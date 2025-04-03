Грузія скорочує безвізовий режим для українців із трьох років до одного, - ЗМІ
Громадяни України тепер зможуть перебувати у Грузії без візи лише один рік замість трьох.
Про це повідомляє грузинське видання Mtavari, інформує Цензор.НЕТ.
Таке рішення ухвалив уряд країни, а відповідну резолюцію підписав прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе.
Згідно з документом, українці, які в’їхали та знаходилися на території Грузії до 24 лютого 2025 року, матимуть право залишатися в країні без візи до 24 лютого 2026 року. Це правило стосується тих, хто в'їхав без оформлення посвідки на проживання.
Як зазначається, раніше Грузія йшла на поступки для громадян України, збільшуючи термін безвізового перебування: у 2022 році його подовжили до двох років, а пізніше - до трьох.
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