ж єдиний спосіб боротьби з криміналом Кавказу є "зникнення без вісти". Невідомість виродків жахає...
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15.07.2025 11:28 Відповісти
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В сраке будут дебилы которые между ЕС и срашкой выбирают срашку.
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15.07.2025 11:07 Відповісти
Тебе недолугого засунути в сраку до путлєра. Там твоє місце.
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15.07.2025 11:16 Відповісти
Вам, как российскому лаптю с низким IQ лучше больше читать чем писать. Умнее будете выглядеть.
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15.07.2025 11:21 Відповісти
Грузини де факто обирають *********. Країною досі правлять "злодії в законі". З 1115 "злодіїв" часів СРСР 785 були грузинами. В Грузії в кожній родині є злочинці. На початку 90-х 90% хлопчиків в Грузії мріяли стати "злодіями в законі". Грузія не виробляє нічого і її населення менше за населення Києва. Вже поколіннями вони крадуть і стягують накрадене з усіх усюд. Грузія це кримінальний анклав. Всі грузини і Україні злочинці. Всі. без винятку. Навіть ті хто воює за україну мають кримінальну біографію. З 2000-х "злодієм" можна стати виключно з благословіння ФСБ. Нам потрібно негайно закрити кордони для грузин, а спійманих кримінальників "зникати без вісти". Так вже було в 90-і в Полтаві. Там якісь кавказці захотіли стати "королями" і почали погрожувати правоохоронцям. Зникли безслідно. "Злодії" прислали "смотрящих". Ті теж зникли "без вісті". Після третьої партії "зниклих без вісті" 20 років вся кавказька нечисть Подтаву оминала десятою дорогою. Грузинським "злодіям" потрібна територія де вони можуть безкарно красти. Всі пострадянські території підходять бо всюди влада корумпована. В Європі та США їх швидко саджають на довгі терміни, а місцеві патріотичні бандити їх знищують як конкурентів. ... То ж єдиний спосіб боротьби з криміналом Кавказу є "зникнення без вісти". Невідомість виродків жахає...
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15.07.2025 11:28 Відповісти
Погоджуюсь на всі 100%
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15.07.2025 13:59 Відповісти
Треба ще було вимагати звільнення Саакашвілі!
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15.07.2025 13:04 Відповісти
На йух він потрібен .
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15.07.2025 14:00 Відповісти
 
 