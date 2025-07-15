ЄС може призупинити безвіз із Грузією, - Каллас

Євросоюз може призупинити безвізовий режим із Грузією через непропорційно жорсткі заходи до учасників протестів з боку влади країни.

Про це журналістам у Брюсселі 15 липня повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Серед наявних опцій - санкції та призупинення безвізового режиму", - заявила Каллас.

Вона додала, що сьогодні ЄС надішле грузинській владі листа, в якому будуть викладені певні умови, які Грузія повинна виконати.

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"Якщо ці умови не будуть виконані у встановлений термін, нам доведеться призупинити безвізовий режим", - підкреслила Каллас.

Також європейські дипломати запропонували на затвердження санкційний список, в який увійшли принаймні два грузинських судді.

Цей крок обумовлено "непропорційними" судовими вироками щодо грузинської молоді, учасників протестів.