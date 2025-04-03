УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11021 відвідувач онлайн
Новини Безвізовий режим з Грузією
1 899 11

Грузія скорочує безвізовий режим для українців із трьох років до одного, - ЗМІ

Україна засудила

Громадяни України тепер зможуть перебувати у Грузії без візи лише один рік замість трьох.

Про це повідомляє грузинське видання Mtavari, інформує Цензор.НЕТ.

Таке рішення ухвалив уряд країни, а відповідну резолюцію підписав прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе.

Згідно з документом, українці, які в’їхали та знаходилися на території Грузії до 24 лютого 2025 року, матимуть право залишатися в країні без візи до 24 лютого 2026 року. Це правило стосується тих, хто в'їхав без оформлення посвідки на проживання.

Як зазначається, раніше Грузія йшла на поступки для громадян України, збільшуючи термін безвізового перебування: у 2022 році його подовжили до двох років, а пізніше - до трьох. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Промисловий безвіз": Рада підтримала законопроєкти про ринковий нагляд та системи акредитації

Автор: 

Грузія (1844) безвізовий режим (1336)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Буде соромно. А ми нагадаємо
показати весь коментар
03.04.2025 15:30
+3
Не проватні мудаки, а русняві ляльки. І це надовго, аж поки росія розпадатись не почне.
показати весь коментар
03.04.2025 16:01
+3
Украинцы должны понимать, что сегодняшняя Грузия нам не друг, а враг, поскольку её власть поддерживает дружбу с кровавым кремлёвским упырём.
показати весь коментар
03.04.2025 16:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Власть в Грузии захватили проватные мудаки, надеемся что ни надолго .
показати весь коментар
03.04.2025 15:27 Відповісти
Не проватні мудаки, а русняві ляльки. І це надовго, аж поки росія розпадатись не почне.
показати весь коментар
03.04.2025 16:01 Відповісти
Під×уйловики бояться майдану.
показати весь коментар
03.04.2025 15:29 Відповісти
Буде соромно. А ми нагадаємо
показати весь коментар
03.04.2025 15:30 Відповісти
Я й на рік туди не поїду. І взагалі, десь завалялася пляшка кіндзмараулі, так виллю в унітаз.
показати весь коментар
03.04.2025 15:31 Відповісти
Ху...ло буде задоволений, прогин зараховується
показати весь коментар
03.04.2025 15:34 Відповісти
а для лаптів який термін безвізового перебування? Бо там багато лаптів від мобілізації поховалося. Безстроковий??
показати весь коментар
03.04.2025 15:34 Відповісти
Как там эта книга поживает, еще продается?

показати весь коментар
03.04.2025 15:40 Відповісти
Украинцы должны понимать, что сегодняшняя Грузия нам не друг, а враг, поскольку её власть поддерживает дружбу с кровавым кремлёвским упырём.
показати весь коментар
03.04.2025 16:09 Відповісти
у ******** грузії та білорусі громадян України немає, є ті, що тимчасово мешкають на території
показати весь коментар
03.04.2025 16:52 Відповісти
щоб не розшатували хрупкій рускій мір в Сакартвело!
показати весь коментар
03.04.2025 17:10 Відповісти
 
 